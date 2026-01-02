Sospechoso ataca a agente con perro – fiscal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Un ayudante del sheriff del condado de Waukesha se está recuperando después de haber sido mordido por un perro mientras los agentes investigaban un informe de violencia doméstica en el pueblo de Lisbon el jueves por la noche.

Los agentes fueron llamados a una casa en Oakwood Road poco después de las 7:20 p. m. del 1 de enero. Lo que comenzó como una investigación de violencia doméstica se intensificó cuando, dicen las autoridades, un hombre de 64 años dirigió deliberadamente a su perro hacia un oficial durante el encuentro. El perro mordió al agente y el agente utilizó fuerza letal para detener el ataque.

El agente fue tratado en un hospital local por lesiones descritas como que no ponen en peligro su vida y se espera que se recupere. El hombre fue detenido y un agente de la ley lo acusó de usar un arma peligrosa.

Consejos de entrenamiento

Pregunta por los animales durante la llamada. Si es posible, intégrelo en las preguntas sobre envío y trate a los perros desconocidos como peligros de contacto hasta que se demuestre lo contrario. Utilice la distancia y las barreras. Vallas, puertas, patrullas y rincones ganan tiempo. No entre a un jardín o a una puerta si puede acercarse al residente y llamarlo. Asigna roles al llegar. Un oficial gestiona el contacto principal. Un oficial observa las manos y el perro. Ponte y entrena con un plan. Conozca las pautas de su organización sobre disuasores de animales, OC, porras, TASER y cuándo puede ser necesaria la fuerza letal para detener un ataque activo. Después de cada bocado, trátelo como un oficial y evidencia un problema de seguridad. Controle las hemorragias, documente las lesiones y asegúrese de que los supervisores e investigadores capturen los hechos temprano, mientras los recuerdos aún están frescos.