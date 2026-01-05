Oficial de Texas asesinado a tiros en un club nocturno de Austin – Abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Austin, Texas – El domingo, un oficial veterano de la ley perdió la vida mientras servía a su comunidad fuera de servicio en el norte de Austin, Texas. Poco después de las 2 a.m., la policía respondió a un informe de disparos en el estacionamiento del Club Rodeo en North Lamar Boulevard, donde un agente del Precinto 3 del Condado de Caldwell había recibido un disparo mientras trabajaba en un destacamento de seguridad. Los agentes que llegaron al lugar encontraron al agente sufriendo un traumatismo importante y lo transportaron inmediatamente a un hospital local, donde luego sucumbió a sus heridas.

La Oficina del Policía del Condado de Caldwell confirmó que el oficial estaba fuera de servicio en el popular distrito de entretenimiento cuando ocurrió el tiroteo. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en toda la región se movilizaron rápidamente, incluido el Grupo de Trabajo sobre Fugitivos de la Estrella Solitaria de los Alguaciles Federales, el Departamento de Policía de Austin, apoyo aéreo, unidades K-9 y tropas del Departamento de Seguridad Pública de Texas, para unir fuerzas. El sospechoso fue arrestado el domingo por la tarde.

Los detalles sobre el motivo y la secuencia de los acontecimientos aún se están investigando activamente. Los detectives instan a cualquier persona que estuvo en el lugar, incluidos clientes, personal y transeúntes, a revisar imágenes de video personales y comunicarse con las autoridades con cualquier información que pueda ayudar a reconstruir los momentos previos al tiroteo.

Consejos de entrenamiento de Travis Yates

Mantenga la conciencia situacional en todo momento, especialmente en entornos fuera de servicio.

Los oficiales son contratados para tareas fuera de servicio por una razón, y esa razón generalmente implica la posibilidad de violencia o delito.

Notifique a las autoridades locales sobre su presencia en asignaciones fuera de servicio.

Desarrollar y practicar habilidades de detección de amenazas para identificar indicadores de peligro potencial en entornos públicos o concurridos.

Practique ejercicios de inoculación del estrés y toma de decisiones que simulen enfrentamientos fuera de servicio.