Metro de Las Vegas lanza camiones cibernéticos para patrullas – Oficial Legal

LAS VEGAS – El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas ha comenzado a implementar una flota de Tesla Cybertrucks que, según los funcionarios, impulsará las operaciones de patrullaje sin afectar el presupuesto de la ciudad. El departamento presentó 10 Cybertrucks para uso de patrullaje en el valle, uno asignado a cada comando de área, y un Cybertruck separado planeado para misiones estilo SWAT.

Los líderes policiales presentan esta medida como una modernización práctica. El sheriff Kevin McMahill dijo que los Cybertrucks son parte de un esfuerzo más amplio para hacer de Metro una agencia tecnológicamente progresiva, además de capacidades ampliadas de drones e iniciativas de capacitación.

Los camiones se financiaron mediante donaciones privadas. LVMPD dice que los Cybertrucks y los costos de equipamiento fueron cubiertos por Ben y Felicia Horowitz, con una donación estimada en aproximadamente $ 2,7 millones y enviada a través de una organización benéfica policial, ‘Behind the Blue’.

Desde una perspectiva policial, el departamento enfatiza las capacidades. Los Cybertrucks están equipados por técnicos especializados y configurados con equipos de patrulla que incluyen radios, protección tipo barrera, escaleras y otras ayudas para incidentes críticos.

Según correos electrónicos internos, LVMPD pidió al proveedor que eliminara la configuración de rendimiento del «Modo Bestia» de Tesla, una señal de que Metro quiere que los camiones se adapten al uso del servicio en lugar de a la emoción.