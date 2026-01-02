La policía utiliza la detección automática de disparos después de un tiroteo de celebración – Oficial de la ley

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

La policía de El Mirage realizó arrestos rápidos en la víspera de Año Nuevo después de que un sistema automático de detección de disparos alertara a los oficiales sobre disparos cerca de El Mirage Road y Thunderbird Road, una respuesta que, según los vecinos, evitó que empeorara una situación peligrosa.

La policía dijo que la llamada llegó alrededor de las 7:30 p.m. y los agentes llegaron en cuestión de minutos para localizar el origen de los disparos. Los residentes dijeron que estaban afuera cuando de repente escucharon múltiples disparos y se pusieron a cubierto, luego vieron cómo las unidades de patrulla invadían el área mientras los oficiales respondían a la llamada.

Los investigadores determinaron que los disparos provinieron de vecinos. La policía finalmente detuvo a Guadalupe Álvarez, un hombre de 69 años. Después de registrar la casa, los agentes supuestamente encontraron tres pistolas, dos rifles y una escopeta, junto con más de 500 cartuchos y ocho casquillos de bala en el patio. La policía también arrestó a Delorma Álvarez, de 62 años, luego de supuestamente negarse a dar su nombre durante la investigación.

Consejos de entrenamiento

Trate las llamadas de celebración de disparos como eventos de seguridad de los oficiales urgentes y no como quejas molestas, porque es posible que haya disparos en curso y que el tirador aún esté afuera. Utilice la contención y el distanciamiento temprano. Establezca un perímetro, use una cubierta y no camine directamente hacia un jardín donde pueda haber luz de fondo y exposición. Coordinación de contacto y cobertura. Un oficial se comunica, otro observa las manos y los movimientos y el otro mantiene una cobertura letal según lo requieran la política y las circunstancias. Guarde la evidencia rápidamente. Identifique casquillos de bala, impactos de bala y declaraciones de testigos antes de que la escena sea contaminada por peatones y actividades navideñas. Si su área utiliza tecnología de detección, capacite cómo se generan las alertas, cómo llegar al lugar y cómo confirmar la fuente sin visión de túnel.