Zohran Mamdani tiene razón al criticar a la FIFA. Pero no llega lo suficientemente lejos.

Mamdani tiene razón al responsabilizar a la FIFA por engañar a sus aficionados. Pero los precios más baratos no importan si terminas en la parte trasera de una camioneta sin identificación.

El candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en la que anuncia su campaña ‘Game Over Greed’ e insta a la FIFA a retirar los premios dinámicos el 10 de septiembre de 2025 en el Bronx. (Michael M. Santiago/Getty Images)

Se nota que el mundo se va al infierno cuando los políticos se apoderan del circo. Que pronto se lleve a cabo un espectáculo de artes marciales mixtas en el césped de la Casa Blanca para conmemorar la Declaración de Independencia y el cumpleaños de un bufón autocrático es la señal de un país en grotesco declive.

Luego está el jefe de la FIFA, Gianni ‘Johnny Boy’ Infantino, haciéndose el suplicante y halagando a su nuevo líder autoritario favorito, algo humillante de ver antes de la Copa Mundial de 2026 organizada por Estados Unidos, México y Canadá. Cada vez que Johnny Boy no dice una palabra sobre la seguridad comprometida de los viajeros internacionales o incluso de los jugadores (incluso después de que la Gestapo de ICE le disparó a un pastor que protestaba en la cabeza con un arma poderosa «menos letal»), se vislumbra la mente de alguien que vive en una cloaca moral. Dar la bienvenida a un país que cometió un genocidio –ese sería Israel– en su torneo es otro ejemplo más de Johnny Boy aplaudiendo y bailando al son de un autócrata.

Entra Zohran Mamdani, quien se puso de pie y dijo que a Johnny Boy puede que no le importe si los familiares de los jugadores desaparecen de este país, pero a la gente de Nueva York sí. En una aparición reciente en el guardián‘S Fútbol semanal En el podcast, el principal candidato a la alcaldía de Nueva York, un ávido aficionado al fútbol y partidario desde hace mucho tiempo del Arsenal FC de la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés, expresó su preocupación de que ICE profanara un evento deportivo que une al mundo. «He oído hablar de muchas personas que están aterrorizadas ante la perspectiva de estar en la vida pública durante la Copa del Mundo», dijo. «Durante mucho tiempo me ha preocupado cómo los llamados administradores del juego han elegido una y otra vez sacar provecho a expensas de las personas que aman este juego».

Independientemente de lo que alguien piense sobre Mamdani en este momento, él está poniendo su dinero en lo que dice en este tema. No es sólo una mierda de podcast.

En septiembre, su campaña lanzó una campaña “Game Over Greed”, que criticaba a la FIFA por prohibir a la mayoría de los neoyorquinos asistir a la Copa del Mundo, otro eco del mantra de Mamdani de que la ciudad enfrenta una crisis de asequibilidad. La página web Game over Greed desacredita el plan de Infantino de adoptar los llamados «precios dinámicos», que permitirían a la FIFA aumentar los precios de las entradas sobre la marcha en función de la demanda, como cuando una aplicación de viajes compartidos aumenta el precio durante el mal tiempo. Mamdani llama a esto un truco de alta tecnología que permite a la FIFA «aumentar los precios en tiempo real, dependiendo de cuántas ganancias creen que pueden obtener de nosotros». El equipo de Mamdani también señaló que esas mismas entradas «luego pueden revenderse en una plataforma oficial de la FIFA sin límite de precio, otro método más para monitorear el juego». Por si fuera poco, la FIFA no reserva entradas para los residentes locales, como hizo en los tres últimos Mundiales.

El llamado de la FIFA a otorgar premios dinámicos provocó indignación inmediata, pero hasta ahora Mamdani es el único político que intenta abordar esa ira. La campaña anunció que “exigía a la FIFA que anteponga el juego a la codicia y acabe con los precios dinámicos, acabe con esta idea de un mercado de reventa sin límites y reserve finalmente el 15 por ciento de las entradas para los locales”. También señaló que la FIFA permitió un mercado de reventa con precio tope en México.

Para una organización sin fines de lucro, la FIFA es increíblemente rentable. La Copa Mundial de 2026 está en camino de convertirse en el evento más lucrativo en la historia del deporte, y se espera que la enorme suma de 10 mil millones de dólares fluya hacia las arcas de la FIFA. Esto palidece en comparación con los 7.500 millones de dólares que la FIFA devoró durante el ciclo de cuatro años previo a la Copa Mundial masculina de 2022 en Qatar, y es más del doble de lo que el grupo recaudó durante el ciclo previo al torneo ruso de 2018, nos dijo el historiador del fútbol David Goldblatt. la nación que “la FIFA es una de las organizaciones más hipócritas y egoístas del mundo”.

Por supuesto que tiene razón. Lo sorprendente es que Infantino ahora tiene la ventaja de un líder estadounidense que es igual de amoral y sórdido: Johnny permite que Trump use abiertamente la Copa para sus propios fines políticos, incluidos favores tanto arriba como ciertamente debajo de la mesa. A medida que los oligarcas y los líderes mundiales se filtran de una casilla de propiedad a otra, las ciudades anfitrionas se están militarizando aún más visiblemente contra la gente común, fomentando la visión de Trump de colocar las áreas urbanas estadounidenses bajo su talón de hierro. La voz de Mamdani es bienvenida, pero lo que pide y reclama es insuficiente. Mejores precios de los billetes y la eliminación de los precios dinámicos, si bien son políticamente sensatos, no son suficientes. Los precios más baratos no importarán mucho si terminas en la parte trasera de una camioneta sin identificación.

Los pueblos del mundo deberían unirse para celebrar el mayor de todos los eventos deportivos. Pero deberían ir a México y Canadá. Manténgase alejado de los Estados Unidos. En nuestro circo los elefantes corren libres. Parafraseando la espuma racista de Trump de 2015 sobre los musulmanes, el mundo debería mantenerse alejado de Estados Unidos por su propia seguridad hasta que «podamos descubrir qué está pasando».