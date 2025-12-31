Zohran Mamdani sobre la bienvenida a Bernie Sanders en la celebración inaugural de ‘Pan y rosas’

En una entrevista exclusiva con la naciónEl alcalde socialista democrático entrante analiza cómo puede hacer de Nueva York un “escaparate de luz” a través de la oscuridad política.

El alcalde electo Zohran Mamdani celebra con el senador Bernie Sanders durante un mitin electoral con Sanders y la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez en el estadio Forest Hills el 26 de octubre de 2025 en Queens, Nueva York. (Andrés Kudacki/Getty Images)

Zohran Mamdani hizo una pausa después de que le pregunté qué pensaba que su toma de posesión –el 1 de enero, como alcalde inmigrante, musulmán y socialista democrático de 34 años de la ciudad más grande del país– podría decirnos sobre lo que es posible en la economía estadounidense. política.

«Que está vivo», dijo finalmente. «Que los días en que se construía un techo de posibilidades cada vez más bajo deben llegar a su fin. Que finalmente debemos marcar el comienzo de una era en la que la ambición de nuestra visión coincida con la escala de la crisis que tenemos ante nosotros».

Mientras hablábamos, unos días antes de su juramento oficial ante la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, que tendría lugar a la medianoche del 1 de enero en la antigua y desmantelada estación de metro City Hall, por respeto a lo que el alcalde entrante llama «un monumento físico a una ciudad que se atrevió a ser hermosa y a construir grandes cosas que cambiarían las vidas de los trabajadores», Madani reflexionó sobre las raíces más profundas de su evolución política.

Para Mamdani, la toma de posesión del jueves cierra la primera fase de un viaje político que, en el sentido más estricto, comenzó hace poco más de un año, cuando el entonces miembro de la Asamblea Estatal de Queens entró en una concurrida carrera por la alcaldía de Nueva York como un candidato que, según dijo, era «absolutamente» desconocido para la gran mayoría de los votantes de la ciudad. Ahora es una figura política reconocida internacionalmente, que se ha reunido con destacados miembros del Congreso y, dadas sus profundas diferencias ideológicas y estilísticas, con un inesperadamente cordial Donald Trump. La campaña de Mamdani y su eventual elección inspiraron a candidatos progresistas en Estados Unidos y el extranjero. Y su alcaldía, con los muchos desafíos que enfrenta, pondrá a prueba los límites y posibilidades de la política urbana en el siglo XXI.

En la celebración de su toma de posesión en las escaleras del Ayuntamiento en la tarde de Año Nuevo, el nuevo alcalde será presentado por la representante federal Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders de Vermont tomará juramento ceremonialmente. Sanders, exalcalde de Burlington, Vermont, y contendiente presidencial demócrata en 2016 y 2020 que reformuló la comprensión moderna del socialismo democrático en los Estados Unidos, se complace en ser parte de la celebración de apertura. Él, junto con AOC, fue un partidario entusiasta de la candidatura a la alcaldía de Mamdani. «La gente quiere un cambio real», me dijo Sanders. “[Mamdani’s mayoralty] inspirará a personas de todo el país a luchar por ese cambio”.

Por su parte, dijo Mamdani, la presencia del senador en las escaleras del Ayuntamiento será un recordatorio del papel que jugó Sanders en la formulación de su concepción de la política electoral como un esfuerzo transformador.

«No estaría aquí sin Bernie Sanders», explicó Mamdani. «Él me dio el lenguaje con el que describir mi propia política hace una década. Fue su campaña presidencial de 2016 la que me mostró a mí y a tantos estadounidenses en todo el país que no estábamos solos en nuestra creencia en la dignidad como una necesidad para todos los que llaman hogar a este país. Y, sinceramente, es un honor para mí estar en ese escenario con él al comenzar este próximo capítulo».

¿La presencia de Sanders también dirá algo sobre el socialismo democrático que comparten?