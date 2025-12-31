Zohran Mamdani sobre la bienvenida a Bernie Sanders en la celebración inaugural de ‘Pan y rosas’

31 de diciembre de 2025
En una entrevista exclusiva con la naciónEl alcalde socialista democrático entrante analiza cómo puede hacer de Nueva York un “escaparate de luz” a través de la oscuridad política.
Zohran Mamdani hizo una pausa después de que le pregunté qué pensaba que su toma de posesión –el 1 de enero, como alcalde inmigrante, musulmán y socialista democrático de 34 años de la ciudad más grande del país– podría decirnos sobre lo que es posible en la economía estadounidense. política.
«Que está vivo», dijo finalmente. «Que los días en que se construía un techo de posibilidades cada vez más bajo deben llegar a su fin. Que finalmente debemos marcar el comienzo de una era en la que la ambición de nuestra visión coincida con la escala de la crisis que tenemos ante nosotros».
Mientras hablábamos, unos días antes de su juramento oficial ante la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, que tendría lugar a la medianoche del 1 de enero en la antigua y desmantelada estación de metro City Hall, por respeto a lo que el alcalde entrante llama «un monumento físico a una ciudad que se atrevió a ser hermosa y a construir grandes cosas que cambiarían las vidas de los trabajadores», Madani reflexionó sobre las raíces más profundas de su evolución política.
Para Mamdani, la toma de posesión del jueves cierra la primera fase de un viaje político que, en el sentido más estricto, comenzó hace poco más de un año, cuando el entonces miembro de la Asamblea Estatal de Queens entró en una concurrida carrera por la alcaldía de Nueva York como un candidato que, según dijo, era «absolutamente» desconocido para la gran mayoría de los votantes de la ciudad. Ahora es una figura política reconocida internacionalmente, que se ha reunido con destacados miembros del Congreso y, dadas sus profundas diferencias ideológicas y estilísticas, con un inesperadamente cordial Donald Trump. La campaña de Mamdani y su eventual elección inspiraron a candidatos progresistas en Estados Unidos y el extranjero. Y su alcaldía, con los muchos desafíos que enfrenta, pondrá a prueba los límites y posibilidades de la política urbana en el siglo XXI.
Problema actual
En la celebración de su toma de posesión en las escaleras del Ayuntamiento en la tarde de Año Nuevo, el nuevo alcalde será presentado por la representante federal Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders de Vermont tomará juramento ceremonialmente. Sanders, exalcalde de Burlington, Vermont, y contendiente presidencial demócrata en 2016 y 2020 que reformuló la comprensión moderna del socialismo democrático en los Estados Unidos, se complace en ser parte de la celebración de apertura. Él, junto con AOC, fue un partidario entusiasta de la candidatura a la alcaldía de Mamdani. «La gente quiere un cambio real», me dijo Sanders. “[Mamdani’s mayoralty] inspirará a personas de todo el país a luchar por ese cambio”.
Por su parte, dijo Mamdani, la presencia del senador en las escaleras del Ayuntamiento será un recordatorio del papel que jugó Sanders en la formulación de su concepción de la política electoral como un esfuerzo transformador.
«No estaría aquí sin Bernie Sanders», explicó Mamdani. «Él me dio el lenguaje con el que describir mi propia política hace una década. Fue su campaña presidencial de 2016 la que me mostró a mí y a tantos estadounidenses en todo el país que no estábamos solos en nuestra creencia en la dignidad como una necesidad para todos los que llaman hogar a este país. Y, sinceramente, es un honor para mí estar en ese escenario con él al comenzar este próximo capítulo».
¿La presencia de Sanders también dirá algo sobre el socialismo democrático que comparten?
“Eso espero”, dijo Mamdani. «He estado interesado en la política durante mucho tiempo y, sin embargo, no me tomó hasta 2016 comprender cómo definir mi propia política. Y eso fue como socialista democrático. En 2016, leí sobre Bernie. Encendí las noticias para escuchar sobre Bernie. Deseaba, y estaba preparado en todos los sentidos, ver su éxito. En 2020, llamé a su puerta en Iowa y le tomé una foto con un recorte de cartón y la compartí con amigos. Pensé que esto probablemente se acercaría más a Bernie.
Ahora él y Sanders han liderado manifestaciones juntos. Se consultan entre sí con frecuencia. “Poder conocerlo, hablar con él y, sinceramente, aún más, poder acudir a él en busca de consejo, reflexión y orientación en un momento como este, es difícil describir lo mucho que ha significado para mí”, dijo Mamdani.
Mamdani ha dejado claro desde hace tiempo que el enfoque principal de su alcaldía será el trabajo práctico de llevar a cabo una agenda ambiciosa que haga que la ciudad sea más asequible y mejore las vidas de los neoyorquinos de clase trabajadora. Al mismo tiempo, cree que su alcaldía puede demostrar cómo una visión socialista democrática podría dar forma a políticas alternativas para la América urbana. «Creo que es una hermosa parte de nuestra ciudad que muestra lo que puede ser la política en un momento en que la política se ha asociado casi por completo con el lenguaje de la oscuridad», dice Mamdani, sugiriendo que Nueva York «en realidad podría ser un escaparate de luz».
“Ser un socialista democrático al frente de nuestra ciudad”, explicó, “es una oportunidad para liderar con una visión que garantice que cada neoyorquino tenga todo lo que necesita para vivir una vida digna y traducir esa creencia en las realidades materiales cotidianas de quienes consideran la ciudad su hogar”.
La celebración inaugural será una fiesta de barrio frente al Ayuntamiento, donde Mamdani planea decirle a la multitud que «esta no es mi victoria ni mi toma de posesión; más bien, es nuestra». Para los muchos que se reúnan, unirá a la gente bajo la visión compartida de una ciudad de Nueva York que de hecho podría servir como una luz en la oscuridad de un momento político que se ha visto profundamente afectado durante el último año por las crudas y a menudo destructivas políticas sociales y económicas de los republicanos MAGA de Trump en Washington.
«La vida nunca puede ser una sola cosa», dijo Mamdani. «No puede ser simplemente una lucha; no puede ser simplemente trabajar con la esperanza de pan. También se debe trabajar con la esperanza de rosas. El 1 de enero es una oportunidad para que celebremos la enorme cantidad de trabajo que ha requerido de tantos para marcar el comienzo de una nueva era en nuestra ciudad, y también para ser honestos acerca de los desafíos que tenemos por delante. Estos son desafíos que serán difíciles, desafíos que requerirán incluso más de lo que hemos dado hasta ahora y, sin embargo, desafíos que aún se pueden abordar con alegría: desde cumplir con la ciudad que todos amamos y llamar a casa”.
Popular
“desliza hacia la izquierda abajo para ver más autores”Desliza →
Como los editores de la naciónNormalmente no es nuestra función recaudar dinero. Sin embargo, hoy hacemos un llamamiento especial a nuestros lectores, porque quedan pocas horas para el año 2025 y todavía nos faltan 20.000€ para alcanzar nuestro objetivo de 75.000€. Necesitamos que nos ayude a cerrar esta brecha.
Tu regalo para la nación apoya directamente el periodismo riguroso, confrontativo y verdaderamente independiente que nuestro país necesita desesperadamente en estos tiempos oscuros.
2025 fue un año terrible para la libertad de prensa en Estados Unidos. Trump lanzó un ataque personal tras otro contra periodistas, periódicos y emisoras de todo el país, incluidas demandas multimillonarias. La Casa Blanca incluso creó un sitio web gubernamental para nombrar y avergonzar a los medios de comunicación que informan sobre el gobierno con prejuicios anti-Trump, un ejercicio de pura intimidación.
la nación nunca cederá ante estas amenazas y nunca será silenciado. De hecho, nos estamos preparando para un año de disidencia aún más urgente y poderosa.
Con las elecciones de 2026 acercándose y sabiendo que Trump tiene un historial de hacer afirmaciones falsas de fraude si pierde, trabajaremos horas extras con escritores como Eli Mystal, John Nichols, Joan Walsh, Jeet Heer, Kali Holloway, Katha PollittY Chris Lehman para acabar con los giros, las mentiras y los encubrimientos de la derecha a medida que avanza el año.
Si dona antes de la medianoche, un donante generoso igualará su donación dólar por dólar. Esperamos que hagas posible nuestro trabajo con una donación. Por favor no esperes más.
Por solidaridad,
la nación Editores
Más de la nación
La Junta Directiva del Kennedy Center votó para cambiar el nombre de la institución a Donald J. Trump y John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.
OpArt
/
Felipe Galindo