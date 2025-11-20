Zohran Mamdani sigue la pista trazada por Jesse Jackson



La elección de Mamdani representa un desarrollo profundo y sísmico en el panorama político del país, uno que Jackson puso en marcha hace más de cuatro décadas.

(Stephani Spendel/Viewpress vía Getty Images; Diana Walker/Getty Images)

Tres acontecimientos recientes se han unido para resaltar la hoja de ruta para los demócratas, los progresistas y todos aquellos comprometidos con la construcción de una democracia multirracial: la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, la hospitalización del reverendo Jesse Jackson y la publicación del libro de la periodista Abby Phillip sobre el viaje político transformador de Jackson.

Lo más importante es que la elección de Mamdani representa un desarrollo profundo y sísmico en el panorama político del país. La coalición que ha formado, la campaña que ha llevado a cabo, quién es y la visión que ofrece ofrecen lecciones críticas y urgentes sobre cómo detener el ascenso del autoritarismo y el fascismo y reanudar la lucha para construir el tipo de país que queremos: uno basado en la justicia, la igualdad y la inclusión.

La primera lección clave de la victoria de Mamdani es simple pero a menudo ignorada: la manera de ganar es inspirar, organizar, movilizar y liberar a la mayoría multirracial que quiere justicia, igualdad e inclusión. Gran parte de la sabiduría convencional dominante en el lado progresista y demócrata sostiene que defender la justicia y la igualdad es una propuesta electoral perdedora. Esta visión surge de un temor profundamente arraigado e infundado a alienar a los votantes blancos conservadores, quienes, con poca evidencia empírica de éxito, son vistos como las piedras angulares de cualquier coalición ganadora. Pero la victoria de Mamdani (junto con otros resultados electorales recientes en todo el país, incluida la elección de Virginia de una mujer musulmana de color como vicegobernadora y la obtención de escaños en la legislatura estatal de Mississippi) demuestra que existe una nueva mayoría estadounidense. Esta es la misma mayoría que eligió y reeligió a Barack Obama y derrocó a Donald Trump en 2020. Y esta mayoría sigue creciendo cada día.

La realidad demográfica es cruda e innegable. Cada día se suman 7.000 personas de color a la población, mientras que se restan 1.264 personas blancas (si nos fijamos en el número de nacimientos, muertes e inmigrantes legales). La mayoría de las personas menores de 18 años son personas de color. Cuatro millones de jóvenes cumplen 18 años cada año. El margen de diferencia en las elecciones de 2024 fue de sólo 2 millones de personas. El país se está volviendo inexorablemente más diverso (lo que explica la brutalidad y la intensidad de las políticas de inmigración y la supresión de votantes). Pero las matemáticas muestran que es demasiado tarde para retroceder el tiempo.

Obama no habría derrotado a Ronald Reagan en 1984 con la coalición que formó en 2008 porque el país no era lo suficientemente diverso. El 80 por ciento de apoyo de los votantes de color y el 43 por ciento de los blancos no fueron suficientes para ganar en 1984. Pero en 2008, la revolución demográfica lo había hecho posible. Y esa revolución continúa de manera constante.

Lo que hizo Mamdani fue sintonizarse con esta realidad. Habló de justicia, igualdad y asequibilidad. Dio energía a los jóvenes, a la gente de color y a los musulmanes. Lideró una campaña de alegría y celebración que impregnó las calles de Nueva York durante seis meses.

Una lección importante para Mamdani y para Estados Unidos proviene del Chicago de los años 80, y en particular de dos figuras históricas, Jackson y Harold Washington. En 1983, Washington se postuló para alcalde de Chicago. Al igual que Mamdani, Washington se rebeló contra la figura del establishment de su tiempo: Jane Byrne, una moderada que se distanció de la gente de color, no logró arraigarse en el movimiento por la justicia y la igualdad ni en comunidades irrespetuosas. Ella era la Andrew Cuomo de su tiempo.

Jackson y otros alentaron a Harold Washington a postularse. Formó el tipo de coalición que formó Mamdani, y tenía que tener esa coalición para ganar.

Chicago es una ciudad con muy pocos republicanos. Ningún republicano había sido elegido alcalde en décadas. Pero cuando un hombre negro ganó la nominación demócrata, muchos líderes políticos blancos perdieron la cabeza. No hicieron nada para apagar las llamas del miedo y el resentimiento racial. La intensidad de la reacción blanca llevó a Leanita McClain, la primera editorialista negra del periódico Chicago Sun Timespara escribir una columna mordaz explicando: «Los blancos se estaban volviendo locos de puro miedo a orinarse en los pantalones. Los negros felices sólo pueden significar los blancos infelices en esta ciudad».

El vuelo blanco fue abrumador. Y este es probablemente el temor tácito pero ampliamente compartido entre muchos asesores y líderes políticos demócratas hoy en día, y no sólo entre los blancos. La renuencia de la gente a abrazar a Mamdani, el candidato demócrata de facto, se debió a un error de juicio similar del electorado y a una falta similar de coraje político.