Trump ha colocado la capital de la nación bajo ocupación federal.

Las personas participan en una reunión contra la adquisición federal del Gobierno de Trump del Distrito de Columbia el 11 de agosto de 2025 en Washington, DC. (Kevin Dietsch / Getty Images)

Washington, DC, ya no tiene representación en el Congreso, no tiene control sobre su propio presupuesto y no puede adoptar leyes libres de interferencia del Congreso. Ahora, bajo el gobierno de Trump, la ciudad mueve el estatus de Bantustan. Al invocar poderes falsos en virtud de la Ley de la Regla del Interior de DC, el presidente Donald Trump ha federal efectivamente a la policía en el distrito, la supervisión de la policía del metro de DC a los delegados de la autoridad pública de Pam Bondi y el Ministro de Defensa Pete Hegseth está cargado. El jefe de la Agencia de Control de Drogas, Terry Cole, tendrá el control operativo sobre la Policía del Metro de Washington como comisionado federal interino.

La muestra de violencia de choque y aw se modela claramente en las redadas de camiseta marrón de la administración en iglesias, escuelas y lugares de trabajo en Los Ángeles para mantener y mostrar inmigrantes sin documentos. «Este es el Día de Liberación en Washington, DC», dijo Trump en una conferencia de prensa a pie el lunes por la mañana. Al explicar su razón, Trump realizó una gira en Fox News Style a través de un infierno de caos criminal. «Se ha convertido en una ciudad de la falta de ley total y total», Trump estuvo lleno, incluso mientras DC experimenta un bajo de 30 años en delitos violentos y una reducción del 26 por ciento en comparación con las tasas del año pasado informó. Trump y su elenco de administración, oficiales legales y de seguridad que comparten el escenario, todo a la imagen de Washington como un lugar donde las familias y los turistas tienen la suerte de irse con vida.

Trump ha estado bajo el hechizo de la fábula de una capital asediada por pandillas inmigrantes y criminales nativos violentos, y por mitos sociales criminales, ya que han alimentado su carrera pública. En 1989 tomó anuncios en páginas completas en los periódicos más importantes de Nueva York para restaurar la pena de muerte en el estado para realizar miembros del Central Park Five desde entonces. «El alcalde Koch ha declarado que el odio y el rencor deben ser eliminados de nuestros corazones», ese documento de Carta Maga Magna está leyendo parcialmente. «No creo, así que quiero odiar a esos ladrones y asesinos. Deben verse obligados a sufrir, y cuando matan, deben ser ejecutados por sus crímenes».

No importa que, incluso a través del propio razonamiento de Trump, su dictamen no tuviera sentido: además de exigir el asesinato estatal de ciudadanos inocentes e injustamente arrestados, Trump llamó a su ejecución en un caso en el que la víctima, aunque maltratada, no fue realmente asesinada. El objetivo de las erupciones de Trump, entonces y ahora, es crear un espectáculo de impunidad bajo el cual los agentes estatales están autorizados a actuar bajo una campaña de odio de AgitProp.

Eso fue inmediatamente claro cuando Trump trató de describir la difícil situación de los agentes de Metro -DC bajo una administración de la ciudad «despierta» y «radical izquierda». Criminals will fight back until you hit hell, «said Trump. «It’s the only language they understand.» Trump reuses a myth from the heyday of the war protests against Vietnam and said that Lawbreakers – who he seemed here seemed to combine with demonstrators during the Black Lives Matter protests of 2020 – «Love to spit opposite the police, and they shout an inch of their face, spit in their face.» Some police then reported to spit – and demonstrators in turn informó que la policía les arrojó, pero este artículo establecido tuvo que conducir principalmente a casa en el punto de que los agentes federales patrullarían a DC bajo ciertas circunstancias de máxima impunidad. [the police] quería comenzar con eso. Ahora pueden hacer lo que quieran. «

Por supuesto, hubo una omisión sorprendente en la representación de Trump de la vida criminal en DC. Trump y sus subordinados pasaron por alto el mayor ataque directo a la policía de DC en la historia reciente de la opprise de Stad-de del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos, luego relatores pro-Maga, saludando con armas mucho más pesadas que su propia saliva, 140 miembros de la Policía del Metro DC y la Policía del Capitolio Americano. Cinco policías murieron como resultado del ataque. Aparentemente preocupado, Trump está decorando más de 1500 condenados el 6 de enero.

Este efecto de pantalla dividida subrayó el subtexto flagrante de la retórica de la mayoría de Maga Doomster sobre el crimen violento: es invisible cuando los aliados trumpistas heroicos son los perpetradores y una situación de emergencia pública grave que exige movilizaciones sin precedentes de energía federal cuando, según los informes, son realizados por hogares de hogares no blancos en la ciudad. Nuevamente, Trump no fue sutil remotamente. «El porcentaje de asesinato en Washington es más alto que el de Bogotá, Colombia y la Ciudad de México, lugares que escuchas como los peores lugares de la Tierra», dijo. Más tarde, agregó una bolsa con otros centros de sonido aterrador de los supuestos caos del Tercer Mundo a la llamada de la lista, aparentemente al azar: «Bagdad, Panamá Ciudad, San José, Costa Rica, Lima, Perú». «¿Quieres vivir en esos lugares?» Preguntó a los periodistas recolectados con horror. Si esto no hizo que el ánimo racial detrás de su poder sea lo suficientemente claro, Trump agregó: ‘Nos desharemos de los barrios bajos donde [criminals] Vive «, y felicitó nuevamente por decir algo que no era» políticamente correcto. «

El anuncio del lunes también amplió el récord de la Casa Trump -White para eliminar situaciones de emergencia federal de la nada para consolidar poderes de hombre fuerte. La apariencia fronteriza se basó en el fantasma fabricado de una ‘invasión’ del país llevada a cabo por personas sin documentos que cometen más terror criminal. La tasa ofensiva de Trump, el último ‘Día de Liberación’ anunciado por la Casa Blanca, evocó los poderes bajo la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia. Ninguno de estos reclamos tenía inmigrantes empíricos empíricos plausibles que cometían delitos violentos a tasas más bajas que la población nativa de América, y la economía de los Estados Unidos buscaba remotamente una crisis cuando Trump hizo su debut irregular de la serie de tasas. Una prensa política nacional menos vasta podría al menos preguntar por qué, si todas estas facetas de la vida pública son cataclys tan pesadas, no desafían el mismo desempeño militante durante la primera administración de Trump.

Al igual que con la herencia del 6 de enero, el fantasma de una situación nacional de emergencia se ha llamado algo, o rechazado, puramente por ganancia política. Es por eso que ya no escuchas nada sobre el pánico moral de comer mascotas que la comunidad haitiana en Springfield, Ohio, se inundó en el apogeo de la campaña presidencial de 2024; También es la razón por la cual la «caravana inmigrante» que consumió hectáreas de informes de noticias de aliento derecho durante el ciclo interino de 2018, el día después de que las elecciones desaparecieron de la atención pública. La única diferencia ahora es que la segunda Casa Blanca de Trump se siente competente para transformar dos minutos de odio en pautas de política a largo plazo.

Sin embargo, la vida diaria en Washington es quizás una emergencia de ocupación federal permanente. Trump ya ha instruido a las tropas federales bajo el mando de Bondi para desmantelar los campamentos para personas sin hogar y que cortara un amplio golpe a través de la ciudad en busca de ocasiones para doblar su músculo. Durante el fin de semana, Trump desató a 5,000 oficiales federales en DC, incluidos 120 agentes del FBI, como ejemplo de las cosas venideras. Los informes de su artesanía sugieren el mismo abuso de poder que ahora se ha convertido en rutina bajo el extenso asedio de ICE de Los Ángeles. Como informa NPR, una pequeña chatarra de tráfico el domingo produjo un espectáculo abrumador en vigor aún más aterrador por la falta de sentido de su citación: «En una intersección, un pequeño accidente de tráfico entre un automóvil y un ciclomotor trajo al menos dos docenas de agentes, que se llevaban máscaras y un arma y un arma».

En un incidente separado, un miembro de la Policía del Metro de DC que participó en una «operación de la Fuerza de Tarea Federal» abrió el incendio a algunos sospechosos armados cerca de una facilidad metropolitana del sábado, una espectáculo dramático de violencia de los oficiales que generalmente fueron vistos por autos metropolitanos de manera totalmente pero de manera menor. Por un Washington Post Informe: «Los oficiales con investigaciones de seguridad nacional y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaban en el lugar, según un agente de la ley que estaba familiarizado con el incidente. El Departamento de Policía de DC, que tiene la tarea de mantener a las personas armadas en las calles de DC, no estaba presente».

Este estado inicial de asedio está listo para ser la nueva normalidad en Washington, y Trump y su matón no se detendrán allí. Cuando un periodista le preguntó qué otras ciudades podrían caer bajo la autoridad de este estado policial de roaming, Trump, por supuesto, señaló a las ciudades que acomodan grandes poblaciones azules. «Voy a mirar a Nueva York por un tiempo para ver si deberíamos hacer esto», respondió Trump, y agregó que evaluaciones similares determinarían «si vamos a hacer esto en Chicago». En otras palabras, esta administración va a todo lo que quiere.