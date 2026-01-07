Venezuela en la política estadounidense: además, viviendas del VA para veteranos sin hogar

Política publicitaria



Es probable que el ataque de Trump a Venezuela debilite aún más su apoyo político, ya que no hace nada para abordar la asequibilidad o la atención médica. Y no está nada claro que las grandes compañías petroleras quieran gastar miles de millones en restaurar la producción venezolana. Comentario de John Nichols.

Además: el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ordenó al VA que proporcione alojamiento a veterinarios discapacitados en su propiedad al oeste de Los Ángeles, algo que se ha negado a hacer durante más de una década. El fallo tiene como objetivo acabar con la falta de vivienda entre los veteranos discapacitados en todo el mundo. Mark Rosenbaum, del Abogado Público, que ganó el caso, lo explica.

