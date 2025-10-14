¡Únase a un club de fidelización de educación superior mientras pueda!

Otra forma de mostrar compromiso con la nación y con la verdad.

Política publicitaria



Linda McMahon, Secretaria de Educación de los Estados Unidos, durante una audiencia del Subcomité de Asignaciones del Senado sobre los Departamentos de Trabajo, Salud y Servicios Humanos, y Educación, y agencias relacionadas en Washington, DC, el 3 de junio de 2025. El Departamento de Educación de los Estados Unidos está pidiendo la eliminación de las protecciones en el lugar de trabajo para las mujeres embarazadas y los trabajadores LGBTQ, y le dice al sindicato de empleados que la política debe cambiarse para cumplir con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre “defender a las mujeres contra Extremismo de ideología de género”. (Eric Lee/Getty Images)

La semana pasada, mientras observaba Yom Kipur, el día judío de reconciliación y reflexión, recibí noticias de los planes del gobierno federal para un “Pacto por la Excelencia Académica en la Educación Superior”. ¡Qué oportunidad para la educación superior de ser perdonados por nuestras transgresiones pasadas y mejorar nuestros hábitos, simplemente uniéndonos a un Club de Lealtad que promete un trato preferencial!

Aunque la estimada Ministra de Educación, Linda McMahon, aún no me ha pedido que prometa que mi universidad comparte los gloriosos valores de la administración actual, espero con impaciencia la oportunidad de expresar mi lealtad a cambio de una atención especial por parte de las agencias de financiación. La figura principal del presidente Trump, May Mailman, nos brinda la oportunidad de expiar todo el trabajo que hemos hecho para cultivar la pertenencia en diversos campus y demostrar que somos, en sus palabras, «buenos actores».

Problema actual



Como enfatizó la Secretaria McMahon en su discurso en Hillsdale College a principios de este otoño, “el lugar de Estados Unidos en el escenario mundial también depende de cultivar líderes ciudadanos –algunos los llamarían ‘élites’- entre nuestros mejores y más brillantes”. Su llamado a la lealtad al proyecto de grandeza estadounidense me toca la fibra sensible y, estoy seguro, a muchos otros líderes universitarios que buscan la grandeza (y la financiación).

Teniendo en cuenta mi propia educación, que algunos llamarían de élite, recordé un texto paralelo de la historia alemana, el Juramento de los profesores de 1933:

La paz, el trabajo, la libertad y el honor son los bienes más sagrados de toda nación de pueblos juntos. La conciencia de nuestro poder y la unidad restaurada, nuestra sincera voluntad de servir incondicionalmente a la causa de la paz dentro y fuera de nuestra nación, la profunda convicción de nuestros deberes en la reconstrucción del Reich y nuestra determinación de no hacer nada incompatible con nuestro honor y el de nuestra Patria, nos hacen en esta hora solemne presentarle a usted, Sr. Canciller del Reich, esta promesa de nuestra más fiel lealtad.

La Secretaria McMahon nos recordó en su discurso de Hillsdale que el compromiso con la Verdad es la base de la grandeza, y la nueva oportunidad de unirnos al Club de Lealtad del Gobierno es otra forma de expresar nuestro compromiso. No puedo evitar recordar la expresión de lealtad a la nación y a la verdad de Martin Heidegger: «La nación recupera la verdad de su voluntad de existir, porque la verdad es la revelación de aquello que hace que un pueblo tenga confianza, claridad y fuerza en sus acciones y conocimientos. La verdadera voluntad de saber surge de esa verdad».

Como lo expresa el Pacto, “La búsqueda de la verdad es una función central de las instituciones de educación superior… Cumplir esta misión requiere mantener un mercado vibrante de ideas donde se puedan explorar, discutir y desafiar diversos puntos de vista”. El gobierno garantizará que el mercado sea justo protegiendo la libertad académica de algunos y protegiendo las ideas conservadoras en particular. «Los firmantes se comprometen a revisar las estructuras de gobernanza según sea necesario para crear dicho entorno, incluyendo, entre otras cosas, la transformación o abolición de unidades institucionales que intencionalmente castigan, denigran e incluso alimentan las ideas conservadoras».

Deberíamos agradecer que el gobierno controle nuestras opiniones e insista en que existe “un amplio espectro de opiniones, no sólo dentro de la universidad en su conjunto, sino dentro de cada área temática, cada departamento, cada escuela y cada unidad de estudio”. Por supuesto, como les gusta decir a los presidentes de universidades, el gobierno sólo nos dirá cómo pensar, no qué pensar.

La historia estadounidense nos da ejemplos de cómo esto podría funcionar. Aproximadamente una década después del final de la Segunda Guerra Mundial, los líderes de la educación superior de todo el país colaboraron con los esfuerzos del senador Joseph McCarthy para librar al país de los comunistas. Por ejemplo, el presidente de la Universidad de California, Joseph Sproul, enfatizó que no existe ningún derecho constitucional a tener un trabajo y que si los profesores intentaran ejercer la libertad de expresión uniéndose a los enemigos de Estados Unidos, serían despedidos. Si quería que le pagaran por enseñar, firmaba un juramento de lealtad. Hoy, como en tantas otras áreas de la vida, el gobierno nos dice que si quieres un trato preferencial para la financiación, debes abrazar el Pacto y unirte al Club de Lealtad.

Política publicitaria



El Secretario de Educación nos ha recordado que, si bien es un modelo de neutralidad institucional, “el rector de una universidad debe involucrarse con el discurso nacional y trazar un rumbo único para el barco que navega a través de complicadas aguas intelectuales”. El Pacto va aún más lejos y requiere “una política por la cual todos los empleados de la universidad, en su calidad de representantes de la universidad, se abstendrán de realizar acciones o discursos relacionados con eventos sociales y políticos, excepto en los casos en que eventos externos tengan un impacto directo en la universidad”.

¡Mientras se basen en las coordenadas de la Casa Blanca, cada uno puede trazar su rumbo único a medida que avanzamos hacia la Verdad!

Popular “desliza hacia la izquierda abajo para ver más autores”Desliza →

Desafortunadamente, algunos de los llamados «líderes» resistirán las tentaciones del conformismo. Es probable que los directores de George Mason, Princeton, Dartmouth, Mount Holyoke, Bard, Delta College y Trinity College (DC), al igual que muchos grupos de profesores y exalumnos, se opongan al intento de controlar instituciones que han prosperado durante mucho tiempo gracias a su autonomía. Sin embargo, la Administración confía en que muchos más rectores de universidades y otro personal académico estarán felices de unirse al lucrativo pacto para subrayar, como lo expresó el secretario McMahon, que “Estados Unidos es un símbolo de esperanza y libertad para el mundo.

Nuestras instituciones deben preparar a los estudiantes para llevar ese manto, liderar con claridad y convicción y mostrar al mundo lo que una sociedad libre puede lograr”. En palabras del Pacto, el gobierno de nuestra sociedad libre ahora distribuirá “múltiples beneficios positivos” y “subvenciones federales sustanciales y significativas” a las escuelas que se inscriban para “perseguir vigorosamente las prioridades federales”.

Los que se resisten a lo nuevo. Sincronización Argumentará que los profesores y estudiantes nunca deberían sacrificar su libertad y autonomía para alinearse con el líder de la Casa Blanca. Argumentarán que las universidades estadounidenses han atraído a estudiantes de todo el mundo, mientras que nosotros hemos protegido la libertad de expresión y la capacidad de enseñar y realizar investigaciones sin interferencia política.

Aquellos que rechacen el Pacto encontrarán que hay muchas cosas que podemos mejorar en la educación superior, pero los clubes de recompensas y los juramentos de lealtad sólo socavarán los beneficios del aprendizaje a través de la práctica de la libertad. Deben saber que la carta que anuncia el Pacto establece que el acuerdo no será aplicado por el Ministerio de Educación, sino por el Ministerio de Justicia.