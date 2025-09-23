Una nueva historia de América, parte 2, con Greg Grandin

No dejes que JD Vance silencie nuestro periodismo independiente

El vicepresidente JD Vance atacó el 15 de septiembre La nación Durante el anfitrión El Charlie Kirk -show.

En un clip que se vio millones de veces, Vance fue seleccionado La nación En un perro silban a su extrema derecha, seguidores de ala. Siguió una corriente de abuso.

Durante nuestros 160 años de publicación de periodismo feroz e independiente, nos sometimos a una cirugía sobre la convicción de que las opiniones anormales son la forma más alta de patriotismo. Hemos sido criticados por los titulares de la oficina demócrata y republicana, y estamos contentos de que la Casa Blanca esté leyendo La nación. Mientras Vance sea libre de criticar y somos libres de criticarlo, el experimento estadounidense continuará como debería ser.

Para corregir el registro sobre las falsas afirmaciones de Vance sobre la fuente de nuestro financiamiento: La nación Orgullosamente Reader cuenta con el apoyo de progresistas como usted que apoya el periodismo independiente y no están intimidados por quienes están en el poder.

Los funcionarios públicos de la administración Vance y Trump también han establecido sus planes de represión generalizada contra grupos progresivos. En lugar de pedir la curación nacional, la administración usa la muerte de Kirk como pretexto para un ataque conjunto contra los enemigos de Trump a la izquierda.

Ahora lo sabemos La nación está en la parte delantera y en medio de sus pensamientos.

Su apoyo hoy hará posible nuestro trabajo crítico en los próximos meses y años. Si cree en el derecho de la Primera Enmienda a mantener una prensa gratuita e independiente, done hoy.

Con gratitud,

Bhaskar Sunkara

Presidente, La nación