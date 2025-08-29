Política
Incluso los daneses se enojan. ¡Los daneses!
Antes de Donald Trump, la idea de una aspersión diplomática entre Dinamarca y Estados Unidos habría sonado extraño. Incluso más que muchos de sus colegas europeos, Dinamarca históricamente ha otorgado una prima sobre su alianza con los Estados Unidos. Durante la administración de George W. Bush, por ejemplo, fue uno de los cinco países de Europa occidental que se registra para la «Coalición de lo dispuesto» a apoyar la guerra en Irak (junto con el Reino Unido, España, los Países Bajos e Italia). De esos cinco, solo Dinamarca y el Reino Unido hicieron una contribución militar que era más que simbólica.
Dada esta historia, es una actuación única de la política exterior de Trump que ha manejado lo bastante impensable: volver a los daneses.
El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores danés, Mark Stroh, el mejor diplomático estadounidense en Dinamarca, pidió informes de que tres empleados de Trump fueron atrapados en un movimiento secesionista en el territorio danés de Groenland. Trump, por supuesto, ha pedido repetidamente la anexión de Groenlandia a través de los Estados Unidos y se niega a excluir una invasión militar. Pero esta fue la primera sospecha de que estos planes fueron un poco más que bravuconadas.
En respuesta a la ira del gobierno danés, un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CBS News: «Creemos que los daneses deberían calmarse». Buena suerte con eso.
La disputa danesa subraya que, incluso más que en su primer término, la diplomacia de Trump ahora es poco más que una mezcla de arrogancia despiadada, blusta e imprudencia. De hecho, no es bueno llamar a lo que hacen Trump y su «diplomacia» de su tripulación. En cambio, usan el escenario mundial para mostrar su arrogancia.
Aunque este tipo de intimidación quizás mejore la confianza MAGA en el hogar, Estados Unidos parece cada vez más un súper poder deshonesto, una nación que aún tiene que activarse debido al poder económico y militar restante, pero no puede confiar en un aliado o incluso un juego estable en la política global.
Los daneses no son el único gobierno extranjero que está innecesariamente alienado por Trump. Como el Prensa asociada Comentarios,
Stroh es el segundo diplomático estadounidense que es llamado por hombres europeos de la OTAN esta semana, mientras que el gobierno de Trump aumenta su enfoque de la política exterior. Francia había llamado a nuestro embajador Charles Kushner a su Ministerio de Asuntos Exteriores después de enviar una carta al presidente francés Emmanuel Macron, quien afirmó que el país no hizo lo suficiente para combatir el antisemitismo.
El hecho de que Kushner sea un embajador en Francia es un insulto a un aliado importante. Kushner es una adquisición de nepotismo (el padre del yerno de Trump, Jared Kushner) y un criminal condenado que pasó el momento de un horario sucio en el que las trabajadoras sexuales contratan para chantajear a su hermano.
Y el martes, Tom Barrack, embajador estadounidense en Turquía, dirigió aún más indignación al decir a los periodistas en una conferencia de prensa en el Líbano que «actúe civilizado» y no «animal». La Asociación de Periodistas en el Líbano tiene estos comentarios para acusar a estos comentarios y señaló que «reflejan una superioridad colonial arraigada hacia los pueblos de la región y una violación flagrante de los principios más básicos de la etiqueta diplomática». Barrack hizo esos comentarios después de haber conocido al presidente de Líbano, quien se disculpó por la prensa por estos comentarios. A la luz de un retroceso, se disculpó el cuartel en sí también el jueves.
El comportamiento grosero de Barrack y otros diplomáticos refleja el del presidente. Lo suficientemente sorprendente, incluso cuando Trump quiere cerrar un acuerdo, como parece cuando se trata de terminar la Guerra de Ucrania/Rusia, no puede hacer la participación diligente con los aliados y los oponentes necesarios para una negociación exitosa. Escribiendo Política exteriorEl profesor de Relaciones Internacionales de Harvard, Stephen Walt, señala:
Trump es un negociador terrible … No se prepara, no tiene subordinados de antemano y llega a cada reunión sin saber qué quiere o dónde están sus líneas rojas. No tiene estrategia y no está interesado en los detalles, por lo que simplemente se lo quita.
Como aprendimos durante su primer mandato, cuando perdió el tiempo en esas irrelevantes reuniones de reality show con el líder norcoreano Kim Jong Un, todo lo que Trump realmente anhela, en combinación con imágenes dramáticas que sugieren que está a cargo. El contenido de cada acuerdo que podría hacer es secundario, si no irrelevante y, por lo tanto, algunos de los acuerdos comerciales que anunció recientemente son menos favorables para los Estados Unidos de lo que dice.
El abarroch de Trump, el enfoque de Blowhard daña la reputación de Estados Unidos, especialmente entre los antiguos aliados. A Pew Survey of Global Public Opinion Released in June shows that in Many Countries, there is «No Confidence» That the United States Will Do the Right Thing in World Affairs: In Canada the «No Confidence» Opinion, in The Untad, in the unity of 77, in the hered by a superdom of 77 Greece 63 percent, in The Netherlands 77 percent, in France 78 percent, in Spain 80 percent, in Germany 81 percent, in Turkey 80 percent, 85 percent in Suecia, en Corea del Sur 67 por ciento, 77 por ciento en Australia y en México 91 por ciento.
Escribir para Sindicato del proyecto En junio, Amitav Acharya, profesor de relaciones internacionales en la American University en Washington, DC, con convencional, argumentó que el daño a la reputación estadounidense sobreviviría a la actual administración de Trump:
Algunos pueden esperar que la alienación de Trump de nuestros aliados pueda revertirse bajo la próxima administración. No apuestes. Independientemente de cómo tenga lugar la guerra arancelaria de Trump, el daño a la idea de Occidente ya ha sido causado. Como el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyenput, «Occidente como lo sabíamos ya no existe». El sorprendente regreso del Partido Liberal en Canadá muestra la profundidad de la aversión a ese país en comparación con los Estados Unidos. Las relaciones que están fragmentadas por la noche tardarán años en reconstruir.
Los antiguos Aliados de América deben enfrentar el hecho de que el Trumpismo no se va. Trump no solo fue elegido una sino dos veces. El Partido Republicano ha sido hecho a su imagen y tiene muchos herederos listos para grabar su capa. Los futuros presidentes republicanos, ya sean JD Vance o Ron DeSantis u otra cifra, seguirán los pasos de Trump. Aún más inquietante es el hecho de que los propios demócratas adoptaron por primera vez algunas partes de América, según lo visto por los movimientos de Joe Biden para aumentar la gran competencia poderosa con China y socavar el derecho internacional para defender la horrible guerra de Israel en Gaza.
Estados Unidos se comporta cada vez más como Rogue Super Power. Una gran pregunta en las próximas décadas será cuánto tiempo tolerará el mundo este comportamiento o que las alianzas que socavarán el poder estadounidense se estrellarán.
