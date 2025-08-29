Trump y sus puertas están eligiendo estúpidas peleas en todo el mundo



Incluso los daneses se enojan. ¡Los daneses!

Mark Stroh, el cargado estadounidense de Asuntos en Dinamarca, llega el 27 de agosto de 2025 en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Copenhague. (Thomas Traasdahl / Ritzau ScanPix / AFP a través de Getty Images)

Antes de Donald Trump, la idea de una aspersión diplomática entre Dinamarca y Estados Unidos habría sonado extraño. Incluso más que muchos de sus colegas europeos, Dinamarca históricamente ha otorgado una prima sobre su alianza con los Estados Unidos. Durante la administración de George W. Bush, por ejemplo, fue uno de los cinco países de Europa occidental que se registra para la «Coalición de lo dispuesto» a apoyar la guerra en Irak (junto con el Reino Unido, España, los Países Bajos e Italia). De esos cinco, solo Dinamarca y el Reino Unido hicieron una contribución militar que era más que simbólica.

Dada esta historia, es una actuación única de la política exterior de Trump que ha manejado lo bastante impensable: volver a los daneses.

El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores danés, Mark Stroh, el mejor diplomático estadounidense en Dinamarca, pidió informes de que tres empleados de Trump fueron atrapados en un movimiento secesionista en el territorio danés de Groenland. Trump, por supuesto, ha pedido repetidamente la anexión de Groenlandia a través de los Estados Unidos y se niega a excluir una invasión militar. Pero esta fue la primera sospecha de que estos planes fueron un poco más que bravuconadas.

En respuesta a la ira del gobierno danés, un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CBS News: «Creemos que los daneses deberían calmarse». Buena suerte con eso.

La disputa danesa subraya que, incluso más que en su primer término, la diplomacia de Trump ahora es poco más que una mezcla de arrogancia despiadada, blusta e imprudencia. De hecho, no es bueno llamar a lo que hacen Trump y su «diplomacia» de su tripulación. En cambio, usan el escenario mundial para mostrar su arrogancia.

Aunque este tipo de intimidación quizás mejore la confianza MAGA en el hogar, Estados Unidos parece cada vez más un súper poder deshonesto, una nación que aún tiene que activarse debido al poder económico y militar restante, pero no puede confiar en un aliado o incluso un juego estable en la política global.

Los daneses no son el único gobierno extranjero que está innecesariamente alienado por Trump. Como el Prensa asociada Comentarios,

Stroh es el segundo diplomático estadounidense que es llamado por hombres europeos de la OTAN esta semana, mientras que el gobierno de Trump aumenta su enfoque de la política exterior. Francia había llamado a nuestro embajador Charles Kushner a su Ministerio de Asuntos Exteriores después de enviar una carta al presidente francés Emmanuel Macron, quien afirmó que el país no hizo lo suficiente para combatir el antisemitismo.

El hecho de que Kushner sea un embajador en Francia es un insulto a un aliado importante. Kushner es una adquisición de nepotismo (el padre del yerno de Trump, Jared Kushner) y un criminal condenado que pasó el momento de un horario sucio en el que las trabajadoras sexuales contratan para chantajear a su hermano.

Y el martes, Tom Barrack, embajador estadounidense en Turquía, dirigió aún más indignación al decir a los periodistas en una conferencia de prensa en el Líbano que «actúe civilizado» y no «animal». La Asociación de Periodistas en el Líbano tiene estos comentarios para acusar a estos comentarios y señaló que «reflejan una superioridad colonial arraigada hacia los pueblos de la región y una violación flagrante de los principios más básicos de la etiqueta diplomática». Barrack hizo esos comentarios después de haber conocido al presidente de Líbano, quien se disculpó por la prensa por estos comentarios. A la luz de un retroceso, se disculpó el cuartel en sí también el jueves.

El comportamiento grosero de Barrack y otros diplomáticos refleja el del presidente. Lo suficientemente sorprendente, incluso cuando Trump quiere cerrar un acuerdo, como parece cuando se trata de terminar la Guerra de Ucrania/Rusia, no puede hacer la participación diligente con los aliados y los oponentes necesarios para una negociación exitosa. Escribiendo Política exteriorEl profesor de Relaciones Internacionales de Harvard, Stephen Walt, señala:

Trump es un negociador terrible … No se prepara, no tiene subordinados de antemano y llega a cada reunión sin saber qué quiere o dónde están sus líneas rojas. No tiene estrategia y no está interesado en los detalles, por lo que simplemente se lo quita. Como aprendimos durante su primer mandato, cuando perdió el tiempo en esas irrelevantes reuniones de reality show con el líder norcoreano Kim Jong Un, todo lo que Trump realmente anhela, en combinación con imágenes dramáticas que sugieren que está a cargo. El contenido de cada acuerdo que podría hacer es secundario, si no irrelevante y, por lo tanto, algunos de los acuerdos comerciales que anunció recientemente son menos favorables para los Estados Unidos de lo que dice.