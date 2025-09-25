Trump y RFK presiden una masacre de los inocentes



Política





/

La peligrosa información incorrecta del Presidente sobre Tylenol es la amenaza más reciente de que este gobierno es por la mortalidad de niños y madres.

Política publicitaria



Donald Trump Robert F. Kennedy Jr. en la sala Roosevelt de la Casa Blanca el lunes 22 de septiembre de 2025. (Francis Chung / Polico / Bloomberg a través de Getty Images)

En agosto de 2025, el Departamento de Salud del Estado de Mississippi (MSDH) declaró la creciente mortalidad infantil en el estado de emergencia para la salud pública. Según el MSDH: «Los datos 2024 muestran que la tasa de mortalidad total para los niños ha aumentado a 9.7 muertes por cada 1,000 nacimientos vivos, que es la más alta en más de una década. En Mississippi, 3,527 bebés murieron antes de la edad de 1 años desde 2014″. »

Mississippi actualmente tiene la tasa de muerte infantil más alta en los Estados Unidos y duplica el promedio de los países que incluyen la organización para la cooperación y el desarrollo económico. El MSDH dijo que declaró una emergencia para la salud pública porque «reconoció la urgencia de esta crisis y no podía esperar para tomar medidas». Una emergencia para la salud pública permite a MSDH movilizar recursos adicionales y obtener la atención y la cooperación de más socios. Es un llamado en el desierto, que dice la verdad sobre el destino de los niños, no solo en Mississippi, sino en muchos otros estados de todo el país con figuras altas de niños moribundos, como Arkansas, Alabama, Alaska, Carolina del Sur, Louisiana, Oklahoma y Ohio.

Pero los profesionales de la salud pública en Mississippi y en otros lugares se enfrentan a una lucha difícil, porque la política estatal y federal hace que su trabajo sea casi imposible. La extensión de Medicaid es, por ejemplo, una herramienta poderosa para mejorar la mortalidad infantil, pero el gobernador de Mississippi Tate Reeves se ha negado a expandir Medicaid, que cubre el 60 por ciento de los nacimientos en el estado. Incluso con una extensión de la atención posparto bajo Medicaid en Mississippi por hasta un año, muchas mujeres pobres permanecen sin seguro entre los embarazos.

Además, los recortes en Medicaid también dejarán a Trump hasta 40,000 Mississippians sin cobertura en la gran cuenta maravillosa de Trump. Y la administración Trump ha destruido prácticamente el Sistema de Evaluación de Riesgos de Embarazo (PRAM) al diezmar al personal de la División de Salud Reproductiva de los Centros para el Control y la Prevención de la Prevención. Los PRAM es vital para recopilar datos sobre la salud de las madres y el bebé antes, durante y después del embarazo. También es la política e intervenciones para los estados de todo el país, incluido Mississippi, que ha colgado sus propios esfuerzos para la recopilación de datos en medio de la emergencia para la salud pública.

Aunque al GOP le gusta considerarse pro-familia, los datos sobre la mortalidad de madres y niños en los Estados Unidos cuentan una historia diferente. La política determinada por los actores callejeros republicanos contribuye firmemente a los pobres resultados de salud para madres y bebés en estas áreas de derecho.

Esto ha sido válido por mucho tiempo. Pero la guerra de Trump contra la salud pública lo hace mucho peor, mucho más rápido. Muchos en salud pública tienen los ataques a la vacunación por RFK Jr. y sus Gesawants están temblando, como lo demuestran su negativa a recomendar la vacunación covid para personas embarazadas y bebés este verano. La semana pasada, el Comité Asesor de Inmunización (ACIP) seleccionado a mano de RFK Jr. Sembró información incorrecta y dudas sobre el sarampión combinado, las paperas, la rubéola y la varicela (premio del agua) Vacuna, y también estaba listo para interferir con la vacunación de los niños para que ACIPY se rompa.

Problema actual



Pero nadie estaba preparado para el doble golpe de esta semana de la conferencia de prensa de Gonzo de esta semana, donde el presidente Trump hizo afirmaciones falsas sobre vacunas y acetaminofeno que causaron autismo. Como ha dicho el eminente Bio Ethurus Arthur Caplan:

El anuncio sobre el autismo fue la representación más triste de la falta de evidencia, rumores, viejos mitos reciclados, malos consejos, mentiras directas y recomendaciones peligrosas de alguien con autoridad en el mundo que afirma saber algo sobre el conocimiento que he visto. Y eso dice algo, porque tengo 76 años. Entre otras cosas, vi a Trump acerca de tomarle lejía durante Covid.

Las vacunas no causan autismo. Aunque el caso sobre el acetaminofeno es más complicado, los datos más convincentes sugieren que no hay asociación. Aunque algunos estudios han demostrado una asociación en particular, la genética u otros factores confusos pueden influir en estos resultados. Para abordar esta dirección potencial, un gran estudio sueco de casi 2.5 millones de niños usó controles de hermano o hermana para abordar el papel de la genética y la salud de los padres, y descubrió que la relación entre el acetaminofeno prenatal y el autismo había desaparecido.

Las declaraciones del presidente Trump y las acciones que tomará para desalentar el uso del acetaminofén durante el embarazo durante el embarazo, en el mejor de los casos, son, en el mejor de los casos, irresponsables y en el peor de los casos peligroso. ¿Por qué? Debido a la «fiebre no tratada, especialmente en los primeros tres meses de embarazo, el riesgo de aborto espontáneo, defectos de nacimiento y aumentos tempranos de nacimiento» y los medicamentos inflamatorios no esteroideos (por ejemplo, aspirina, ibuprofeno y naproxeno) presentan riesgos bien documentados para el feto en desarrollo. Por lo tanto, el acetaminofeno es la opción más segura para las personas embarazadas en el contexto de fiebre y dolor, porque las sociedades médicas indican rápidamente sus correcciones de los resultados del presidente.

Aunque la política del Partido Republicano ha en peligro la salud de las madres y los niños, RFK Jr. y el presidente Trump ciertamente curan en sus contribuciones a la mortalidad infantil en los Estados Unidos. Estos dos hombres de sus ataques contra la vacunación, ahora sus ataques contra una droga importante utilizada durante el embarazo, para su desmantelamiento de programas importantes que nos ayudan a comprender los riesgos y complicaciones del embarazo en Estados Unidos a los programas que las futuras madres y su salud y salud de sus hijos deben ser presidente de un moderno e irritación del Articulus vers.