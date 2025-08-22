

Al ordenar una visión general del Smithsonian, la Casa Blanca quiere usar su fuerza para hacer nuestra cultura nuevamente, o una tensión en la cultura que ha estado dormida durante mucho tiempo.

Los visitantes caminan fuera del Museo de Arte Smithsonian American y la Galería Nacional de Retratos el 14 de agosto de 2025. (Alex Wroblewski / AFP)

Nadie sabe exactamente cuál será el resultado de la Orden de Donald Trump de una «evaluación interna de … exposiciones y materiales» en los museos Smithsonian. Solo sabemos que el resultado será feo. Su lamentación de que la institución «fuera de control» se ha centrado demasiado en «cuán mala esclavitud» deja en claro que quiere la historia de Wittait.

La carta del 12 de agosto en el Smithsonian exigió que sus exposiciones «reflejen la unidad, el progreso y los valores sostenibles que determinan la historia estadounidense». Esa cuestión de ‘unidad’, específicamente, revela la naturaleza totalitaria de la solicitud de Trump: no se opilará una opinión diferente, la controversia y la transmisión de puntos de vista heterodoxos.

El ejercicio del debate y las críticas, que fue tan importante para los fundadores del país que han registrado su valor en la Primera Enmienda a la Constitución, es un anatema para el régimen actual en Washington. Los fundadores reconocieron que nosotros, la gente, siempre tendríamos quejas, la última palabra de la enmienda, y por lo tanto que nuestra unidad (con nuestro gobierno, entre nosotros) solo podía ser un objetivo, sin hecho asumido o un postulado metafísico de la historia.

Sin embargo, la Casa Blanca quiere reescribir «The American Story» para crear una nueva identidad para este país. Quiere volver a hacer nuestra cultura porque sigue el dictamen de Andrew Breitbart de que la cultura está aguas arriba de la política, pero aquellos que están en el poder se han dado cuenta de que la corriente es circular y que la acción política también puede estar aguas arriba de la cultura. Quiere usar su fuerza para hacer nuestra cultura nuevamente, o más bien, para dar nueva vida a la cultura en la cultura que ha sido durmiente durante mucho tiempo.

That's a strain I learned about, in part, thanks to the smithsonian – specifically, to the very first exhibition I can remember Seeing at the Smithsonian American Art Museum, Back in 1985. That Show, Called «Advancing American Art,» was a reconstruction of the name structure of the Ronstuction of the Ronstuction of the Same Construction of The Ronstuction or The Same Construction Construction of The Ronstuction or The Ronstuction of The Ronstuction of The Ronstuction de la ronstucción de la ronstucción o la misma construcción de construcción construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la misma construcción de la construcción de la misma construcción. 1946. La exposición de 1946 encuestó las pinturas estadounidenses organizadas por el Departamento de Estado y estaba destinado a viajar por Europa y América Latina durante dos años. Se incluyeron algunos de los artistas más reconocidos del día: Milton Avery, Romare Beeden, Stuart Davis, Yasuo Kuniyoshi, Jacob Lawrence, Georgia O'Keffe y Ben Shahn. Pero el espectáculo se cubrió inmediatamente de controversia. La prensa conservadora odiaba el arte, cuyo modernismo ahora generalmente parece bastante cuidadoso, e incluso el presidente Harry S. Truman decidió que era competente como crítico de arte, pero principalmente mostró un racista al explicar: «Si ese es arte, soy un hotentot».

Pero las objeciones a la exposición de 1946 no fueron puramente estéticas. Entre los líderes que se encuentran en contra, el congresista republicano de Michigan George A. Dondero, que tronó: «El arte moderno es comunista porque está distorsionado y feo, porque no glorifica a nuestro hermoso país y sonríe a las personas y nuestro progreso material. El arte que no glorifica el país.

Dondero ganó esa batalla. El Ministerio de Asuntos Exteriores redujo brevemente la gira de exposiciones y vendió las obras de arte que había comprado. Pero perdió su guerra contra el apoyo de los Estados Unidos del arte moderno. A medida que la Guerra Fría continuaba, quedó claro que, lejos del herolente del comunismo, el arte moderno, que fue rechazado por la Unión Soviética y sus aliados como una tontería burguesa, podría usarse para promover el americanismo en el extranjero. Exactamente por su actitud crítica hacia las convenciones culturales, su incertidumbre formal, su determinación de impulsar los límites y, si es posible, explotar, el modernismo en el arte parecía someter los valores estadounidenses de libertad y auto -rendimiento en contraste con el silencio gris del mundo fuera de la cortina de hierro. Ayudó que el Ministerio de Asuntos Exteriores, incluida la CIA, aseguró que el arte modernista promoviera cada turno, con la ayuda de medios de patente (apoyo al pabellón de los Estados Unidos en la Bienal de Venecia, patrocinando a músicos de jazz como Louis Armstrong, Duke Eellington y Coverspie como como Gilly Spie como Gilly Spie Spie Spie)) Reunión Y La evaluación parisina). El sucesor republicano de Truman, Dwight D. Eisenhower, publicó lo que era la opinión predominante: «Mientras nuestros artistas sean libres de crear con sinceridad y convicción, habrá una controversia y progreso saludables en el arte». Agregó: «Qué diferente es en la tiranía. Cuando se hacen los artistas, se vuelven los esclavos y el SIDA del estado; cuando los artistas son los propagandistas más importantes de una causa, el progreso se arresta y la creación y el genio son destruidos».

You don’t have to be a fan of the CIA, or even of Eisenhower (whose warning about a «military-industrial complex» would soon find a confirmation in Vietnam) or the Ministry of Foreign Affairs, to see that their hospitable attitude towards «healthy controversy» in art on the winning of a country of a country of a country of a country of a country of a country of a country of a country of a country of a country of a country of a country of a country of a country of a El país de un país de un país tenía la extracción de un país que estaba en el lado de la extracción de un país de un país. Y fue, como mostró el colapso de la Unión Soviética en 1991. Pero ganar resultó no valer mucho. Una década después, el 11 de septiembre planteó una herida a la psique estadounidense que nunca ha sido curada. La crisis hipotecaria de 2008 y la pandemie Covid-19 2020 solo reforzaron la sensación de que el mundo está afuera juntos; Mientras tanto, el ataque neo -liberal contra los empleados se hizo cargo, por lo que la desigualdad se llevó a los niveles que no fueron vistos durante casi un siglo. La palabra ‘progreso’ hoy en día tiene poca moneda.

Una vez más, es el falso defensivo de George Donddero de un hermoso país con gente sonriente en Washington. Nuestras instituciones «calificadas internamente» ya no se colocarán para artistas serios, eonen con la «sinceridad y convicción» que elogió a Eisenhower. En cambio, serán el hogar del kitsch al que se les ha ofrecido sus equivalentes artísticos y literarios por Sylvester Stallone y Kiss, los próximos homenajeados en el Centro Kennedy. Pero los artistas de hoy no desaparecerán. Incluso en la Unión Soviética, el arte de la opinión diferente nunca podría ser completamente destruida. Lo que será del largo legado cultural de Estados Unidos es una pregunta más preocupante. Ciertamente no espero que vea las exposiciones como una revelación como el «arte estadounidense avanzado» de 1985 pronto. El espectáculo recordó que el arte es inherente inherente y que contiene el inevitable enredo con las tensiones políticamente sin resolver.

El programa luego revisó el entonces ArtforumJohn Yau (mi compañero en esa visita a Washington hace 40 años) advirtió que la cancelación del espectáculo original de 1946 no debe considerarse un capítulo cerrado, sino más bien ‘una historia de advertencia’. Es una historia que se cuenta nuevamente en tiempo presente.