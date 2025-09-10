

Los cambios en el programa de perdón de préstamos de servicio público pueden considerar organizaciones y empleadores no elegibles de los gobiernos «si no se unen a la agenda del presidente.

El presidente Trump posa con la Ministra de Educación Linda McMahon después de firmar una orden ejecutiva destinada a cerrar el departamento de educación. (Jabinford Botsford / Getty)

El programa de perdón de préstamos de servicio público se fundó hace 20 años con un soporte de dos partes, originalmente diseñado para perdonar cada saldo restante sobre los préstamos de estudio de los prestatarios que han realizado 120 pagos mensuales mientras trabajan en el sector público. Este programa ofreció una exención significativa para los empleados de organizaciones sin fines de lucro, además de todas las formas de gobierno, incluidas la ciudad, local, estatal, tribal y federal.

Pero el acceso al programa pronto se puede eliminar de millones de estadounidenses.

En marzo, la administración Trump comenzó su intento de desmantelar el Ministerio de Educación cuando ella descartó casi la mitad de su personal, lo que condujo a demoras significativas en las solicitudes de reembolso de ingresos. El último objetivo en el intento de la administración de fortalecer el departamento es el programa de perdón de préstamos de servicio público.

El 18 de agosto, el Ministerio publicó su regla provisional que declaró sobre sus cambios propuestos al Programa de Perdón de Préstamos de Servicio Público, como resultado de las regulaciones negociadas más recientes, o regulación negra. Neg Reg es un proceso basado en el consenso que conecta al gobierno federal para cambiar las regulaciones que organizan un ministerio u oficina federal.

Estos nuevos cambios están dirigidos a organizaciones y gobiernos como «empleadores no elegibles» si no están adaptados a la agenda del gobierno de Trump. Innumerables empleadores no serían elegibles para los empleadores de PSLF sin procesos profesionales, lo que significa que millones de prestatarios tienen una carga financiera evitable.

Según la regla provisional publicada: «En los casos en que un empleador se considera que ha realizado actividades que violan la legislación federal o nacional o la política gubernamental establecida, los prestatarios no recibirían un crédito por el perdón del préstamo para el préstamo después de la fecha de instrucción».

Cada organización o gobierno que ofrece atención confirmación de género u ofrece apoyo legal a los inmigrantes que, por ejemplo, no tienen estatus legal, no pueden, por ejemplo, empleadores elegibles bajo PSLF y evitarán que sus empleados construyan esos créditos. Este berrinche político amenaza con castigar a las organizaciones, así como a las autoridades nacionales y locales, que sirven y protegen a estos grupos marginados.

Estos peligrosos cambios legales conducirán a sanciones de orientación política, mediante las cuales los gobiernos estatales y municipales completos no son elegibles para PSLF. California, por ejemplo, es un refugio y protege a todos los habitantes, incluidos inmigrantes y miembros de la comunidad LGBTQIA+. Los nuevos costos de ser un santuario harían de California un «empleador no cerrado» e influirían en todos los trabajadores estatales, desde el personal legislativo hasta el departamento de parques estatales.

Para poner esto en perspectiva, las organizaciones deben tener un número de identificación del empleador a través del Servicio de Impuestos Internos para contratar empleados y efectos fiscales, y la regla no sería elegible para PSLF. Por ejemplo, si trabaja para un hospital que ofrece atención de confirmación de género, el EIN estaría marcado si no es elegible para PSLF para todo Empleados: independientemente de si trabaja como proveedor de atención, asistente administrativo, parte de un equipo de limpieza, etc. Muchas organizaciones tienen una ein alojada entre ellas, y si una organización realiza actividades que no califican, las otras organizaciones lo serían.

Ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Denver ya se han enfrentado a demandas por su estatus de santuario del Ministerio de Justicia, y este proceso negativo es parte de una serie de ataques políticos sobre ellas por ciudades democráticas, junto con el acceso a la educación en su conjunto.