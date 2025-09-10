Trump pronto podría librar el perdón de los préstamos estudiantiles de millones de prestatarios

Política
Los cambios en el programa de perdón de préstamos de servicio público pueden considerar organizaciones y empleadores no elegibles de los gobiernos «si no se unen a la agenda del presidente.
El programa de perdón de préstamos de servicio público se fundó hace 20 años con un soporte de dos partes, originalmente diseñado para perdonar cada saldo restante sobre los préstamos de estudio de los prestatarios que han realizado 120 pagos mensuales mientras trabajan en el sector público. Este programa ofreció una exención significativa para los empleados de organizaciones sin fines de lucro, además de todas las formas de gobierno, incluidas la ciudad, local, estatal, tribal y federal.
Pero el acceso al programa pronto se puede eliminar de millones de estadounidenses.
En marzo, la administración Trump comenzó su intento de desmantelar el Ministerio de Educación cuando ella descartó casi la mitad de su personal, lo que condujo a demoras significativas en las solicitudes de reembolso de ingresos. El último objetivo en el intento de la administración de fortalecer el departamento es el programa de perdón de préstamos de servicio público.
El 18 de agosto, el Ministerio publicó su regla provisional que declaró sobre sus cambios propuestos al Programa de Perdón de Préstamos de Servicio Público, como resultado de las regulaciones negociadas más recientes, o regulación negra. Neg Reg es un proceso basado en el consenso que conecta al gobierno federal para cambiar las regulaciones que organizan un ministerio u oficina federal.
Estos nuevos cambios están dirigidos a organizaciones y gobiernos como «empleadores no elegibles» si no están adaptados a la agenda del gobierno de Trump. Innumerables empleadores no serían elegibles para los empleadores de PSLF sin procesos profesionales, lo que significa que millones de prestatarios tienen una carga financiera evitable.
Según la regla provisional publicada: «En los casos en que un empleador se considera que ha realizado actividades que violan la legislación federal o nacional o la política gubernamental establecida, los prestatarios no recibirían un crédito por el perdón del préstamo para el préstamo después de la fecha de instrucción».
Problema actual
Cada organización o gobierno que ofrece atención confirmación de género u ofrece apoyo legal a los inmigrantes que, por ejemplo, no tienen estatus legal, no pueden, por ejemplo, empleadores elegibles bajo PSLF y evitarán que sus empleados construyan esos créditos. Este berrinche político amenaza con castigar a las organizaciones, así como a las autoridades nacionales y locales, que sirven y protegen a estos grupos marginados.
Estos peligrosos cambios legales conducirán a sanciones de orientación política, mediante las cuales los gobiernos estatales y municipales completos no son elegibles para PSLF. California, por ejemplo, es un refugio y protege a todos los habitantes, incluidos inmigrantes y miembros de la comunidad LGBTQIA+. Los nuevos costos de ser un santuario harían de California un «empleador no cerrado» e influirían en todos los trabajadores estatales, desde el personal legislativo hasta el departamento de parques estatales.
Para poner esto en perspectiva, las organizaciones deben tener un número de identificación del empleador a través del Servicio de Impuestos Internos para contratar empleados y efectos fiscales, y la regla no sería elegible para PSLF. Por ejemplo, si trabaja para un hospital que ofrece atención de confirmación de género, el EIN estaría marcado si no es elegible para PSLF para todo Empleados: independientemente de si trabaja como proveedor de atención, asistente administrativo, parte de un equipo de limpieza, etc. Muchas organizaciones tienen una ein alojada entre ellas, y si una organización realiza actividades que no califican, las otras organizaciones lo serían.
Ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Denver ya se han enfrentado a demandas por su estatus de santuario del Ministerio de Justicia, y este proceso negativo es parte de una serie de ataques políticos sobre ellas por ciudades democráticas, junto con el acceso a la educación en su conjunto.
Tales como la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes Humanos y la Unión Del Barrio (ambos partidarios de los derechos de los inmigrantes y con sede en Los Ángeles) han sido criticados por el gobierno de Trump debido a la dirección de campañas exitosas por «conocer sus derechos» durante los ataques de inmigración y cumplimiento de la aduana.
Sin PSLF, los prestatarios son empujados al sector privado para pagar sus préstamos estudiantiles, lo que lleva a una inminente escasez de profesionales en el sector público. Aquellos con títulos caros, como los profesionales de la salud, ahora tendrán que investigar formas alternativas de administrar sus deudas a partir de préstamos estudiantiles. Con el antiintelectualismo en el ascensor, además de la desinformación y la propaganda, esta regulación puede evitar que los futuros estudiantes vayan a la universidad, así como muchos se esfuerzan por obtener un diploma con la promesa de PSLF.
Pero todavía hay tiempo para evitar que esto suceda. El Ministerio de Educación actualmente acepta comentarios públicos hasta el miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 11:59 am p.m Et. Al enviar un comentario público único, es posible evitar que este programa esencial esté reservado para millones de proveedores de servicios públicos y protegerlo para las próximas generaciones. Presentar un comentario público es simple y el comité que supervisa estas reglas debe leer cualquier comentario enviado. Y si tiene préstamos estudiantiles y necesita ayuda adicional, también puede convertirse en miembro del Centro de Crisis de la Deuda Estudiantil para un taller para la remuneración de los estudiantes en programas federales, opciones de reembolso, así como las últimas actualizaciones para los planes de reembolso.
Estos cambios de PSLF de motivación política no son favorables para nadie. Muchos profesionales en el servicio público ya reciben un salario bajo y eliminar el acceso a PSLF les permite tratar con más incertidumbre financiera. Sin PSLF habrá enfermeras, consejeros, médicos, profesionales legales, maestros, amigos, vecinos y familiares que ya no perdonarán sus deudas de préstamos estudiantiles después de gastar su carrera ayudando a las personas necesitadas. No debemos apostar con sus medios de existencia.
Donald Trump quiere que aceptemos el estado actual de las cosas sin hacer una escena. Él quiere que creamos que si nos resistimos, nos molestará, nos demandará y reducirá el financiamiento de aquellos que nos preocupamos; Puede ser hielo, el FBI o la Guardia Nacional sobre nosotros.
