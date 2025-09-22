Trump llama autoritarismo el 11



Política



/

Columna





/

Cuando la abogada de Trump, el general, Pam Bondi, pidió enjuiciar a sus enemigos y no renunció, era una señal de que ya hemos transferido al gobierno de Strongman.

Política publicitaria



El presidente Donald Trump habla antes de firmar en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de septiembre de 2025 en la Oficina Oval. Trump firmó dos órdenes ejecutivas, fundó la «tarjeta de oro Trump» e introdujo una tarifa de $ 100,000 para H-1B-VISA. (Andrew Harnik / Getty Images)

Temprano el sábado por la noche, los titulares estaban llenos de tragedias que casi se convirtieron en el molino en la era de Trump:

• Un tiroteo masivo, este en New Hampshire, cuyas víctimas ignoraron, mientras se preparó para su rally el domingo en Arizona para conmemorar la vida de Charlie Kirk

• La renuncia de Erik Siebert, el fiscal público federal fundamental que se negó a inclinarse ante el dictado de Trump de que encuentra algo, algoPara continuar con el Fiscal General de Nueva York Leticia James en Nueva York (la respuesta de Trump fue pequeña, incluso según sus estándares: «¡No se detuvo. ¡Lo despedí!»)

Problema actual



• Los nachts de De Willeekeurige Oplegen van Een a Vergoing Van $ 100.000 por jaar aan h1b-visumontvangers-et wijziging die trump ilegaal heeft geïmplementerd Zonder Congreso, Die Veel Van de High-Techedrijven Dreigt Tean de presidente, en die de Levens van Honderden van Mensen en Overzee Zal Maken

• Los continuos esfuerzos para llevar a los medios a cortar el informe del asesinato de Charlie Kirk, incluidas las consecuencias de la amenaza explícita del presidente de la FCC, Brendan Carr, a ABC para ABC de que «podemos hacer esto de manera fácil o de manera difícil», en otras palabras, con otras palabras, la compañía debe investigar la compañía

Entonces, solo otro sábado en el infierno, mientras que Trump continúa su versión de la marcha de Mussolini en Roma y destruye la base de la democracia estadounidense en el proceso.

Pero unas horas más tarde, los titulares se basaron en simplemente alarmantes a totalmente totalitarios. Antes de terminar mi postre The New York Times Y otros puntos de venta importantes publicaron historias que Trump exigió que la Fiscal General Pam Bondi James, el ex director del FBI James Comey y el senador estadounidense Adam Schiff continúen de inmediato. Trump, al mismo tiempo, la prenda de vestir de detective, fiscal público, jurado y juez, Trump anunció que los tres eran «culpables», aunque lo que no dijo. Trump publicó en las redes sociales: «Ya no podemos retrasar, mata nuestra reputación y credibilidad». Él continuó: «Me acusaron dos veces y me demandaron (¡5 veces!), Casi nada. ¡Ahora se debe servir justicia!»

La versión All-Caps de «Justicia» de Trump se trata de venganza. Su idea del estado es un giro a la declaración del rey bourbon de que ‘Yo soy el estado. «En lugar de» yo soy el estado «, dice Trump en esencia,» todas las agencias estatales existen para fortalecer mi poder, hinchar mi ego y castigar a mis enemigos. «

En el New York Times página web, la Inmediatamente, entre los que se les dijo, los lectores saben que el FBI, según los informes, atrapó al zar Tom Homan y aceptó bolsas que contienen decenas de miles de dólares en efectivo. El dinero se habría dado a Homan en septiembre pasado por agentes encubiertos que ocurrieron como empresarios que esperaban obtener un tratamiento preferido para hacer cosas sobre la seguridad fronteriza como Trump. Después de que Trump fue inaugurado, el Ministerio de Justicia cerró la investigación.

¿La respuesta del gobierno de Trump? Kash Patel y el abogado adjunto -General -General -General a Blanche han emitido una declaración que indica que el Ministerio de Justicia «debe permanecer enfocado en las amenazas reales para el pueblo estadounidense, no con investigaciones infundadas. Como resultado, la investigación está cerrada». Un portavoz de la Casa Blanca, seguido de afirmando que esta operación de aplicación de la ley de la era Biden demostró que los demócratas no se tomaban en serio la abolión de la inmigración ilegal. Este es un no secuitur y un claro ejemplo del AAS y el cambio que transporta esta administración para desviar la atención de sus propias tendencias penales.

Política publicitaria



No estoy seguro de cuántas formas de decir ‘gángster’ gubernamentales ‘son. Pero sé esto: en una democracia funcional, Bondi habría renunciado en respuesta a los requisitos totalitarios de Trump. Homan habría renunciado, porque es difícil ver cómo alguien podría tener fe en su liderazgo con tal nube de escándalo sobre su cabeza. Se dice que Patel renunció a politizar abiertamente al FBI. Blanche habría renunciado antes de registrarse con una declaración tan injusta. Toda la carrera, los empleados del Ministerio de Justicia habrían ejecutado el trabajo del momento en que la misiva de Trump se hizo pública a Bondi. Carr sería despedido por su ataque a la Primera Enmienda. El secretario de estado, Marco Rubio, se vería obligado a renunciar por sus ataques contra la libertad de expresión por su papel en rechazar visas a las personas que dijeron las cosas equivocadas después del asesinato de Kirk. Hegseeth debería haber renunciado a la luz del anuncio de Oh-Zo-Soviet de que el Ministerio de Defensa de la Defensa o más bien retiraría el Ministerio de Guerra, el acceso a la prensa de un periodista que informó algo que no fue aprobado por el Departamento.

Popular «Slipe enlaces a continuación para ver más autores»Deslizamiento →

Algunas de estas personas, muchas de ellas, son demasiado estúpidas para comprender las implicaciones de lo que hacen. (Sí, Hegseeth, estoy hablando de ti). Pero otros tienen que entender la gravedad de lo que está sucediendo. ¡Bondi tiene derechos de diploma por Cristo! Ella debe saber que la campaña de presión de Trump es autoritaria. Sin embargo, ella no renunció. Si no lo hace, será conocida para siempre como un coprotagonista en la destrucción del Experimento Democrático de América de 250 años.

No se trata de un presidente que ocasionalmente excede una línea constitucional. Este es un ataque coordinado a los principios fundamentales de un gobierno limitado por controles y equilibrios y de un sistema constitucional que limita lo voluble, cruel y poder que puede ser el ejecutivo. Es un ataque al estado de derecho, en la Primera Enmienda y en la Autoridad de la Conferencia.

Este fin de semana, exactamente ocho meses después del segundo mandato de Trump, ya estaba mucho más allá del tiempo para nombrar lo que es: un Putsch contra la administración constitucional. La demanda de la persecución política de los oponentes es el material de caudillos, de dictadores, de hombres fuertes en botas de Jack apoyadas por una policía secreta. Nosotros, el público estadounidense, tenemos el deber de responder. Tenemos que hacer esto pacíficamente, pero tenemos que hacerlo poderosamente. Puede ser una fantasía imaginar que decenas de millones de estadounidenses se escapen de su trabajo, pero para mantener la democracia estadounidense, tendremos que detener a Trump. Si eso significa una huelga general, ahora debemos comenzar a planificarlo. Si eso significa que los consumidores de las empresas que cooperan con este gobierno corrupto y totalitario, ahora debemos comenzar a sembrar los campos para tales boycots.

Lo que no podemos hacer es rechazar todo esto como un ruido blanco. Porque cuando el presidente exige que sus mejores oficiales legales encuentren disculpas para procesar a sus oponentes políticos y cuando esos oficiales legales no se reducen, en ese momento estamos en una dictadura.