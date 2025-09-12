Trump expande su matriz enmascarada



Los agentes federales esencialmente actúan como paramilitares para cumplir con las fantasías violentas de la administración. Después del asesinato de Charlie Kirk, serán autorizados.

Un agente de hielo enmascarado acecha los pasillos en el piso 12 del Tribunal de Inmigración del Bajo Manhattan en 26 Federal Plaza, Nueva York, el 8 de septiembre de 2025. (Selcuk Acar/Anadolu a través de Getty Images)

Hace dos semanas, un tiroteo masivo conmocionado en una escuela católica en Minneapolis en el país. El miércoles de esta semana, el fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, fue asesinado por varios miles de estudiantes a los que apeló en Utah. Su esposa y sus dos hijos pequeños también fueron cálidos en el evento.

Ambos eventos fueron terribles y ambos fueron detenidos de forma inmediata y cínicamente por el presidente Donald Trump y sus aliados en los ecosistemas políticos y de medios de ley dura como razones para sellar aún más libertades civiles de aún más grupos de personas.

A raíz de los asesinatos en Minneapolis, llevado a cabo por una mujer transgénero, el Ministerio de Justicia ha intentado definir a todos los estadounidenses transgénero como los enfermos mentales y, por lo tanto, no es elegible para las armas. A los pocos minutos después de la muerte de Kirk, con el asesino todavía suelto y sin pruebas de cuáles eran los motivos del tirador, Trump y sus aliados declararon que ahora era el momento de usar todo el poder del estado para remar la Mence de la izquierda según al menos algunos de los más pronunciados partidarios de Trump. Algunos hablaron sobre una guerra civil; Otros de la necesidad de «erradicar» a las personas que ven como «anarco-terroristas». En un breve discurso ante la Nación de la Oficina Oval, la culpa culpó al radical que se le dijo por la violencia política en este país y prometió combatir a las organizaciones que, dijo, sin proporcionar nombres o pruebas, financiaron esta violencia.

Las respuestas tanto a los tiroteos de Minneapolis como Kirk Kill son, por supuesto, mediciones extremadamente selectivas de la historia reciente.

Ya ha habido varios cientos de tiroteos masivos en los Estados Unidos este año y, mientras escribo esto, según el archivo de la violencia de las armas, 15 de ellos tuvieron lugar en los 13 días posteriores a los eventos en Minneapolis. Ninguno de estos cientos de tiroteos masivos, con la excepción única de la atrocidad de Minneapolis, ha llevado a proponerse al Partido Republicano de Trump o Trump a proponer leyes significativas para el control de armas. De hecho, en enero de 2024, el candidato Trump respondió a un tiroteo similar en la escuela en Iowa diciéndole a la comunidad funeraria que «tienen que venir».

En los últimos años ha habido varios asesinatos políticos de alto perfil o intentos de asesinato, incluido el asesinato del representante estatal del Estado de Minnesota, Melissa Hortman (demócrata) en junio y el intento de asesinato del esposo de la ex presidenta Nancy Pelosi, quien fue gravemente herida en un ataque de martillo en octubre de 202; Y, sin embargo, en estos casos, el Grandese del Partido Republicano se detuvo en gran medida, con Trump y sus seguidores incluso burlándose de las víctimas o bromeando sobre los motivos.

Pero en un caso en el que una persona transgénero fue identificada como el tirador, la administración saltó a la lucha por usar la masacre como una excusa para clasificar a un grupo completo de estadounidenses, que forman más de 2 millones de personas, como enfermos espiritices y rechazarlos que han sido otorgados y protegidos para cualquier otra categoría de adultos en los estados universales.

Después del tiroteo en Minneapolis, los medios de comunicación correctos afirmaron que las personas transgénero eran más estadísticamente más propensas a ser violentas. Esto no tiene sentido. La violencia por la violencia en la Universidad Hamline de Minnesota ha estimado que menos del 1 por ciento de los tiroteos masivos son realizados por personas transgénero.

Seamos claros: uno puede creer en los derechos de posesión no estamados, al igual que la mayoría de los republicanos, o uno puede creer en regulaciones sensatas para el control de armas, al igual que la mayoría de los estadounidenses; Pero lo que uno no puede hacer es elegir de qué categorías Estos derechos ganan de personas condenadas no criminales. Un estado puede prohibir a una cierta persona de armas de armas en función de su historial criminal: ha habido un precedente legal sobre esto durante mucho tiempo. Pero no se puede ofrecer «pensamientos y oraciones» cuando un hombre blanco heterosexual, género cis, se dirige a una juerga asesina y luego ofrece prohibiciones de armas en todos los ámbitos a todos los estadounidenses transgénero cuando una persona transgénero hace lo mismo.

Tan pronto como uno prohíbe la posesión de armas, no por lo que una persona ha hecho, sino por la identidad de género de esa persona, tan pronto como un grupo se rediseñe como un enfermo espiritual, uno abre la puerta a la estrella rosada, por marcar una categoría de personas por discriminación o peor.

Si todas las personas transgénero pueden ser identificadas como enfermas mentales basadas en un tiroteo realizado por una persona con problemas, ¿qué es detener un regreso a los días en que la sexualidad fue una razón legítima para prohibir el trabajo o las lecciones federales de las personas o una serie de otros trabajos? ¿Qué es para evitar que el gobierno imponga «tratamientos» obligatorios y el encarcelamiento de la salud médica y mental en este grupo de estadounidenses, u otro marginado? Dada la tendencia de Trump a verse bien en todas las cosas de la década de 1950 (o en ese sentido de 1850), no es un salto dar un miedo de la lavanda al tipo que el presidente Dwight Eisenhower lanzó en 1953, con su Orden Ejecutiva 10450, y que resultó en miles de hombres y mujeres de su trabajo.

Si, como probablemente parece, Trump usa el asesinato de Kirk para levantar una amplia biblioteca civil contra grupos e individuos que considera como «izquierda radical», esto también dañó aún más un panorama político por parte del régimen de Trump, que ha visto una enorme expansión en el estado admitió la violencia en los residentes ordinarios que solo intentan ir por sus vidas.

Hace una semana, Trump firmó hoy una orden ejecutiva que castiga a los países que son un patrocinador estatal[s] de detención ilegal. ‘

Ahora sabes ese proverbio sobre no tirar piedras en una casa de vidrio, ¿verdad? Finalmente, los Estados Unidos de Trump fueron operaciones operativas de arrebato en las ciudades de todo el país, abriendo campamentos de concentración con apodos como Alligator Alcatraz y Deportation Depot, y deportados voladores a Sudán del Sur, Eswatini y El Salvador en el escasez de racionales. Finalmente, miré, las historias son trece de inmigrantes detenidos que duermen y ruegan en el piso durante días para alimentos, agua y atención médica, porque todavía se admiten en instalaciones que nunca están diseñadas para mantener a los prisioneros. Finalmente, Trump había analizado el personal militar en Washington, DC, desatado para ayudar a hielo a tener una seguridad tan alta como los organizadores de camas de cenizas (incluidos muchos permisos de trabajo), y amenazó con explicar repetidamente que la guerra se explicó sobre Chicago, mientras que su horrible inmigración y los diputados fueron los diputados que se acumulan en el actriz de los que se acumulan. Los inmigrantes han considerado.

En otro escandaloso gobierno de emergencia que muestra cuán moralmente en bancarrota es la corte de Robert, la Corte Suprema de esta semana es el perfil racial al por mayor de los brotes de inmigrantes en todo el país. Un día después, los hombres armados se metieron en un automóvil en Van Nuys, un suburbio en San Fernando -Valley. Mientras los espectadores dispararon sus funciones de video para teléfonos móviles, estos cobardes enmascarados arrastraron a los ocupantes del automóvil, incluida una mujer embarazada visible, en la calle, lucharon en el suelo y arrestadas con sus pesadas armas en sus cabezas, arrestó. Más muescas sobre sus cinturones mientras trabajan para conocer la tasa de detención diaria de Stephen Miller.

Más tarde, un amigo de los residentes les dijo a los medios locales que dos de los tres en el automóvil eran residentes legales permanentes y que el tercero era ciudadano estadounidense.

Lo que vemos en las calles estadounidenses es líder Política: la ley del hombre fuerte y la regla de la tugocracia uniformada y enmascarada. Vemos que los agentes federales en esencia actúan como paramilitares para cumplir con las fantasías violentas de quienes dirigen el gobierno. Ahora que la administración parece lista para usar los horribles asesinatos de los niños en Minneapolis y Van Charlie Kirk en Utah como Raisons d’être para un ataque mucho más amplio contra las libertades civiles, el alcance de aquellos que son florecidos por el estado podría extenderse bien. Trump siempre ha sido un incendio político. Los eventos de las últimas dos semanas le han dado una cobertura perfecta para encender más incendios.