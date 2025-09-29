Trump está mintiendo sobre Antifa para justificar su acción autoritaria

Política
/
29 de septiembre de 2025
Rechazado con demasiada facilidad como hipérbole, el Antifa -Mythe se usa como arma para destruir la oposición doméstica.
El autoritarismo de Donald Trump se ha vuelto cada vez más brutal desde el asesinato de Charlie Kirk. Pero los periodistas regulares no han logrado describir el alcance total del radicalismo recién ratificado de Trump, por lo que eligieron concentrarse en si sus desvarios son realmente o legalmente en lugar de investigar los objetivos ideológicos más grandes que persigue.
El lunes pasado, por ejemplo, Trump firmó una orden ejecutiva en la que se afirmó que «Antifa» es una «organización terrorista nacional». El jueves firmó una directiva de seguridad nacional que, en palabras del asistente superior Stephen Miller, crearía un «esfuerzo todo del gobierno para desmantelar el terrorismo de la izquierda». Cuando se le preguntó quién financió tal «terrorismo de izquierda», Trump llamó a dos principales financieros del Partido Demócrata y aliados objetivos liberales regulares, George Soros y Reid Hoffman. La orientación de estos dos ha arrojado beneficios tangibles para Trump; el viernes The New York Times informó que, aunque la familia Soros está comprometida con la participación política, Hoffman «ha desaparecido en gran medida de la política en 2025 y mucho menos pública sobre sus diferencias de opinión con el Sr. Trump».
Problema actual
El sábado, Trump colocó que autorizó al «secretario de guerra» llamado «Pete Hegseeth» ofrecer a todas las tropas necesarias para proteger la guerra, y todas nuestras instalaciones de hielo que Atifa y otros terroristas domésticos asedieron «. Trump autorizó el uso de «potencia total, si es necesario» para el despliegue. Por lo tanto, Portland está de acuerdo con las filas de las ciudades estadounidenses que Trump ha enviado o planea enviar tropas a una lista con una lista de Washington, Los Ángeles, Chicago y Memphis.
El uso de Portland, junto con la lubricación de los donantes del Partido Demócrata como partidarios terroristas, muestra que Trump usa el fantasma de Antifa como una racionalización ideológica para su desempeño contra los oponentes políticos internos.
Sin embargo, gran parte del primer informe sobre la Orden Ejecutiva de Trump ha presentado esta verdad obvia, en su lugar, dirigida a preguntas más estrechas y técnicas sobre la viabilidad de una cruzada anti-antifa. The New York Times informó que «existen desafíos importantes y legales para cada esfuerzo gubernamental para designar formalmente a Antifa un grupo terrorista de cualquier manera sustantiva».
Esto está muy claro dónde. Un problema es que Antifa no es realmente una organización, sino si el Tiempo Nota con precisión: «Una etiqueta para una subcultura política o estilo de protesta. El fenómeno no tiene un líder, un proceso de iniciación, roles de membresía, una oficina central, una cuenta bancaria o una estructura centralizada». E incluso si Antifa era una institución real, no hay disposiciones legales para designar a un grupo nacional como organización terrorista. Desde un punto de vista legal, la designación «terrorista» solo se aplica a grupos extranjeros.
Pero aunque estas observaciones reales y legales son un buen punto de partida para criticar las acciones de Trump, apenas atrapan la verdadera naturaleza de su proyecto.
Antifa, tal como lo usó Trump y sus trawantes, es un mito. El control de hechos de un mito nunca es una respuesta completamente suficiente, porque no se trata de la atracción emocional a la que sirve el mito. Mark Bray, historiador de la Universidad de Rutgers y autor de Antifa: el manual antifascista (2017), en una entrevista, señaló que las personas que se identifican como Antifa no han estado «en la calle» en los últimos años y ciertamente no financiadas por multimillonarios como Soros. Por el contrario, Trump usa a Antifa como una «categoría Boogeyman Catchall» para todo tipo de tendencias que contra la ley. Black Lives Matter, Trans Derechos y los derechos de los inmigrantes se combinan con antifa y terrorismo.
La ficción de Soros tiene connotaciones del mito nazi del Judeo-Bolsjewism. Los nazis constituyeron la fantasía que los judíos ricos socavaron la sociedad alemana al financiar la revolución: una quimera ideológica que permitió a los nazis formar y oponentes de plutócratas impopulares y plebeos de miedo. El mito de Antifa financiado por Soros puede cumplir una función similar para el Trumpismo: la unión de las facciones populistas y de piernas y orden de la derecha.
El Antifa -Myth es lo suficientemente elástico como para incluir el amplio barrido de la oposición contra Trump, liberales y radicales.
El periodista Ken Klippenstein escribe sobre su sustituyencia e informa que la Directiva de Seguridad Nacional firmada por Trump tiene implicaciones de amplio alcance. Modelado al enfoque de la guerra contra el terrorista para grupos como Al Qaida, la directriz autoriza a la policía a interrumpir grupos preventivamente que pueden ser una amenaza. Los «indicia» o indicadores de violencia en el informe son alarmantemente amplios. Como señala Klippenstein, incluyen:
• antiamericanismo,
• anticapitalismo,
• Anticristia,
• Apoyo para el sobresalto del gobierno de los Estados Unidos,
• Extremismo en la migración,
• Extremismo en la raza,
• Extremismo sobre el género,
• Hostilidad a aquellos que tienen vistas tradicionales estadounidenses sobre la familia,
• Hostilidad a aquellos que tienen opiniones tradicionales estadounidenses sobre la religión, y
• Hostilidad a aquellos que tienen opiniones tradicionales estadounidenses sobre la moralidad.
El gobierno de Trump parece usar estas nuevas pautas para atacar la libertad de expresión de sus críticos. El miércoles, Stephen Miller tuiteó: «Este lenguaje evoca violencia y terrorismo», en respuesta a las críticas al Newsom de California Gavin en Ice y al gobierno de Trump como «autoritario».
Popular
«Slipe enlaces a continuación para ver más autores»Deslizamiento →
Greg Sargent, escritor de La nueva repúblicaEl ex asesor de Trump, Steve Bannon, preguntó si cree que el tweet de Miller significa que la policía federal ahora debería investigar grupos criminales que describan ICE como «autoritario». «
Bannon respondió: «Sí. Stephen Miller tiene razón, lo que es más importante, está a cargo».
El Antifa -Myth es una cuña que se utilizará para destruir la libertad de expresión. No es suficiente señalar que es un mito. Los demócratas deberían recolectar a los estadounidenses con el argumento de que algún día la amenaza para Antifa se usará en contra de cualquier persona que hable en contra de Trump.
No dejes que JD Vance silencie nuestro periodismo independiente
El vicepresidente JD Vance atacó el 15 de septiembre La nación Durante el anfitrión El Charlie Kirk -show.
En un clip que se vio millones de veces, Vance fue seleccionado La nación En un perro silban a su extrema derecha, seguidores de ala. Siguió una corriente de abuso.
Durante nuestros 160 años de publicación de periodismo feroz e independiente, nos sometimos a una cirugía sobre la convicción de que las opiniones anormales son la forma más alta de patriotismo. Hemos sido criticados por los titulares de la oficina demócrata y republicana, y estamos contentos de que la Casa Blanca esté leyendo La nación. Mientras Vance sea libre de criticar y somos libres de criticarlo, el experimento estadounidense continuará como debería ser.
Para corregir el registro sobre las falsas afirmaciones de Vance sobre la fuente de nuestro financiamiento: La nación Orgullosamente Reader cuenta con el apoyo de progresistas como usted que apoya el periodismo independiente y no están intimidados por quienes están en el poder.
Los funcionarios públicos de la administración Vance y Trump también han establecido sus planes de represión generalizada contra grupos progresivos. En lugar de pedir la curación nacional, la administración usa la muerte de Kirk como pretexto para un ataque conjunto contra los enemigos de Trump a la izquierda.
Ahora lo sabemos La nación está en la parte delantera y en medio de sus pensamientos.
Su apoyo hoy hará posible nuestro trabajo crítico en los próximos meses y años. Si cree en el derecho de la Primera Enmienda a mantener una prensa gratuita e independiente, done hoy.
Con gratitud,
Bhaskar Sunkara
Presidente, La nación
Lago de La nación
Controlan efectivamente nuestro destino, pero en el fondo saben que se escabullen, son patéticos e insuficientes, y los come.
Katherine Kroegerer
Los bots extranjeros arrojaron gran parte de la retórica racista que siguió al asesinato de Charlie Kirk. Y sin embargo, solo se apoderó porque hay mucho racismo casero para explotar …
Kali Holloway
COMPUTADO COLECTIVO Comix.
Las calles de Barcelona están llenas de carteles «Palestina lliure», Cataluña, España, julio de 2025.
Opto
/
Andrea Arroyo