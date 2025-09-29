

Política





/

Rechazado con demasiada facilidad como hipérbole, el Antifa -Mythe se usa como arma para destruir la oposición doméstica.

Política publicitaria



Donald Trump asiste a la Copa Ryder 2025 en Black Course en Bethpage State Park Golf Course el 26 de septiembre de 2025, en Farmingdale, Nueva York. .

El autoritarismo de Donald Trump se ha vuelto cada vez más brutal desde el asesinato de Charlie Kirk. Pero los periodistas regulares no han logrado describir el alcance total del radicalismo recién ratificado de Trump, por lo que eligieron concentrarse en si sus desvarios son realmente o legalmente en lugar de investigar los objetivos ideológicos más grandes que persigue.

El lunes pasado, por ejemplo, Trump firmó una orden ejecutiva en la que se afirmó que «Antifa» es una «organización terrorista nacional». El jueves firmó una directiva de seguridad nacional que, en palabras del asistente superior Stephen Miller, crearía un «esfuerzo todo del gobierno para desmantelar el terrorismo de la izquierda». Cuando se le preguntó quién financió tal «terrorismo de izquierda», Trump llamó a dos principales financieros del Partido Demócrata y aliados objetivos liberales regulares, George Soros y Reid Hoffman. La orientación de estos dos ha arrojado beneficios tangibles para Trump; el viernes The New York Times informó que, aunque la familia Soros está comprometida con la participación política, Hoffman «ha desaparecido en gran medida de la política en 2025 y mucho menos pública sobre sus diferencias de opinión con el Sr. Trump».

Problema actual



El sábado, Trump colocó que autorizó al «secretario de guerra» llamado «Pete Hegseeth» ofrecer a todas las tropas necesarias para proteger la guerra, y todas nuestras instalaciones de hielo que Atifa y otros terroristas domésticos asedieron «. Trump autorizó el uso de «potencia total, si es necesario» para el despliegue. Por lo tanto, Portland está de acuerdo con las filas de las ciudades estadounidenses que Trump ha enviado o planea enviar tropas a una lista con una lista de Washington, Los Ángeles, Chicago y Memphis.

El uso de Portland, junto con la lubricación de los donantes del Partido Demócrata como partidarios terroristas, muestra que Trump usa el fantasma de Antifa como una racionalización ideológica para su desempeño contra los oponentes políticos internos.

Sin embargo, gran parte del primer informe sobre la Orden Ejecutiva de Trump ha presentado esta verdad obvia, en su lugar, dirigida a preguntas más estrechas y técnicas sobre la viabilidad de una cruzada anti-antifa. The New York Times informó que «existen desafíos importantes y legales para cada esfuerzo gubernamental para designar formalmente a Antifa un grupo terrorista de cualquier manera sustantiva».

Esto está muy claro dónde. Un problema es que Antifa no es realmente una organización, sino si el Tiempo Nota con precisión: «Una etiqueta para una subcultura política o estilo de protesta. El fenómeno no tiene un líder, un proceso de iniciación, roles de membresía, una oficina central, una cuenta bancaria o una estructura centralizada». E incluso si Antifa era una institución real, no hay disposiciones legales para designar a un grupo nacional como organización terrorista. Desde un punto de vista legal, la designación «terrorista» solo se aplica a grupos extranjeros.