Transmensen quiere erradicar la ley. Los liberales ayudan.

Después del asesinato de Charlie Kirk, el movimiento conservador ha acelerado su guerra contra Transgenoten. Y demasiados demócratas centrales han conservado sus transferencias trans.

Los demostradores tienen fotos durante una reunión para el día trans en la ciudad de Nueva York el 31 de marzo de 2025. (Adam Gray / Bloomberg a través de Getty Images)

El presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, es un hombre cis. Pero eso no impidió que aprovechara la información incorrecta temprana y la noticia de que podría tener una relación con su trans -roommate para intensificar su guerra de guerra contra Transmensen.

Decir que la ley quiere erradicar a las personas transgénero no es un hiperbool. La intolerancia republicana ha alimentado una variedad de iniciativas que han sido diseñadas para expulsar a los transmensens de la vida pública. Pero los conservadores no están satisfechos con el cambio de Transmensen a los ciudadanos de cuarta clase. Quieren que la audiencia los vea como enemigos del estado, como el espíritu, que tira de la tierra al abismo moral. La infinita violencia de América se ha convertido en una herramienta útil en este esfuerzo. Los comentaristas de aliento derecho impulsan la idea de que las personas transgénero son «susceptibles a la violencia» y son responsables de una gran parte de los tiroteos masivos. Kirk, quien una vez llamó a Transmensen «un dedo medio palpitante para Dios», coqueteó con esta idea él mismo; En el momento de su asesinato, acababa de terminar de decirle a alguien que «demasiados» tiradores masivos eran trans. La identidad cis de Robinson, y la plena cooperación de su compañero de cuarto con el gobierno, no ha hecho nada para frenar esta historia.

Este anti-transmisión fascista se basa, por supuesto, en mentiras. El Minnesota Star TribuneCon referencia a las estadísticas del archivo de la violencia de las armas y la violencia por la violencia, informó en agosto que «menos del 0.1% de los sospechosos de Massa Schiet en la última década identificadas como transgénero» y que el 98 por ciento de los tiradores eran hombres cisgénero.

No importa. La semana pasada, Laura Loomer, uno de los miembros más influyentes de la extrema derecha, declaró: «¡Los transmensores son una amenaza de seguridad nacional. Su movimiento debe clasificarse de inmediato como una organización terrorista!» Ronny Jackson, el congresista republicano y ex doctor de la Casa Blanca, fue de NewsMax para etiquetar a los traductores «terroristas nacionales» que han sido criados «para hacer» para hacer el mal y la masa debe ser institucionalizada. Donald Trump Jr. dirigió una encuesta de Twitter en la que se preguntó si «Trantifa» era «la mayor amenaza terrorista doméstica para Estados Unidos». («No» no era una opción).

Aún más inquietante es que el periodista de investigación Ken Klippenstein informó que el FBI discutió si debería tratar a los sospechosos trans -criminales como ‘extremistas violentos nihilistas’. La Fundación Heritage, cuya iniciativa del Proyecto 2025 ha formado gran parte del segundo período de Trump, fue aún más lejos y pidió al FBI que cree una categoría criminal llamada «Ideología transgénero inspiró el extremismo violento».

Este momento requiere solidaridad con transmensens. Pero también requiere un poco de reflexión sobre cómo llegamos a un lugar tan aterrador. Y no solo los conservadores ahora deben investigar su conciencia. Los políticos centristas, activistas e instituciones de medios ayudaron a sentar las bases para el ataque de la ley. Desafortunadamente, los signos de tal reflexión son poco intermedios.

No es que los centristas tengan la misma retórica en estilo nazi que los conservadores. Pero la histeria anti-Tristhans de que Estados Unidos ha barrido a los Estados Unidos en los últimos años nunca habría encontrado tanta compra sin la participación de instituciones políticas y de medios liberales de élite. The New York Times Y El Océano Atlántico Publiqué una historia después de la historia sobre los asumidos peligros de la atención confirmadora de género, en particular para menores, y reclamé temores sobre la participación de Transmensen al deporte. Estas campañas de ScareMunning se pueden vestir con ropa más respetable que un rant de Fox News, pero se basan en el mito de la misma manera.

Los transfobes operaron esta cobertura, finalmente, si «incluso el Liberal New York Times», debe haber algo sucediendo, ¿verdad? Tiempo La cobertura es utilizada por una amplia gama de políticos, abogados y tribunales para justificar la política anti-transporte; El juez de la Corte Suprema Clarence Thomas citó el periódico siete veces siete en su opinión Vs. SkrmettiUno de los ataques más importantes en los derechos trans en la memoria reciente.

El efecto de esta cruzada era predecible: los derechos trans, que fueron polarizados en el predominio, fueron polarizados, de modo que los expertos y los políticos, incluidos los demócratas, pueden señalar esta polarización como un signo del extremismo asumido del movimiento. Muchos centristas luego hicieron chivos expiatorios trans trans por la victoria presidencial de Trump 2024.

Hoy en día parece que no pasa una semana sin un demócrata prominente que Bashen Transgenoten, a pesar del gobierno de Trump que coloca un objetivo cada vez más grande a sus espaldas. El gobernador Gavin Newsom en California, visto como una competencia potencial líder en las elecciones presidenciales de 2028, notorio en un podcast con Kirk que era «profundamente injusto» para que los transvrouws y las niñas compitan con mujeres y niñas de la CEI en deporte. El ex alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, cuyo nombre también está en la mezcla de 2028, rechazó la idea de la identidad trans por completo en una conversación con Megyn Kelly y dijo: «¿Puede un hombre convertirse en mujer? Uh, no».

El Van Haat posterior a Kirk-Golf no detuvo esta marea. La semana pasada, el lanzamiento del Searchlight Institute, un nuevo grupo de expertos demócrata dirigido por el ex ayudante de John Fetterman Adam Jentleson. (Por supuesto, la introducción pública del grupo tomó la forma de un perfil similar a la salpicadura en el TiempoIncluso si la campaña de eliminación correcta aumenta, Jentleson y sus cofundadores de la luz de búsqueda han identificado los materiales trans como un problema importante para que los demócratas huyan. El vicepresidente de Searchlight, Tré Easton, quien respondió en Twitter a una pregunta de si los demócratas deberían apoyar a los candidatos contra el aborto, escribió: «Las armas, la inmigración, las personas trans en el deporte probablemente habrían sido mejores para este experimento mental específico».

Jentleson reclamó en una entrevista con Semáforo El hecho de que realmente haya tratado de ayudar a Transgenoten y dijo: «Las personas que arrojan transgates debajo del autobús son aquellas que insisten en que los demócratas toman las máximas posiciones, incluso si les hace perder elecciones a los republicanos que posteriormente desgarran estos derechos».

La implicación aquí parece ser que los demócratas pueden ejecutar un dial grande que dice «transfobia» a un nivel ideal, que hay un punto óptimo de anti-transriminación con el que todos pueden estar satisfechos. (Todos, presumiblemente, excepto los transmenadores mismos). Pero los eventos del año pasado deberían haber descansado esa idea. Demócratas y centristas tener La propia distancia de las figuras democráticas de acción transgénero, como Chuck Schumer, difícilmente dirá la palabra ‘trans’ y las únicas fuerzas que se han beneficiado son las fuerzas del fascismo del anti-trans. No puedes jugar este tipo de juegos con la vida de las personas.

Esperemos que algún día haya un acuerdo sobre la decisión de tantos demócratas de ayudar con la persecución de uno de los grupos más marginados de Estados Unidos. Pero eso no ayudará a las personas trans ahora. Lo único que quiere es el resto de nosotros que nos negamos a unirnos a esta guerra de exterminio de élite, y exigir que nuestros políticos e instituciones de medios hagan lo mismo.