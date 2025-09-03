Los demócratas del Congreso deben exigir que tome o disminuya sus reclamos grotescos.

El diputado de la Casa Blanca, Stephen Miller, habla durante una entrevista televisiva con CNN fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de mayo de 2025. (Allison Robbert / Getty Images)

Todos estamos familiarizados con la estrategia presidencial de Trump para «desbordar la zona». El punto de partida es que los medios regulares no pueden caminar con más de una o dos pisos al mismo tiempo. Por lo tanto, si llega al sistema en múltiples frentes al mismo tiempo, esto toma el viento de cada oposición. Es por eso que la adicción aceleradora del régimen de Trump en indignación en la indignación.

De hecho, como drogado por su propio extremismo, el equipo de Trump acelera sus ataques. En su sustituto, el buceo en la toma de datos y la toma de decisiones, Christina Pagel, quien siguió la Casa Blanca, acaba de especificar la milésima acción autoritaria iniciada por el actual habitante.

Los primeros 250 duraron tres meses. Los 250 más recientes solo un mes. Ella los menciona a todos entre los cinco jefes: el socavo de las instituciones democráticas y el estado de derecho, el desmantelamiento del gobierno federal y su protección, suprimiendo las opiniones desviantes, atacando la ciencia y desatar la desestabilización global.

Un poco anotado, pero creo que la indignación crítica no se especifica en estas secciones. No parece haber atraído una indignación enojada. En cambio, una camioneta de hombro parece haber reemplazado a la fama para beneficiarse completamente de lo que parece ser una oportunidad clara en este lado del Atlántico.

Quizás proviene del Reino Unido que no tiene constitución escrita y está controlada por un sistema que se basa tanto en los códigos morales como las reglas. Significa que las fracturas de comportamiento realmente claras pueden incluso derribar a políticos poderosos. Boris Johnson, el potencial británico de Trump, encontró esto como sus costos cuando una deshonestidad bruta final llevó a tantos miembros de su gobierno a renunciar, él también tuvo que hacerlo.