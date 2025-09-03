Stephen Miller llama a los demócratas una «organización extremista nacional»

3 de septiembre de 2025
Los demócratas del Congreso deben exigir que tome o disminuya sus reclamos grotescos.
Todos estamos familiarizados con la estrategia presidencial de Trump para «desbordar la zona». El punto de partida es que los medios regulares no pueden caminar con más de una o dos pisos al mismo tiempo. Por lo tanto, si llega al sistema en múltiples frentes al mismo tiempo, esto toma el viento de cada oposición. Es por eso que la adicción aceleradora del régimen de Trump en indignación en la indignación.
De hecho, como drogado por su propio extremismo, el equipo de Trump acelera sus ataques. En su sustituto, el buceo en la toma de datos y la toma de decisiones, Christina Pagel, quien siguió la Casa Blanca, acaba de especificar la milésima acción autoritaria iniciada por el actual habitante.
Problema actual
Los primeros 250 duraron tres meses. Los 250 más recientes solo un mes. Ella los menciona a todos entre los cinco jefes: el socavo de las instituciones democráticas y el estado de derecho, el desmantelamiento del gobierno federal y su protección, suprimiendo las opiniones desviantes, atacando la ciencia y desatar la desestabilización global.
Un poco anotado, pero creo que la indignación crítica no se especifica en estas secciones. No parece haber atraído una indignación enojada. En cambio, una camioneta de hombro parece haber reemplazado a la fama para beneficiarse completamente de lo que parece ser una oportunidad clara en este lado del Atlántico.
Quizás proviene del Reino Unido que no tiene constitución escrita y está controlada por un sistema que se basa tanto en los códigos morales como las reglas. Significa que las fracturas de comportamiento realmente claras pueden incluso derribar a políticos poderosos. Boris Johnson, el potencial británico de Trump, encontró esto como sus costos cuando una deshonestidad bruta final llevó a tantos miembros de su gobierno a renunciar, él también tuvo que hacerlo.
El 25 de agosto, Stephen Miller, asesor de seguridad nacional del presidente y chef de personal adjunto de la Casa Blanca, dio una entrevista a Sean Hannity en Fox News: “El demócrata [sic] La fiesta no está peleando, cuida o representa a los ciudadanos estadounidenses. Es una entidad dedicada exclusivamente [his emphasis] Para defender criminales endurecidos, gangators y asesinos y terroristas ilegales y extraterrestres. El Partido Demócrata no es un partido político. Es una organización extremista nacional. ‘
Vale la pena verlo, presenciar el tono de gruñido de Miller y con virulencia premeditada.
Luego, los dos discuten cómo puede ser feliz, debe estar a salvo y cómo Trump Washington, DC ha liberado.
Lo más importante no es la política, pero el hecho de que el motor más influyente de la agenda doméstica de Trump literalmente afirma que al Partido Demócrata le falta legitimidad es una organización extremista que defiende a los terroristas y «no un partido político». El reclamo va mucho más allá de la usurpación del paso por paso de la normalidad constitucional. Es una afirmación de que la campana para la democracia estadounidense, tal como es.
Si Miller era solo un defensor de MAGA ordinario que mantuvo sus desagradables prejuicios, pueden justificarse los hombros de los hombros. Pero él es más que una voz de la Casa Blanca de Trump. Diseña y supervisa la implementación de la política, da instrucciones a ICE, ordena la «seguridad nacional» y ayuda al control general del ejecutivo.
Recientemente ha quedado claro que a medida que disminuye la popularidad de Trump, su equipo toma medidas para militarizar la votación. La estrategia es lo suficientemente clara. Usted hace una voz de correo ilegal y coloca hielo, con el apoyo de la Guardia Nacional, alrededor de cada centro de votación para intimidar a cada potencial de votantes en color y a todos los que se parecen a un demócrata y evitan que vengan a la máquina de votación.
Después de todo, ¿cómo puede permitir que las personas voten por una ‘entidad’ que se centre en el apoyo del terrorismo, los delincuentes endurecidos y los seres alienígenas ilegales? De hecho, sería completamente incorrecto hacer esto.
Popular
«Slipe enlaces a continuación para ver más autores»Deslizamiento →
Es por eso que los demócratas en el Congreso deben unirse para exigir que Stephen Miller sea despedido o que se disculpa y retira sus reclamos grotescos. Debido a la persona a la que se le confía la autoridad ejecutiva sobre la seguridad nacional, literalmente explicó la guerra civil a los representantes de la mitad de la población estadounidense.
La claridad de sus reclamos es una oportunidad para desatar el rechazo con un enfoque claro: conseguir a Miller, herirlo, insta a que tales puntos de vista sean blanqueados para cualquier oficial.
En comparación con la política autoritaria del régimen de Trump; Desde el extraño y desactivado ataque contra las energías renovables, hasta el encarcelamiento insensible de inmigrantes trabajadores, hasta la militarización de la policía de la ciudad, las instrucciones racistas para los museos y el desmantelamiento de regulaciones por una salud preciosa, las perturbaciones de Miller en un espectáculo de Fox News pueden parecer marginales. El punto es que son una oportunidad: un caso claro de un poderoso leal de Trump que hace reclamos completamente inaceptables.
¿Son los demócratas un gran partido político? Si es así, nunca deberían permitir que un funcionario principal los describiera de esta manera.
Que se normalice y se emite un permiso para que Miller continúe.
Lago de La nación
Mientras los demócratas están agudizando su juego en línea, los jabs al estilo de Trump de Gavin Newsom revela tanto los riesgos como las recompensas de combatir el fuego con fuego en una economía de atención construida para un blusterer.
Katrina Vanden Heuvel
La política de inmigración de la administración ha ido terriblemente a Monstruyus, con el movimiento de este fin de semana el movimiento para enviar a alrededor de 600 niños no compilados a Guatemala …
Columna
/
Sasha Abramsky
El presidente internacional de la Asociación de Stewwardessen explica cómo la solidaridad laboral «puede determinar la agenda y mejorar las cosas».
Preguntas y respuestas
/
Laura Flandes
Hablando con el jefe de la mayor unión de los empleados federales de Estados Unidos sobre el ataque de Trump contra sus miembros y todo el trabajo.
John Nichols