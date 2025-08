Donald Trump dijo esta semana que una conocida víctima de Epstein fue una de las personas que fue «robada» por el delincuente sexual convicto de Mar-a-Lago. ¿Podría Trump haber sabido lo que le pasaría?

Un mensaje en el que el presidente Donald Trump se pide que publique todos los archivos con respecto a Jeffrey Epstein es proyectado por un grupo activista en la Cámara de Comercio estadounidense frente a la Casa Blanca en Washington, DC, el 18 de julio de 2025. (Foto de Alex Wroblewski / AFP)

¿Puede Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas más conocidas de los delitos sexuales de Jeffrey Epstein y Ghillaine Maxwell, posiblemente obtener algo que se acerca a la justicia, solo unos meses después de su suicidio a los 41 años? Quizás no a corto plazo, mientras que Donald Trump abusó de su memoria llamándola una de las personas «Epstein» de Mar-a-Lago de él «robada».

Cuando Trump hizo la acusación de su amigo una vez cerrado el lunes, no mencionó a Giuffre.

«Durante años no hablaría con Jeffrey Epstein porque hizo algo inapropiado … robó a personas que trabajaban para mí … y lo hizo de nuevo. Así que lo tiré fuera del lugar [Mar-a-Lago]. Me alegro de haber hecho eso. «

Pero trajo el problema nuevamente, viajó con periodistas en Air Force One. Cuando uno de ellos preguntó si se refería a Giuffre, dijo que sí. «Creo que ella trabajó en el spa. Creo que sí. Creo que esa fue una de las personas. La robó. Y por cierto, no tenía quejas sobre nosotros … ninguna en absoluto».

«Ninguno»? Giuffre a menudo les dijo a los investigadores que no era la única joven que fue «comprada» por Epstein y Maxwell en Mar-a-Lago. Sí, de hecho, Donald, tenía ‘quejas’ sobre sus buenos amigos que usaron su resort como su tráfico sexual. «Ahora sabemos por las palabras del propio presidente que Virginia tenía razón todo el tiempo y que fue cambiado de Mar-a-Lago», dijo uno de sus abogados a CNN el jueves.

La familia Giuffre también respondió y le dijo El Océano Atlántico El miércoles por la noche se sorprendieron de que Trump fuera brutalmente descrito como «robado».

«Nos permite preguntarnos si era consciente de las acciones penales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, especialmente dada su declaración dos años después de que su buena amiga Jeffrey» tiene a las mujeres en el lado más joven … sin duda «,» los dos hermanos de Giuffre y su hermana, dichas cuentas. El Océano Atlántico. «Nosotros y el público solicitamos respuestas; los sobrevivientes ganan esto».

Lo que significaba como un «buen trabajo de verano» para la escuela secundaria condujo a al menos tres años de comercio sexual, agregó su familia. Y a pesar de la gran resistencia que la llevó a convertirse en una campeona de niñas y mujeres con trata de personas, también dejó heridas que fueron reabiertas por un matrimonio violento y un divorcio controvertido, todos los cuales llevaron a su suicidio, de las cuales su familia dice que todavía está ‘vacilante’.

La familia Roberts no solo está indignada sobre la llamada informal de Trump de su hermana como solo un empleado que ha expulsado a Epstein de él. También hablan sobre la noticia de que el fiscal general adjunto de Trump (y ex abogado defensor). Todd Blanche. Maxwell, quien se reunió con 20 años de prisión por su condena por el comercio sexual y otros cargos la semana pasada durante dos días.

«Si nuestra hermana pudiera hablar hoy, ella estaría más enojada con el hecho de que el gobierno escucha a un bien conocido Menaars, una mujer que mintió repetidamente bajo juramento y continuará haciendo esto siempre que mejore su posición», dijo la familia Giuffre, la familia Giuffre El Océano Atlántico.

CNN informó que Maxwell negoció una citación del Comité de Supervisión de la Cámara y estaba en inmunidad por toda la información que podía proporcionar.

«No creo que haya muchos republicanos que quieran dar inmunidad a alguien que pudo haber sido niños en el tráfico sexual», dijo el presidente del comité republicano, James Comer, al menos un resultado final en el campo del comercio infantil para los republicanos de la Cámara Baja. Es bueno saberlo.

Ican no ayuda, pero piense en muchas de las conocidas depredaciones sexuales conocidas de Trump, que, sin embargo, no lo rompen de un segundo mandato como presidente. Me siento demasiado agotado para mencionar más que los aspectos más destacados: el Acceso a Hollywood Cinta donde admite que es un agresor sexual; La justificación de E. Jean Carroll, cuando Trump se convirtió en un violador calificado después de que un jurado creía que afirmaba que la abusó sexualmente de ella en un vestuario de los grandes almacenes; Las afirmaciones de Stormy Daniels que le pagó para ocultar un asunto descuidado mientras se postuló para el presidente en 2016.

Pero una historia sobre Trump que apareció en 2016 no fue mucho agarre. This week, writer Kate Manne went into lively and so far, wildly reported details about the allegation by «Katie Johnson» (a pseudonym that she took over) that Trump raped her at an Epstein party when she was 13. «It was rejected on a large scale when it was rejected in 2016 when it was rejected in 2016 when it was rejected when it was rejected when she was the sex trade on the sexual girls,», the alarm of the Wek van Epstein, cuando fue rechazado cuando estaba en el comercio sexual de las chicas sexuales. Su sustitución Miami Herald’s Julie K. Brown solo apareció en 2018. Se dice que Johnson fue entrenado en su historia por un presunto manejador sin escrúpulos y amigable.

Ofreciendo una advertencia de activación en la parte superior de su pensamiento posterior, esto también para una advertencia Manne está en detalle sobre la historia de Johnson, que es el cambio de vientre. (Vaya a Manne’s Sustack para leerlo por completo). Simplemente cortaré esto, sobre una «fantasía de violación», dijo Trump que quería determinar con el adolescente:

[Trump] Arrancó toda mi ropa y él realmente comenzó a tener relaciones sexuales conmigo y yo grité. Nunca había tenido relaciones sexuales antes, era mi primera vez y [Epstein’s handler] Tiffany también gritó contra él. Ella dijo que era virgen y él dijo que solo teníamos que estar cerrados y de hecho tomó mi virginidad mientras lloraba y le dijo que se detuviera y, de hecho, rogó que lo detuviera … [Afterward] Lloré y Tiffany me consoló y ella se disculpó. Ella me dijo que nunca me volvería a poner en esa situación. Pero él está loco porque estaba llorando y dijo que debería estar agradecido de que alguien como Donald Trump tomara mi virginidad. Bueno, él no dijo que había tomado mi virginidad. Él dijo: Debería estar feliz de que alguien como Donald Trump haya derrotado mi cereza y no un pequeño y granero de 14 años. Y solo pensé: «¿Qué pasa si quedo embarazada?» Ni siquiera hablo con él. No quería hablar con él. Hablé con Tiffany y él dijo: «Bueno, te abortas, perra».

La esposa Johnson identificó como Tiffany presentó una explicación jurada que confirmó la historia, según Manne.

Recuerdo haber leído sobre Katie Johnson en 2016 y decidí abstenerse de su historia porque era muy extremo (y sin embargo, no inimaginable para Trump, incluso entonces). Manne concluye, sarcástico, creo, que la verdadera ‘teoría de la conspiración’ sobre Trump-Eppein es que Entonces Muchas mujeres jóvenes que no se conocían han surgido con historias tan comparables. Ella menciona a la mayoría de ellos. Tienes que leer la pieza completa (que contiene la transcripción completa de Manne del video de Johnson).

El martes del martes, entré en las conectaciones de propiedad de la palabra de que Trump sobre Giuffre – «robado» – «robado». ¿Pero el hecho de que él reconociera su nombre podría haber sabido por qué Epstein la robó? Ella trabajó para él hace 25 años y él claramente conoce su nombre al informar los crímenes de Epstein y Maxwell. Pero la forma en que le dio alegremente a Giuffre, una de las chicas Epstein fue «robada», sugiere que ciertamente lo hizo y lo hace.

Lamento que este episodio enfermo cause dolor a la familia Giuffre. Pero espero que cause aún más dolor para Trump, y a veces pronto.