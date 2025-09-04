

Sociedad





/



Política publicitaria



Robert F. Kennedy Jr., Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca en Washington, DC, el martes 26 de agosto de 2025. (Aaron Schwartz / CNP / Bloomberg a través de Getty Images)

¿Quién te conoce mejor que la familia con la que creciste?

Es posible que no recuerde la carta que Caroline Kennedy escribió al Senado estadounidense en enero sobre Robert F. Kennedy Jr., o «Bobby», como ella lo llamó. Pero era de vital importancia en ese momento, y ahora es así, porque no hablaba como actor político, sino como primo de RFK Jr., alguien con quien creció y ha conocido toda su vida.

Aquí está la sombría conclusión de Caroline Kennedy:

El sistema de salud estadounidense es, a pesar de todos sus errores, la envidia del mundo. Los médicos y enfermeras, investigadores, científicos y cuidadores son las personas más dedicadas que conozco. Todos los días dan sus vidas para curar y salvar a los demás. Se merecen un líder experto que esté comprometido con la evidencia y la excelencia. Se merecen una secretaria que esté comprometida a promover la medicina avanzada para salvar vidas, no para rechazar el progreso que ya hemos logrado. Se merecen una persona estable, moral y ética al frente de esta libertad de elección. Se merecen mejor que Bobby Kennedy, y el resto de nosotros también.

Anteriormente en su carta, Kennedy dijo: «Conocí a Bobby toda mi vida; crecimos juntos. No es sorprendente que mantenga pájaros de presa como mascotas, porque él mismo es un depredador». Estas palabras son impactantes; Aún más porque este es un miembro de la familia que da este juicio sobre otro miembro de la familia. Imagine lo que se necesita para hablar así, públicamente, sobre alguien que ha conocido para siempre.

No podemos decir que no nos hayan advertido, y la verdad de las palabras de Caroline Kennedy suena más fuerte con todos los días.

La semana pasada en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. Vimos a este depredador en acción.

Problema actual



En los últimos meses, RFK tiene a Jr. el escritorio de renombre internacional traído de rodillas. HIJ Heeft Voorgesteld Het Presupuesto Van Het AgentsChap Met Bijna 50 Procent Te Verlagen, Programma’s TE Vernietigen Die VerantWoordelijk Zijn Voor Het Monitoren Van de Gezondheid Van de Moeder en De Loodvergiftiging Van Kinderen en de dej. División de Ciencias de la Salud Ambiental y Práctica Binnen Het Centro Nacional para la Salud Ambiental, DAT es Beloeld OM Nuestras causas seguras de agua para beber y beber y causas ambientales de cuidado infantil de la grabación de niños. En un artículo en abril, reporteros en Vade Documentó a los miles de empleados de los CDC que fueron despedidos, para que estos programas y otros sirvan a millones de estadounidenses en peligro.

Pero todo esto fue solo un prólogo de Massre en los CDC del miércoles por la noche la semana pasada, en la que RFK Jr. probó el nuevo director de los CDC, la Dra. Susan Monarez, a quien había elegido dirigir el escritorio y acababa de ser confirmado por el Senado a principios de este verano.

Los eventos de precipitación aquí se relacionan con las vacunas. Kennedy ha realizado una campaña completa para destruir la vacunación en los Estados Unidos. Muchos de los que siguen estos problemas serán conscientes de su purificación del comité asesor de los CDC para las prácticas de inmunización (ACIP) y la instalación de sus trawantes para hacerse cargo del cuerpo más importante; La decisión unilateral de RFK y sus muñecas, FDAS Marty Makary y Jay Bhattacharya de NIH, de sacar vacunas covid de niños y mujeres embarazadas; y su cancelación de la investigación sobre las vacunas de ARNm (incluidas las destinadas a prevenir el cáncer).

Pero cuando Kennedy le dijo al director de las CDC, Monarrez, que tuvo que sellar las recomendaciones de la próxima reunión de ACIP en septiembre probablemente limitaría el acceso a las vacunas covid y que una gran cantidad de otras vacunas importantes se sujetarían al control de su nuevo comité transmitido de incompetentes e ideólogos, y el personal senior del departamento de bomberos, también llamó al líder de la mayoría del senado, John Thune and Senators Bill Cassidy, Susan Collins y Shell Selay Capitán a los Capitán. apoyo.

Esto puso en marcha su renuncia por RFK Jr., sin embargo, Monarez rechazó su autoridad para hacer esto y contrató a dos de los abogados más grandes de DC para luchar por ella. Muchos no fuera de los CDC no conocían a Monarez, pero en este momento ella ha mostrado más coraje y agallas hasta ahora en el gobierno de Trump.