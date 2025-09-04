RFK Jr., American Psycho | La nación

Sociedad
4 de septiembre de 2025
¿Quién te conoce mejor que la familia con la que creciste?
Es posible que no recuerde la carta que Caroline Kennedy escribió al Senado estadounidense en enero sobre Robert F. Kennedy Jr., o «Bobby», como ella lo llamó. Pero era de vital importancia en ese momento, y ahora es así, porque no hablaba como actor político, sino como primo de RFK Jr., alguien con quien creció y ha conocido toda su vida.
Aquí está la sombría conclusión de Caroline Kennedy:
El sistema de salud estadounidense es, a pesar de todos sus errores, la envidia del mundo. Los médicos y enfermeras, investigadores, científicos y cuidadores son las personas más dedicadas que conozco. Todos los días dan sus vidas para curar y salvar a los demás. Se merecen un líder experto que esté comprometido con la evidencia y la excelencia. Se merecen una secretaria que esté comprometida a promover la medicina avanzada para salvar vidas, no para rechazar el progreso que ya hemos logrado. Se merecen una persona estable, moral y ética al frente de esta libertad de elección. Se merecen mejor que Bobby Kennedy, y el resto de nosotros también.
Anteriormente en su carta, Kennedy dijo: «Conocí a Bobby toda mi vida; crecimos juntos. No es sorprendente que mantenga pájaros de presa como mascotas, porque él mismo es un depredador». Estas palabras son impactantes; Aún más porque este es un miembro de la familia que da este juicio sobre otro miembro de la familia. Imagine lo que se necesita para hablar así, públicamente, sobre alguien que ha conocido para siempre.
No podemos decir que no nos hayan advertido, y la verdad de las palabras de Caroline Kennedy suena más fuerte con todos los días.
La semana pasada en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. Vimos a este depredador en acción.
En los últimos meses, RFK tiene a Jr. el escritorio de renombre internacional traído de rodillas. HIJ Heeft Voorgesteld Het Presupuesto Van Het AgentsChap Met Bijna 50 Procent Te Verlagen, Programma’s TE Vernietigen Die VerantWoordelijk Zijn Voor Het Monitoren Van de Gezondheid Van de Moeder en De Loodvergiftiging Van Kinderen en de dej. División de Ciencias de la Salud Ambiental y Práctica Binnen Het Centro Nacional para la Salud Ambiental, DAT es Beloeld OM Nuestras causas seguras de agua para beber y beber y causas ambientales de cuidado infantil de la grabación de niños. En un artículo en abril, reporteros en Vade Documentó a los miles de empleados de los CDC que fueron despedidos, para que estos programas y otros sirvan a millones de estadounidenses en peligro.
Pero todo esto fue solo un prólogo de Massre en los CDC del miércoles por la noche la semana pasada, en la que RFK Jr. probó el nuevo director de los CDC, la Dra. Susan Monarez, a quien había elegido dirigir el escritorio y acababa de ser confirmado por el Senado a principios de este verano.
Los eventos de precipitación aquí se relacionan con las vacunas. Kennedy ha realizado una campaña completa para destruir la vacunación en los Estados Unidos. Muchos de los que siguen estos problemas serán conscientes de su purificación del comité asesor de los CDC para las prácticas de inmunización (ACIP) y la instalación de sus trawantes para hacerse cargo del cuerpo más importante; La decisión unilateral de RFK y sus muñecas, FDAS Marty Makary y Jay Bhattacharya de NIH, de sacar vacunas covid de niños y mujeres embarazadas; y su cancelación de la investigación sobre las vacunas de ARNm (incluidas las destinadas a prevenir el cáncer).
Pero cuando Kennedy le dijo al director de las CDC, Monarrez, que tuvo que sellar las recomendaciones de la próxima reunión de ACIP en septiembre probablemente limitaría el acceso a las vacunas covid y que una gran cantidad de otras vacunas importantes se sujetarían al control de su nuevo comité transmitido de incompetentes e ideólogos, y el personal senior del departamento de bomberos, también llamó al líder de la mayoría del senado, John Thune and Senators Bill Cassidy, Susan Collins y Shell Selay Capitán a los Capitán. apoyo.
Esto puso en marcha su renuncia por RFK Jr., sin embargo, Monarez rechazó su autoridad para hacer esto y contrató a dos de los abogados más grandes de DC para luchar por ella. Muchos no fuera de los CDC no conocían a Monarez, pero en este momento ella ha mostrado más coraje y agallas hasta ahora en el gobierno de Trump.
Y no se detuvo allí. Tres personal superior: la directora médica de los CDC, Debra Houry, el Centro Nacional para la Inmerización y el Director de Enfermedades Respiratorias, Demetre Daskalakis y el Centro Nacional del Centro Nacional para el Director de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Jonóticas que Jernigan, diseñados juntos en protesta. Insto a la gente a leer las cartas de despido de los tres antiguos funcionarios; Junto con Monarez, han mostrado lo que significa coraje y agallas, auto -sacrificación y sentido del deber en una época de descenso moral universal entre nuestros líderes.
Para el jueves pasado por la tarde, cientos de empleados del personal de los CDC habían organizado un aplausos, abandonaron sus oficinas y salieron a las calles para que pusiera a Monarez, Houryy, Daskalakis y Jernigan. Y el levantamiento continuó: este miércoles, más de 1,000 empleados actuales y anteriores del HHS habían firmado una carta en la que RFK Jr. fue llamado a renunciar.
Aunque el CDC está considerablemente dañado y llevará años y años reconstruir, creo que RFK Jr. Un error ha calculado cuánto retorno se enfrentarían sus acciones la semana pasada. El brillo táctico de la renuncia coordinada de Houry, Daskalakis y Jernigan suaviza a muchos en el mundo de la salud pública y, lo que es más importante, hizo que los políticos en ambos lados del pasillo se arrastraran durante este largo asedio de los CDC. Incluso Bill Cassidy ha encontrado una columna vertebral y ha pedido la reunión ACIP de septiembre y que se investigará el reciente despedido por su comité, aunque continuará o RFK Jr. simplemente lo ignorará como se ha visto desde su confirmación.
Columnas y artículos editoriales internos que critican a RFK Jr. The Washington Post» VS hoyY en otro lugar, con VS hoyRex Huppke, quien lo almacena muy bien: «Rfk Jr. es un antivacuna que destruye los CDC. Acusación de él». En The New York Times El sábado, Bernie Sanders pidió la renuncia de RFK Jr., y Maureen Dowd, quien casi murió de Rubella cuando tenía 3 años, sabio a Kennedy, sus habilitadores como Cassidy y sus campeones de la Casa Blanca, especialmente Stephen Miller.
Es fácil enmarcar lo que ahora está sucediendo a través del filtro habitual de la política, y la Casa Blanca quiere hacer esto, para que la crítica de RFK Jr. sea otra batalla parcial. Pero quiero que regresemos y nos sentaremos con la carta de Caroline Kennedy:
Su sótano, su garaje y su dormitorio fueron los centros de la acción donde las drogas estaban disponibles, y disfrutó mostrando cómo puso pollos y ratones en la licuadora para alimentar a sus halcones. A menudo era una escena perversa de desesperación y violencia.
Olvida los medicamentos. Piense en la patología, la crueldad, la «escena perversa de la desesperación y la violencia». La Sra. Kennedy pinta una imagen horrible. Esta no es una crítica política de nuestro Secretario del HHS; Es la historia de origen de un nuevo psicópata estadounidense. Y antes de reducir esto para llamar a mi parte, lea la carta nuevamente. Luego, solo el retrato que Caroline Kennedy ofrece al hombre hoy, el enorme poder que tiene que hacer daño, para causar sufrimiento y muerte a todos, y lo que ha hecho hasta ahora. El caso es claro: nunca debería haber estado en este país cerca de la salud pública, la atención médica y la ciencia biomédica. El Congreso debe actuar. Y tenemos que dejar que lo hagan. RFK Jr. debe irse. Ahora.
