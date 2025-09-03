¿Qué hace que los demócratas tengan tanto miedo de Zohan Mamdani?



Política





/

Ahora que el poder de Trump aumenta, el establecimiento democrático todavía se toma el tiempo para hacer una estrella en ascenso en su propio partido.

Política publicitaria



Nueva York, Nueva York – 29 de junio: Mayoral – Candidato Zohran Mamdani en la ciudad de Nueva York asiste a la marzo del Orgullo de la Ciudad de Nueva York en 2025. (Rob Kim / Getty Images)

La historia estadounidense es abundante con monumentos bien conocidos para brosse ortodoxia intelectual, desde la prueba de ámbitos hasta el culto al éxito de taquilla de Marvel. A ese ilustre descenso podemos agregar el espectáculo eterno del establecimiento democrático que blanquea ante la perspectiva de una exitosa campaña populista impulsada por el movimiento. La campaña más reciente en cuestión es, por supuesto, la oferta de Zohran Mamdani es el próximo alcalde de Nueva York, y los líderes de los partidos asustados ya explican una viruela sobre sus esfuerzos para recuperar la mayoría de una casa en la mitad de la mitad de los años 2026.

No importa que las dos elecciones impliquen enormemente las circunscripciones de desigualdades y estén separadas por un año calendario completo. Y y mucho menos la falta completa de simetría, sin un consumidor de elecciones del Partido Republicano que trabaje remotamente en el huésped de los éxitos de poder autoritarios de MAGA que ahora jugarán a niveles venenosos a niveles venenosos en las exámenes intermedios de cómo los candidatos extremos de la derecha como la nominada promedio de Nueva Jersy Los distritos morados de Kisser-Kissed-In-Kisser en Kisser en Kisser-Kissed en kisser

No, así es como se convierte en un estratega respetado en los niveles superiores del consensusfero democrático: solo toma amenazas a su izquierda y se posiciona incansablemente como la voz de la moderación razonada, en contacto con los impulsos centrales auténticos de la verdadera mediana estadounidense. Sea testigo de un curioso informe reciente en Politico con el jefe del lanzamiento de los republicanos ‘vertidos’ de Beltway Kop dan la bienvenida al impacto de Mamdani en los demócratas. «En cualquier sistema político bien configurado, después de un partido autoritario irredentista sobre los riesgos de un candidato intraparte de ensayo entre la fiesta, se presentaría bajo las puntas generales del jefe de vida de los consejeros de Job en particular de un ciclo de 2024 que proviene de un ciclo de 2024, donde una amenaza de las cifras de las cifras de opto. El candidato en su victoria principal en junio es la idea de que los republicanos se están preparando para desatar toda su ira de McCarthyite en la campaña Mamdani, apenas sorprendentes o causar una atención seria.

Pero aunque Politico está empaquetado como una cascada de Schadenfreude republicano, el cuerpo es admitido con lamentaciones de demócratas. De hecho, la formulación de la cabeza no proviene de una operación republicana, pero de un cuidadoso formador de la formadora demócrata de Nassau, Laura Curran, quien es absurda de que la oposición republicana «sea más entusiasta sobre esto que los seguidores o seguidores de Mamdani». Para no ser superado, Hank Scheinkopf, un viejo empleado demócrata en Nueva York, coopera con un PAC anti-Mamdani, este trozo: «Mamdani es la mayor amenaza para los demócratas, probablemente desde Ronald Reagan porque está acusado de ser y, de hecho, lo que esto hará extremo».

Esta historia está tan firmemente ubicada en el discurso regular que los reporteros de Polico Nick Reisman y Jeff Coltin hacen todo lo posible para hacerlo posible. En una excursión de la mente a la expansión de la experiencia especulativa, escriben:

Si bien los socialistas demócratas están a punto de tener una victoria controvertida en una metrópoli azul profundo, el voto de Trump está doblado a ejercer más poder federal sobre las ciudades estadounidenses. El enfoque de Trump en el crimen urbano también ha impulsado una cuña en un partido que lucha por encontrar su identidad. Y desde entonces de Mamdanis, dado que el apoyo calificado para reducir los presupuestos de la policía mientras insiste en aumentar los impuestos a las personas ricas para pagar por servicios como la tarifa de autobús gratuita y el cuidado de los niños, ha puesto a los funcionarios demócratas en broma como los barriles nominados de su partido con un cómodo cavador de votación.

Problema actual



Aquí en el planeta Tierra hay evidencia cero de que el puesto ilegal y autoritario de Trump en la aplicación de la ley urbana (que se traduce en términos prácticos en la producción de hielo enmascarada y las ofertas fallidas para molestar a los prisioneros para experimentar acusaciones federales infundadas) es algo así como una posesión política para el Partido Republicano. Las encuestas muestran que la mayoría de los encuestados se oponen, incluso si también registran la preocupación general por el delito urbano. (Ah, y hablando de eso, el federal federal de Trump no hace mucho para reducir el crimen en el distrito de Columbia, el centro del programa de Trump)

Sin embargo, los cánones del análisis político sobrio son de la opinión de que los republicanos determinan agresivamente las condiciones de debate prevalecientes, y los demócratas tan confiables y huyen de miedo. No importa cuán difícil sea creer a la mitad de la segunda década del siglo XX, esta plantilla se fundó después de las desastrosas elecciones de 1972, la última vez que los demócratas modernos un candidato apoyado por el movimiento, el senador de Dakota del Sur de George McGovern nominado. Desde entonces, el establecimiento declarado se ha adherido al mandamiento gris de que un partido demócrata que espera tener éxito siempre debe poder evitar cualquier interrupción en el flanco izquierdo. Esa es la lógica detrás de las sucesivas presentaciones presidenciales de Bill y Hillary Clinton. Es por eso que la candidatura contra la guerra de Howard Dean 2004 fue firmemente dejada de lado para el crítico infinitamente más ambiguo de la guerra en Irak, John Kerry, cuyo dinero inteligente en el partido sabía que era seguro sobre sus propias cartas de fe como héroe de guerra. (Tenga en cuenta que los Sachems demócratas de Nueva York con la idea de que pueden superar las estrategias del Efectado Partido Republicano con candidatos con entradas republicanas de CV: Kerry fue atacado sin piedad por su récord de guerra, de una manera increíblemente injusta).

Aparentemente, un Gluate for Pastiment, Dean continuó con el Comité Nacional Demócrata, donde su ambiciosa estrategia de cincuenta estados para mantener al partido competitivo en cada voces fue cancelada por el jefe del Comité de Campaña del Congreso Democrático Rahm Emanuel, que lo hizo largo. (Es rahm emanuel nog steeds aan het feestbedrijf als kauwgom op zijn schoen, en zichzelf posicioneert voor een content-uitdaagde en trans-anheba 2028 Presidencial Gerund Door Het Bashen Van Zohran Mamdani? Je Kunt Het Beter Gelven INEZ LAVVINGE IN EEN LAVVELE IN EEN HAZO PROBAR EEEN LUBUUNUNURO EL EENGURO INEEN HOVUNUROS INEEN HAZO PARTIRO INE ALA PROBA DE LABUUNO DE EEN. Vanzelfsprekend, Maar Een Prelude Voor Het puso van de partij en het kader van de partij en het kader van de partij en el marco de la parte consecutiva del partido en el contexto de las corridas de corridas consecutivas. La última obra anti-Sanders de la coreografía primaria del 2020 tenía todos los candidatos centrales de la 2020 que antes del Super Martes antes de Super antes del control de Joe Biden en la nominación segura: la inmersión colectiva en el cambio, un gobierno gerontocrático loco que era todo excepto el segundo término de Donald Trump. Mientras tanto, Sanders sigue siendo uno de los políticos más populares del país.

The addiction of the Democrats to strategies with left-Marginalization is especially not justified in Mamdani’s case, because the content of his platform does what the same cohort of central party leaders tirelessly claim that they want to do: he focuses on «Kitchen-Table-Stainsties, free transport, free transportation, free transportation, free transport, free transportation, free transportation, The country. In an endless regress of subject-changing rhetoric, democratic officials can Se escucha quién afirma que casi todos los mangos autoritarios de la Cámara de Trump es un truco desesperado para distraer a los votantes de los problemas de la mesa de la cocina.

Ahora el partido tiene un defensor carismático y bueno para resolver problemas reales con una mesa de cocina, y sus líderes se han reunido para explicarle anatema. (También quieren rechazar a Mamdani por su posición principal contra el genocidio de Gaza, hasta el punto de militante de ignorar a las extensas duchas de votación que muestran su fuerte apoyo entre los votantes judíos en Nueva York, pero eso es completamente completamente). Desafortunadamente, está lejos de que salgan de la fiesta por otra diez medias.