¿Prevalecerá la verdad después del asesinato de ICE en Minneapolis?

¿Podrán Trump y Kristi Noem mantener sus mentiras descaradas frente a múltiples videos que muestran a la víctima tratando de alejarse cuando un agente de ICE le disparó tres veces?

Agentes encargados de hacer cumplir la ley y un manifestante en el lugar después de que un agente de ICE matara a tiros a una mujer en Minneapolis el 7 de enero. (Stephen Maturen/Getty Images)

A veces la realidad se sobrescribe. Pero el nombre de la víctima resultó ser Good.

Renee Nicole Good, de 37 años, fue asesinada por agentes de ICE en Minneapolis el miércoles por la mañana. Parecía estar tratando de alejarse de una caravana de ICE cuando un oficial corrió hacia su ventana y le disparó tres veces, aparentemente en la cara. No supimos su nombre hasta muchas horas después. Fue el noveno tiroteo en ICE desde septiembre. Ella era ciudadana estadounidense (y blanca).

Si los videos del asesinato de Good (hay muchos ángulos) mostraran las heridas de bala, serían eliminados de (la mayoría de) las redes sociales. Las cadenas nunca los transmitirían. Debido a que de alguna manera ningún ángulo mostró una carnicería sangrienta, podemos ver varios videos, que para mí fueron casi igual de devastadores. Tal vez había comenzado bloqueando una caravana de demostración de fuerza de ICE. Eso ni siquiera está claro todavía. Después de escuchar los disparos, los videos mostraron al Honda de Good girando bruscamente hacia la izquierda y luego chocando contra autos estacionados; Entonces escuchamos la bocina del auto. No sé si fue porque se cayó encima o si eso es lo que hacen los autos cuando chocan. Tengo la suerte de no saberlo.

Este es el vídeo más largo que he visto sobre el asesinato y sus consecuencias. Es muy difícil de ver.

Hay un video de una doctora que era su vecina tratando de saber si se encuentra bien. ICE no lo permitiría.

Vimos un video de sus vecinos rogando a los agentes de ICE que fueran al auto de Good para ver si todavía estaba viva. ICE los bloqueó.

También vimos un video de una bolsa de aire blanca cubierta de sangre roja en su auto. Su guantera estaba llena de animales de peluche. Tenía un hijo de seis años. Su pareja se paró en la acera y gritó cuando le dispararon.

Los periodistas se pusieron en contacto con la madre de Good y le dijeron: «Probablemente estaba aterrorizada… Era amorosa, indulgente y afectuosa».

Esa no fue la declaración de la funcionaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Sostuvo que “los alborotadores comenzaron a bloquear a los oficiales de ICE y uno de estos alborotadores violentos armó su vehículo, intentando atropellar a nuestros agentes del orden en un intento de matarlos”, momento en el que un oficial de ICE disparó “tiros defensivos”. (Repitió esta tontería horas después, después de que vimos videos que demostraban su mentira).

Donald Trump, un conocido mentiroso, se hizo eco de Noem.