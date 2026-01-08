¿Prevalecerá la verdad después del asesinato de ICE en Minneapolis?

Política
/
7 de enero de 2026
¿Podrán Trump y Kristi Noem mantener sus mentiras descaradas frente a múltiples videos que muestran a la víctima tratando de alejarse cuando un agente de ICE le disparó tres veces?
A veces la realidad se sobrescribe. Pero el nombre de la víctima resultó ser Good.
Renee Nicole Good, de 37 años, fue asesinada por agentes de ICE en Minneapolis el miércoles por la mañana. Parecía estar tratando de alejarse de una caravana de ICE cuando un oficial corrió hacia su ventana y le disparó tres veces, aparentemente en la cara. No supimos su nombre hasta muchas horas después. Fue el noveno tiroteo en ICE desde septiembre. Ella era ciudadana estadounidense (y blanca).
Si los videos del asesinato de Good (hay muchos ángulos) mostraran las heridas de bala, serían eliminados de (la mayoría de) las redes sociales. Las cadenas nunca los transmitirían. Debido a que de alguna manera ningún ángulo mostró una carnicería sangrienta, podemos ver varios videos, que para mí fueron casi igual de devastadores. Tal vez había comenzado bloqueando una caravana de demostración de fuerza de ICE. Eso ni siquiera está claro todavía. Después de escuchar los disparos, los videos mostraron al Honda de Good girando bruscamente hacia la izquierda y luego chocando contra autos estacionados; Entonces escuchamos la bocina del auto. No sé si fue porque se cayó encima o si eso es lo que hacen los autos cuando chocan. Tengo la suerte de no saberlo.
Este es el vídeo más largo que he visto sobre el asesinato y sus consecuencias. Es muy difícil de ver.
Hay un video de una doctora que era su vecina tratando de saber si se encuentra bien. ICE no lo permitiría.
Vimos un video de sus vecinos rogando a los agentes de ICE que fueran al auto de Good para ver si todavía estaba viva. ICE los bloqueó.
Problema actual
También vimos un video de una bolsa de aire blanca cubierta de sangre roja en su auto. Su guantera estaba llena de animales de peluche. Tenía un hijo de seis años. Su pareja se paró en la acera y gritó cuando le dispararon.
Los periodistas se pusieron en contacto con la madre de Good y le dijeron: «Probablemente estaba aterrorizada… Era amorosa, indulgente y afectuosa».
Esa no fue la declaración de la funcionaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Sostuvo que “los alborotadores comenzaron a bloquear a los oficiales de ICE y uno de estos alborotadores violentos armó su vehículo, intentando atropellar a nuestros agentes del orden en un intento de matarlos”, momento en el que un oficial de ICE disparó “tiros defensivos”. (Repitió esta tontería horas después, después de que vimos videos que demostraban su mentira).
Donald Trump, un conocido mentiroso, se hizo eco de Noem.
«Acabo de ver el clip del evento que tuvo lugar en Minneapolis. Es horrible de ver. La mujer que gritaba era claramente una agitadora profesional, y la mujer que conducía el auto era muy desordenada, obstructiva y resistente…»
Es todo horrible de ver, pero no por la razón que afirmó el mentiroso. ¿Estamos realmente en un punto de nuestra sociedad donde esa mentira puede prevalecer sobre múltiples ángulos de video que muestran a la mujer tratando de alejarse cuando un agente de ICE le disparó tres veces a quemarropa? Ruego que no.
Popular
“desliza hacia la izquierda abajo para ver más autores”Desliza →
El alcalde Jacob Frey inmediatamente gritó tonterías, literalmente. «Ahora que he visto el vídeo, quiero decirles a todos de inmediato que eso es una tontería», dijo Frey en una conferencia de prensa. “Este fue un oficial que usó la fuerza imprudentemente y causó que alguien muriera y lo mataran”. Continuó con “un mensaje a ICE: ¡lárguese de Minneapolis!”.
El gobernador Tim Walz, que acaba de anunciar que no se presentará a la reelección no sólo por el escándalo de fraude a la asistencia social que azota al estado sino también por las amenazas contra su familia, se mostró audaz y contundente.
«Hemos estado advirtiendo durante semanas que las peligrosas y sensacionales operaciones de la administración Trump amenazan nuestra seguridad pública, que alguien resultaría herido», dijo Walz, y agregó: «Siento su enojo, estoy enojado». Luego pidió a los manifestantes que «por favor, hagan esto pacíficamente, como siempre lo hacen… No les permitan invocar la Ley de Insurrección. No les permitan declarar la ley marcial».
Espero que los manifestantes locales escuchen a Walz. Trump busca una excusa para desatar la violencia y sí, la ley marcial. Los manifestantes locales siguieron a ICE desde la escena del crimen mientras los oficiales parecían retirarse, y sólo ocasionalmente les arrojaban una bola de nieve. ICE aún no ha respondido.
Recuerde, ICE obtuvo millones adicionales para reclutar más agentes y redujo las calificaciones para unirse a la agencia que se quedó atrás. El canalla que mató a Renee Nicole Good todavía está prófugo. Esta tragedia volverá a suceder. Pero espero que los minnesotanos anti-ICE puedan vivir la historia de las protestas no violentas, porque si se les da la oportunidad, estos fascistas convertirán esto no sólo en una excusa para tomar medidas enérgicas contra la democracia, sino en una masacre.
Por favor protéjanse unos a otros.
Más de la nación
Despedamos el año con esperanza y recordemos las cosas que salieron bien.
Columna
/
Katha Pollitt
Para los militares, simplemente reconocer que tienen la capacidad legal para hacer lo correcto no es poca cosa.
En Levinson
Cuando un lugar en New Hampshire canceló la proyección de mi documental por motivos de seguridad, los voluntarios locales construyeron un teatro durante la noche.
Ruth Leitman
Cuando el país necesitó que hablaran, la mayoría de los atletas mantuvieron la boca cerrada y algunos abrazaron abiertamente el trumpismo.
David Zirin
Una transcripción del 60 minutos Segmento sobre CECOT, la infame prisión de El Salvador.
la nación