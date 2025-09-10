

En su círculo social, Trump y Epstein fueron tan identificados como depredadores que el comercio de la pareja de mujeres jóvenes sería reconocido de inmediato como alimento para una broma. En su círculo social, Trump y Epstein fueron tan identificados como depredadores que el comercio de la pareja de mujeres jóvenes sería reconocido de inmediato como alimento para una broma.

Los demostradores tienen letreros durante una conferencia de prensa, llamado Survivors of Jeffrey Epstein, el anillo de comercio sexual fuera del Capitolio Americano en Washington, DC, el 3 de septiembre de 2025. (Kayla Bartkowski / Bloomberg a través de Getty Images)

El Maga Mediaphere se disculpa por el escepticismo injusto desde el lanzamiento del saludo corrupto de cumpleaños en todo el mundo. Cuando el equipo legal de Ghislaine Maxwell filtró el mensaje de los hermanos en la pronosticación que Donald Trump compartió con el pedófilo de alto vuelo Jeffrey Epstein en su 50 cumpleaños, Trump y su movimiento habían negado fuertemente la existencia de tal comunicado. En un movimiento estándar de intimidación en los medios, Trump ha presentado una demanda contra The Wall Street JournalQuien rompió la historia y afirmó en su queja que el documento era una fabricación.

Ahora que el documento ha surgido con el horrible contenido (si es editado) del libro de cumpleaños de 238 páginas, Maxwell compilado para Epstein, el complejo de mensajería MAGA ahora que la contribución de Trump es un sello. El razonamiento requeriría que en 2003 lo distante sea el mismo ejercicio difícil en la demonología política que el propio Trump fue pionero en su campaña libre de evidencia para sugerir que Barack Obama no era un ciudadano estadounidense: en ese ensayo, los estados inteligentes y profundos, el certificado de nacimiento estadounidense de Obama cayó en 1961, porque era claro como un día en que una raza mixta era la recién nacida.

Pero la plausibilidad no es el punto de contra -ofensivo aquí; Es más bien patear especulaciones de conspiración, de modo que nadie discute la maldita naturaleza de este nuevo giro en el Epstein -Saga. Para esta maniobra, la ley tiene una plantilla aún más exitosa que la cruzada de aterviles de Trump: el escándalo de 2004 con una noticia fallida sobre el servicio militar del presidente George W. Bush. Durante el pico de la campaña de re -selección de Bush, 60 minutos un segmento transmitido en la gira de Bush con la Guardia Nacional Aérea de Texas; Era común que los jugadores de poder texano como el padre de Bush organizaran las sinecuras de la Guardia Nacional para que sus hijos se eviten para prepararse en el servicio de combate en Vietnam. TypeScript Speurneuzen en el lado derecho analizó las fuentes y afirmó que los documentos que se usaban en el informe de post-hoc previamente usado eran falsificaciones.

A raíz de la controversia, CBS se disculpó por el segmento y despidió firmemente a cuatro empleados de la división de noticias senior; Unos meses antes, el corresponsal en el aire que Sant 60 minutos Segment había anunciado que resistiría su puesto de presentador de noticias de lunes a viernes para la red. Desde entonces, el episodio ha servido como un texto de provisión en la campaña a largo plazo del derecho a un prejuicio de medios liberales aparentes, pero la nomenclatura aquí es igual de importante; El escándalo fue conmemorado como «en Fungate», y creó más motivos ideológicos más siniestros que ya han atribuido la ley a los lectores de noticias de televisión durante más de medio siglo. Mientras tanto, el núcleo del segmento, que Bush se basó en volar más misiones en la guardia después de que no había parecido un examen médico obligatorio, y que todo el incidente se suavizó en el informe público, las bromas con otros reporteros encontraron.

(Comité de Supervisión de la Cámara)

Los medios regulares de hoy, maldecidos con la conciencia histórica de un pez dorado, ya muestran que no ha aprendido nada de estos ejercicios en el pasado en la intimidación del movimiento conservador. De hecho, mi artículo en lugar de residencia, The Washington PostHa acelerado su descenso al estado de Maga-Tigheet bajo el liderazgo del propietario Jeff Bezos con un informe falso del jefe de la Oficina de la Casa Blanca, Matt Viser, que apareció bajo el titular «No hay respuestas claras sobre si Trump firmó el libro de cumpleaños». La pieza plataforma las declaraciones de redes sociales de Maga Quislings como Charlie Kirk y Benny Johnson y afirmó con confianza que la firma de Trump había sido forjada; Cuando Viser se compromete a hablar con Thomas W. Vastrick, una autoridad real sobre firmas, obtiene esta respuesta:

No me doy cuenta de que es falso, lo que significa no escrito por Donald Trump. … Es muy consistente en las relaciones de diseño de letras, impacto y altura de letras. Para que alguien diga que no es su letra o no se parece a su letra, no sé de dónde vienen. Ciertamente tiene la prueba pictórica de ella.

Vastrick ofrece la condición de que la firma de Trump aún podría haber sido cortada y pegada, aunque no hay nada cuando inventar el saludo lo sugiere. Pero y mucho menos: Viser ha planteado un toque especulativo de controversia, generalmente citando hacks de movimiento que dependen de la presidencia de Trump para hacer una buena vida y un puñado de los titulares de Trump en el Congreso que explicaría el cielo verde de acuerdo con el tamaño del gran líder. Por ejemplo, es una prueba simple de que la evidencia sale en el «¿Quién puede decir?» Cánones de Vichy Newsgathering.

Sin embargo, el problema es para los defensores de Trump, y sus invertebrados y tablas, que el contexto en el que aparece el saludo, ofrece el vasto y patógeno libro de Epstein -Birthday, muchas indicaciones para indicar que es el mensaje de Trump. Las contribuciones de Joel Pashcow, un magnate inmobiliario que fue miembro del Club Mar-a-Lago de Trump, ganan al menos tanto enfoque como la horrible nota de Trump en Epstein (donde, donde «la firma del presidente debe describirse en el margen de una forma femenina joven que puede ser generosa).

(Comité de Supervisión de la Cámara)

Una foto de Pashcow muestra a Epstein en un campo de golf que tiene un cheque de novedad firmado por Trump. (Esta es una copia real de corte y rebanadas de fotoshopping, y chico está claro). Bajo eso, Pashcow garabateó que Epstein Trump había vendido una mujer «completamente descartada» cuyo nombre fue editado aquí; Hace bromas que este es un ejemplo de «¡Jeffrey muestra esos primeros talentos con dinero y mujeres!» Lo que no nota, pero lo que está claro en el contexto es que Trump y Epstein fueron tan identificados tan estrechamente como depredadores sexuales vorradores que el comercio de mujeres jóvenes sería reconocido de inmediato como alimento en el círculo social de Caligulan de Epstein.

Pashcow también registró su propio homenaje mortal a Epstein con el mismo espíritu que el de Trump, e incluso practicó sycófantes como Charlie Kirk y Benny Johnson no pudieron hacer nada para desear el contenido. Epstein muestra un asentamiento que propaga piruletas a las jóvenes de la Era de la Escuela Primaria bajo el sello de tiempo de 1983; La imagen más grande muestra lo que probablemente sean los mismos temas de cuidado que Epstein mantuvo en una silla de sierra de lugar de la playa en 2003; Un avión privado con las iniciales «usted» aparece en su lado en el fondo, lo que significa la superficie «Lolita Express» de Epstein. En el fondo hay una mansión con un techo de Redtiel que tiene una parábola más cercana con Mar-a-Lago que con cualquier propiedad de Epstein. Según la marca de tiempo, Pashcow escribió ‘Qué gran país’.

(Comité de Supervisión de la Cámara)

Hoy en día, Pashcow, un donante de Trump y RNC, probablemente sea más susceptible a decir que está dedicado a hacer que el país sea grande nuevamente. Dios sabe que Jeff Bezos y Matt Viser hacen todo lo posible para ayudar a la causa.