Por qué tenemos que lanzar los archivos de Epstein

13 de agosto de 2025
Necesitamos justicia para los sobrevivientes de sus depredaciones, y debemos restaurar la confianza del público en nuestras instituciones.
En su podcast, Joe Rogan recientemente le pidió a la senadora Bernie Sanders una pregunta que refleja una atención que muchos estadounidenses tienen hoy: ¿por qué las personas pagarían más impuestos a «un gobierno incompetente y corrupto» que le falta responsabilidad? La verdad es que tenemos que invertir más en programas gubernamentales para la educación, la atención médica y la creación de empleos bien pagados. Pero décadas de corrupción y la influencia incontrolada del dinero en la política han impulsado una profunda desconfianza en nuestras instituciones.
Superar esta desconfianza es uno de nuestros mayores desafíos como país. Si queremos llevar a cabo iniciativas, como un plan Marshall del siglo XXI para Estados Unidos o Medicare para todos, necesitamos que las personas crean que el gobierno no trabaja para ellos solo para los ricos y poderosos.
Para reconstruir la confianza, necesitamos transparencia, responsabilidad y una agenda atrevida contra la corrupción. Los progresistas deben liderar el camino y mostrar a los estadounidenses que nuestro gobierno puede ser bueno y efectivo.
Un lugar para comenzar es evocar el lanzamiento de los archivos Epstein. La negativa de la administración a liberarlos es el más nuevo ejemplo de cómo la falta de transparencia alimenta la desconfianza.
Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell han cambiado al menos una década durante una década y abusaron de mujeres y niños jóvenes. Hay más de 1,000 víctimas, según el Ministerio de Justicia. Los casos legales afirman que el abuso penal de menores de Epstein abarcó durante 30 años. Estas víctimas merecen justicia y el público merece saber quién estaba involucrado y quién está siendo protegido.
Los estadounidenses de la izquierda como derecha están indignados sobre el fracaso del gobierno de divulgar esta información por completo; El 79 por ciento del público quiere que se publiquen los archivos, y la mayoría piensa que el gobierno está cubriendo evidencia.
Liberar todos los archivos de Epstein, mientras protege la privacidad y la seguridad de las víctimas, es una prioridad. Es una pregunta simple si nuestros líderes están con los hijos de Estados Unidos y las víctimas de abuso o con los ricos que están protegidos.
Es por eso que me he expresado desde 2019 sobre este tema y el entonces presidente del comité de supervisión Huis Van Het Chhouer Elijah Cummings en la investigación de Epstein sobre la muerte de Epstein. Es por eso que lidero los esfuerzos actuales en el Congreso para liberar los archivos, primero con una enmienda que fue bloqueada en el Comité de Reglas de la Cámara y ahora con un doble proyecto de ley está dirigido por el representante Thomas Massie.
Nuestra cuenta, la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, requiere que el Fiscal General libere los archivos dentro de los 30 días, mientras que las víctimas están protegidas. La liberación de los archivos debe contener información sobre las personas conectadas a las actividades criminales de Epstein y Maxwell para responsabilizarlos.
El Congreso debe buscar otra evidencia que pueda ayudar a arrojar luz sobre quién hizo posible estos crímenes. Recientemente envié una carta con la solicitud de una copia del «libro de cumpleaños» de Epstein Estate, una colección de cartas de los amigos y empleados de Epstein y Maxwell que podrían contener evidencia sobre otras personas involucradas en sus crímenes.
Nuestra primera prioridad debe ser justicia para las víctimas y sus familias. Cuando el Congreso regresa en septiembre, tengo la intención de convocar a los sobrevivientes de Epstein y el abuso de Maxwell en Capitol Hill para compartir sus historias y alentar a 218 miembros del Congreso a firmar la solicitud de renuncia que forzará una votación sobre nuestro doble proyecto de ley. Todos los estadounidenses verán dónde está su miembro del Congreso.
Nuevamente, esta pelea también se trata de restaurar la confianza del público en nuestras instituciones. Hoy en día, solo el 22 por ciento de los estadounidenses confían en que nuestros líderes harán lo que sea bueno. El público está cansado de los líderes que colocan donantes ricos e intereses especiales para la gente común.
El lanzamiento de los archivos de Epstein es solo el comienzo de la reconstrucción de la confianza pública. Necesitamos una agenda de reforma política radical para limpiar Washington. Esto significa que se muestra en la política en la influencia del dinero y aborda la corrupción frontalmente tomando mi cuenta con el representante Summer Lee para abolir los super Pacs. Eso también significa que luchar contra las personas para las personas de la clase trabajadora, incluida la promoción de la medicina para todos, una educación universitaria pública gratuita y un aumento en el salario mínimo.
También debemos resistir los votos de Birtway que intentan hacer de esto una pelea partidista. No se trata de ganar elecciones o anotar puntos políticos. Construimos una coalición de estadounidenses de todo el espectro político que se une detrás de la protección de los hijos de América, erradican la corrupción y nos aseguramos de que nadie esté por encima de la ley.
Los sobrevivientes del abuso de Epstein y Maxwell han esperado demasiado tiempo. El primer día en la audiencia, el Congreso debe unirse para firmar la solicitud de despido y forzar la votación de nuestro proyecto de ley para mostrar al pueblo estadounidense que estamos del lado de la justicia y la transparencia.
Nuestro partido y sistema político en su conjunto necesitan un renacimiento. Nuestro gobierno debe colocar a la gente común sobre la clase de donantes. Debemos rechazar un sistema que proteja a los ricos y los proteja contra la responsabilidad. Así es como construimos una democracia más fuerte donde todos puedan vivir con seguridad y dignidad.
En el momento de la crisis necesitamos una oposición uniforme y progresista contra Donald Trump.
Comenzamos a ver una forma en la calle y en las urnas en todo el país: desde el candidato del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, la campaña estaba dirigida a la asequibilidad, a las comunidades que protegen a sus vecinos contra el hielo, a los senadores que se oponen a las armas a Israel.
El Partido Demócrata tiene una opción urgente: ¿adoptará una política que sea básicamente y popular, o continuará insistiendo en perder elecciones con las élites y consultores externos que nos han traído aquí?
