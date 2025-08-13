Por qué tenemos que lanzar los archivos de Epstein



Necesitamos justicia para los sobrevivientes de sus depredaciones, y debemos restaurar la confianza del público en nuestras instituciones.

La gente quiere saber. (Leon Neal / Getty)

Este artículo aparece en el número de septiembre de 2025



En su podcast, Joe Rogan recientemente le pidió a la senadora Bernie Sanders una pregunta que refleja una atención que muchos estadounidenses tienen hoy: ¿por qué las personas pagarían más impuestos a «un gobierno incompetente y corrupto» que le falta responsabilidad? La verdad es que tenemos que invertir más en programas gubernamentales para la educación, la atención médica y la creación de empleos bien pagados. Pero décadas de corrupción y la influencia incontrolada del dinero en la política han impulsado una profunda desconfianza en nuestras instituciones.

Superar esta desconfianza es uno de nuestros mayores desafíos como país. Si queremos llevar a cabo iniciativas, como un plan Marshall del siglo XXI para Estados Unidos o Medicare para todos, necesitamos que las personas crean que el gobierno no trabaja para ellos solo para los ricos y poderosos.

Para reconstruir la confianza, necesitamos transparencia, responsabilidad y una agenda atrevida contra la corrupción. Los progresistas deben liderar el camino y mostrar a los estadounidenses que nuestro gobierno puede ser bueno y efectivo.

Un lugar para comenzar es evocar el lanzamiento de los archivos Epstein. La negativa de la administración a liberarlos es el más nuevo ejemplo de cómo la falta de transparencia alimenta la desconfianza.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell han cambiado al menos una década durante una década y abusaron de mujeres y niños jóvenes. Hay más de 1,000 víctimas, según el Ministerio de Justicia. Los casos legales afirman que el abuso penal de menores de Epstein abarcó durante 30 años. Estas víctimas merecen justicia y el público merece saber quién estaba involucrado y quién está siendo protegido.

Los estadounidenses de la izquierda como derecha están indignados sobre el fracaso del gobierno de divulgar esta información por completo; El 79 por ciento del público quiere que se publiquen los archivos, y la mayoría piensa que el gobierno está cubriendo evidencia.

Liberar todos los archivos de Epstein, mientras protege la privacidad y la seguridad de las víctimas, es una prioridad. Es una pregunta simple si nuestros líderes están con los hijos de Estados Unidos y las víctimas de abuso o con los ricos que están protegidos.

Es por eso que me he expresado desde 2019 sobre este tema y el entonces presidente del comité de supervisión Huis Van Het Chhouer Elijah Cummings en la investigación de Epstein sobre la muerte de Epstein. Es por eso que lidero los esfuerzos actuales en el Congreso para liberar los archivos, primero con una enmienda que fue bloqueada en el Comité de Reglas de la Cámara y ahora con un doble proyecto de ley está dirigido por el representante Thomas Massie.

Nuestra cuenta, la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, requiere que el Fiscal General libere los archivos dentro de los 30 días, mientras que las víctimas están protegidas. La liberación de los archivos debe contener información sobre las personas conectadas a las actividades criminales de Epstein y Maxwell para responsabilizarlos.

El Congreso debe buscar otra evidencia que pueda ayudar a arrojar luz sobre quién hizo posible estos crímenes. Recientemente envié una carta con la solicitud de una copia del «libro de cumpleaños» de Epstein Estate, una colección de cartas de los amigos y empleados de Epstein y Maxwell que podrían contener evidencia sobre otras personas involucradas en sus crímenes.