El representante del estado Tennessee explica por qué se enfrenta a Steve Cohen como el candidato demócrata para representar el área de Memphis en Washington.

El representante del estado de Tennessee, Justin Pearson, se une a la delegación de Tennessee mientras emite sus votos durante la lista ceremonial de los estados el segundo día de la Convención Nacional Demócrata en el Centro Unido el 20 de agosto de 2024 en Chicago, Illinois. (Andrew Harnik / Getty Images)

Con gran parte de la prensa política centrada en la candidatura rebelde de Zohran Mamdani, el socialista demócrata que es alcalde de Nueva York, otro candidato joven y de reforma izquierda ha anunciado un desafío primario de perdedores en una jurisdicción poco probable: el noveno Congreso Distrito de Tennessee. Justin Pearson, un representante estatal, competirá contra el antiguo representante de Semunt, Steve Cohen, para convertirse en el candidato del Partido Demócrata para representar al distrito, anclado por Memphis, una fortaleza azul en un estado rojo.

Pearson, residente de Memphis, coopera con los grupos nacionales de los grupos progresistas Justice Demócratas y líderes que ganamos para evitar los beneficios de la incumpidad y la recaudación de fondos de un gran boleto que Cohen disfruta. «Tendremos que correr nuestra propia carrera», me dijo Pearson. «Y será una gran campaña para las personas impulsadas por la justicia. No tomo dinero de Corp, y sé que Cohen tiene millones de donaciones comerciales. Creo en el poder de las personas, y contamos con las personas para organizar y galvanizar una campaña para ganar esta carrera».

En 2023, Pearson llegó a la fama nacional como parte del «Tennessee tres», un grupo de legisladores estatales disciplinados por el poder legislativo para organizar a los manifestantes en la cámara que exigían medidas de gestión de armas más estrictas después de un tiroteo en la escuela de Nashville. Aún así, como reconoce Pearson, esto será un desafío. Cohen cumplió dos décadas, condujo a la selección en el 71 por ciento de los votos en 2024 y tiene más de $ 1.5 millones en efectivo en cuestión. Pearson y sus donantes se basan en poder utilizar la creciente insatisfacción con los demócratas en el Congreso, que se consideran una serie de niveles de apoyo de apoyo en las encuestas de opinión y son considerados por la base del partido como riesgos y complacientes contra la entrada MAGA del poder autoritario.

Pearson no solo está en contra de los demócratas del establecimiento. Justo antes de su anuncio, el estado del auditor Matt Dunlop de Maine anunció su campaña al representante demócrata primario Jared Golden, quien representa al Segundo Distrito del Estado del Congreso, también sobre la base del hecho de que Golden-A en el centro de derechos emitió el único voto democrático para el gobierno de los republices.

Aunque Memphis está muy alejado del National Maine en todos los aspectos, la campaña de Pearson afectará los mismos temas. «Creo que cada demócrata en Tennessee quiere tener un candidato que defienda la comunidad y sus valores, y relajarse contra Donald Trump y la crisis de asequibilidad para los trabajadores», dijo Pearson. «Soy una persona que sabe sobre esa lucha porque la viví». Él enfatiza que los antecedentes de la clase trabajadora contra el estado de Cohen como un veterano Capitol Hill Insider que recientemente compró un condominio en Washington. «Sabes que la lucha para hacer que un trabajo sea suficiente», dice Pearson en el anuncio que anuncia su candidatura, quien respalda a Medicare para todos y cita su exitosa oposición contra un proyecto de tuberías de millones de dólares en el distrito y su expulsión del poder legislativo.

Pearson también me dijo que se desviaría del leal apoyo de Cohen a Israel en el Congreso. «Lo que sucede en Gaza es desgarrador», dijo. «Si bien reconocemos el aniversario de dos años de la guerra, tenemos que tomarnos el tiempo y recordar el terrible ataque contra los israelíes por Hamas, pero también debemos recordar que toda la vida humana tiene valor y lo que le sucede a los palestinos. El gobierno de Netanyahu comete genocidio contra el pueblo palestino».

Insistió en que el Congreso debería hacer más para poner la tragedia en Gaza mientras ayuda a los estadounidenses en casa: «No voy a apoyar el envío de miles de millones en bombas en el extranjero, cuando las personas en mi propio distrito hunden sus casas y sus hijos siempre tienen hambre».

Pearson es generalmente cauteloso sobre las obligaciones de su oponente principal. «Estoy agradecido por el servicio de Steve Cohen y estoy en el Congreso durante más de 20 años. No estoy haciendo de su edad un problema en esta campaña. Lo que digo es que mucho ha cambiado en los últimos 42 años».

Los demócratas de la justicia, en la tradición de las compañías de campaña, Cohen está más directamente detrás de su declaración de que Pearson respalda. «Con los años, Cohen ha adoptado el modelo del Congreso promedio ausente», lo lee en parte. «Raramente aparece para la comunidad, campañas de apoyo o posesión de toilhuizen-Het de incumbencia en el único distrito demócrata de Tennessee, por supuesto, a expensas de sus propios votantes, todavía cobraron los cheques de los PAC corporativos. Su falta de representación involucrada y activa tiene expectativas reducidas.

Otro desafío para Pearson es encontrar una manera para su campaña para controlar entre los votantes nacionales del distrito. Argumenta que su plataforma de política principal se centra en el acceso a la atención médica, la vivienda asequible y la protección del medio ambiente de los votantes nacionales y urbanos, al tiempo que se da cuenta de que las tasas de Trump son un gran problema de vida para los agricultores en su distrito. «Mira, la gente está recibiendo guerras culturales para eliminar la atención de estos problemas de pan y botón; todo es parte del plan dar más poder a los multimillonarios», dijo. «Así que le digo a los votantes nacionales:» Estas tarifas no están diseñadas para ayudarlo. «Hablé con la soja en el distrito hace dos días y me dicen que China se está beneficiando de las tarifas».

A pesar de todos los desafíos serios con los que se enfrenta su campaña, la campaña de Van Cohen se convierte en una campaña muy reducida para retirar de los demócratas centristas, Pearson disfruta de una ventaja: por una razón incomprensible, el eslogan de reelección de Cohen «sigue con Cohen! Hollywood Hollywood Political es la policía de Hollywood. El perro se mueve; Pearson ya lo mencionó en el comunicado de prensa en el que se anunció su candidatura y dijo: «Durante demasiado tiempo, se les ha dicho a los votantes que mantengan ‘continuar’ con el mismo liderazgo y los mismos resultados». En una conversación se rió y agregó: «Es como:» ¿Quédate verdad? «En nuestro distrito hay uno de cada tres niños en la pobreza, uno de cada cinco adultos está en la pobreza y nuestra democracia se está desmoronando».