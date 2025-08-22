¿Por qué ICE arrestó a esta familia de Carolina del Norte? Estaban en casa.



Se han liberado dos miembros de la familia, pero Allison Bustillo Chinchilla, de 20 años, se ha llevado a cabo en el notorio centro de detención de Georgia desde febrero.

Un agente de la aplicación de la inmigración y la aduana (ICE) espera en un corredor el 17 de julio de 2025. (Charly Triballeau / AFP)

A finales de febrero, en Charlotte, Carolina del Norte, no hay agentes federales experimentados en una casa, sin una orden en la mano, aparentemente buscando un inmigrante sin documentos que tenían en su lista de arranque. Recientemente se había mudado a otro departamento en el edificio, y Allison Bustillo Chinchilla, de 20 años, el mayor de cuatro hermanos y hermanas de la casa, los oficiales dijeron que ya no estaba allí.

Mientras los oficiales registraron la casa, Allison llamó a su madre y le pidió que se apurara a casa desde su pista cercana en un sitio de construcción. Unos minutos más tarde, su madre, Keily Chinchilla-Alegria, que había huido de Honduras con Allison y un hijo más de una década antes, regresó a la casa. Los agentes todavía estaban allí.

En lugar de irse para continuar su búsqueda original, los agentes centraron su atención en Keily y sus hijos. Custodia a Keily, Allison y el hermano de Allison de 17 años y dejaron a los dos niños más jóvenes uno de los cuales es autista con los vecinos. Luego se fueron a un centro de detención local.

En las próximas horas, los agentes salieron repetidamente, a quien se le dijo, dijo en Facebook y otros medios que sus dos hijos no ciudadanos y sus dos hijos civiles estadounidenses tienen que referirse a México. Ella les dijo que era poco probable, ya que no era mexicana. También le dijeron, ella dijo que incluso si ella dejara que ella y su hijo con pulseras solteras soltaran, para que pudiera cuidar a sus tres hijos más pequeños, si una inmigrante sin documentos entre los 18 años permanecería en detención, aunque aparentemente no tenía criminal, ella tenía un criminal en Georgia. Estado de inmigración).

Poco después, Allison se procesó formalmente en detención. Mientras colapsaba lo que su madre describe como un ataque de pánico, hiperventilación y sollozando, la joven que probablemente habría calificado para DACA si el programa no hubiera dejado de aceptar nuevas aplicaciones y conducida al centro del centro de rango privado, en Lumpkin, en Lumpkin.

El abogado que trabaja en el federal de Allison tener Petición argumenta que esto nunca se trató de seguridad pública, sino que se trata de oficiales de hielo, bajo la presión de sus jefes, que desean hacer su cuota de detención y detención diaria. «Es otro ejemplo de hielo que llena su cuota en el infierno o en el agua, sin tener en cuenta a las personas, sin tener en cuenta a las familias», me dijo.

Numerosos informes en los últimos años han detallado las condiciones horriblemente pobres en Stewart y otros centros de detención privados, que van desde el hacinamiento hasta el punto de que las personas en pisos concretos tienen que dormir hasta problemas médicos graves que no se abordan y ambulancias que incluso se llaman situaciones que amenazan la vida. Corecivic, la compañía privada que dirige Stewart, disputa fuertemente estos cargos. En respuesta a las preguntas sobre estas condiciones, el equipo de relaciones públicas de Corecivic dijo en una declaración escrita que su personal «toma en serio su papel y responsabilidad a ofrecer atención médica de alta calidad, disponible para las personas bajo nuestro cuidado», que los menús de los alimentos se ofrecen a los prisioneros «y los aprobados por un dietista registrado y que» cada individuo «» «» «» «» «» «»

Keilly y su hijo de 17 años fueron liberados horas después de que te detuvieron. Pero Allison Bustillo Chinchilla se ha llevado a cabo en las instalaciones de Stewart desde finales de febrero. Supuestamente sufre de una variedad de afecciones médicas deterioradas, incluida la presión arterial peligrosamente baja. Sin embargo, el FBI sigue siendo inquebrantable.

En junio, el hielo negó la petición de Allison para devolver su condicional a la comunidad. La razón por la que Jarvis McMillar, director interino de la oficina de campo en Atlanta, dio, fue que «la imposición de un vínculo u otras condiciones para la liberación condicional aseguraría que la satisfacción de ICE con las audiencias requeridas para la inmigración en espera del resultado de su caso se aseguraría».

Nuevamente, para repetir: Allison Bustillo-Chinchilla no es un criminal; Tiene un registro académico de Sterling, es asistente de una enfermería capacitada y es admitida en una universidad de cuatro años. La forma de hielo que se usó para negar su liberación condicional no se realizó, porque la razón de la negación, la prueba de actividades delictivas en el pasado, actividades que sugieren que era un riesgo para la seguridad nacional o garantizar que fuera una amenaza de seguridad pública. No sacó de la caja y dijo que había presentado una identificación falsa o había dado una dirección hecha. Está tan enredada en su comunidad local como sea posible, y con su entrenamiento como enfermera, la asistente debe ser considerada un activo para Carolina del Norte. Si no es elegible para la liberación condicional después de que fue atrapada accidentalmente en una Dragnet de hielo que estaba dirigida a otra persona, es difícil ver quién lo hace.

Pero como se hace más claro, el gobierno de Trump no está interesado en resultados justos. Asume explícitamente una agenda nacionalista blanca que tiene como objetivo limitar quién puede venir en Estados Unidos, quién puede permanecer en Estados Unidos y definir la historia estadounidense misma y cómo se entiende. Esta semana, por ejemplo, sin ningún aporte de la conferencia o una notificación pública, la administración endureció drásticamente el proceso para la aprobación de la visa, como resultado del cual se agregó un criterio totalmente subjetivo de que los solicitantes no podían albergar simpatías «antiamericanas». Depende de los oficiales individuales determinar qué es elegible como una actitud antiamericana, que, según esta administración, puede tener que asumir, algo tan inofensivo como una función de un puesto que Trump se burla, o afirma que la política de inmigración de Trump está contra los inmigrantes no blancos. La administración también ha renovado, sin aportes públicos o de conferencia, el proceso de ciudadanía para permitir a los oficiales federales hacer un juicio subjetivo radical sobre el «carácter moral» de los solicitantes. Mientras tanto, en las redes sociales detrás del Museo de Historia Afroamericana en Washington, Trump para dedicar demasiado espacio de exhibición a las consecuencias negativas de la esclavitud y no suficiente espacio para detallar cuán grandes y excepcionalmente son Estados Unidos.

Ese es el contexto en el que se debe entender la historia de Allison Bustillo Chinchilla. Ella es un daño adicional en una guerra que dedica a la administración a que el sistema de inmigración estadounidense nuevamente sea cada vez más hostil a los inmigrantes no blancos y no afluentes. También es un daño adicional, en un recuento de la historia estadounidense que no tiene espacio para las ambiciones y la esperanza de los soñadores de hoy y no hay espacio para reconocer las complejidades y la injusticia a menudo enorme de la historia del país.

En ese contexto, es que un presidente criminal, responsable del abuso sexual y es culpable de varios cargos de delitos, puede atreverse a imponer una buena prueba de carácter a los inmigrantes. También es en ese contexto que los hombres enmascarados, que se niegan a identificarse, pueden mantener al asistente de una joven enfermera, que debe estar cubierta por DACA, y que los Ijsburves pueden considerarla como un riesgo de escape demasiado grande para liberar a la detención.

Este es un comportamiento sucio, sucio, libre cruel. Nada hace que el país sea genial de nuevo. De hecho, es un comportamiento que cada estadounidense debe estar desesperadamente avergonzado.