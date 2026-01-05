Pete Hegseth se enfrenta al senador Mark Kelly

Política
5 de enero de 2026
Pero el veterano de la Marina insiste en que seguirá denunciando las órdenes militares ilegales.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, prometió investigar y tal vez incluso someter a una corte marcial al senador de Arizona Mark Kelly, un capitán retirado de la Armada, después de que se uniera a otros cinco demócratas en un video en noviembre pasado advirtiendo al personal militar que tienen derecho a rechazar órdenes ilegales de sus comandantes.
El lunes, Hegseth «censuró» formalmente a Kelly y anunció que se reduciría su pensión militar. “[Kelly] publicó un video imprudente e incendiario claramente destinado a socavar el buen orden y la disciplina militar», dijo Hegseth en un comunicado. Kelly también podría enfrentar una reducción en su rango de retiro como capitán, agregó. Pero hasta ahora Hegseth no ha tomado medidas para iniciar procedimientos de corte marcial.
El elegante ex presentador de Fox News estaba justo al lado del presidente Trump cuando anunció el arresto ilegal del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, por cargos de tráfico de drogas (y el subtexto obvio de mal manejo de los suministros de petróleo del país). La masiva operación militar y de inteligencia de meses de duración en Venezuela ha demostrado que, hasta ahora, no mucho personal de seguridad estadounidense está escuchando a Kelly y sus colegas experimentados sobre la necesidad de rechazar órdenes ilegales. Podría haber más posibilidades, ya que Trump dice que podría seguir sus acciones en Venezuela con medidas similares contra Cuba, Colombia, Groenlandia e incluso México.
Kelly rápidamente respondió a Hegseth el lunes por la mañana.
Continuó:
Si Pete Hegseth, el Secretario de Defensa menos calificado en la historia de nuestro país, cree que puede intimidarme con una censura o amenazas de degradarme o procesarme, todavía no lo entiende. Lucharé contra esto con todo lo que tengo, no por mí mismo, sino para enviar el mensaje de que Pete Hegseth y Donald Trump no pueden decidir lo que los estadounidenses en este país tienen que decir sobre su gobierno.
Los otros cinco miembros demócratas del Congreso con experiencia militar y de seguridad que se unieron a Kelly en el video son la senadora Elissa Slotkin de Michigan, los representantes Jason Crow de Colorado, Maggie Goodlander de New Hampshire y Chris Deluzio y Chrissy Houlahan de Pensilvania. Después de la publicación del video, Trump dijo en Truth Social que las acciones de los veteranos de seguridad «podrían ser castigadas con la MUERTE».
Debido a que los otros cinco abandonaron sus carreras militares en lugar de retirarse con su rango y una pensión, no están sujetos a la misma disciplina militar que Kelly.
El general de división estadounidense Paul Eaton ha advertido repetidamente contra la politización del ejército por parte de Hegseth, señalando sus decisiones de reemplazar al jefe del Estado Mayor Conjunto y a los principales líderes del ejército y la marina como «una reminiscencia de Stalin», el líder soviético que purgó a decenas de oficiales militares y los reemplazó con hombres cuya mayor lealtad era hacia él.
Por supuesto, Trump ha tratado de vengarse de otros enemigos políticos, incluido el ex director del FBI James Comey, la fiscal general de Nueva York Letitia James y el senador de California Adam Schiff, pero hasta ahora los jueces y los grandes jurados han rechazado sus maniobras (lo que no ha impedido que Trump los persiga nuevamente).
Actualmente, algunos informes de noticias sugieren que Hegseth ha abandonado la amenaza de un consejo de guerra contra Kelly, pero el secretario insiste en que continúa explorando sus opciones, especialmente si Kelly continúa alentando a los militares a ignorar las órdenes ilegales. La declaración de Kelly el lunes no dio señales de que planee dejar de criticar a Trump y Hegseth y sus órdenes ilegales a los militares en el corto plazo.
