

Política





/

El Ministro de Defensa apoya fervientemente a una iglesia teocrática que predica la sumisión femenina.

Política publicitaria



El secretario de Defensa, Pete Hegseeth, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono el 22 de junio de 2025 en Arlington, Virginia. (Andrew Harnik / Getty Images)

On August 7, Minister of Defense Pete Hegseeth placed a clip of a CNN segment with Doug Wilson, the predecessor who added the Communion of the Reformed Evangelical Churches (CREC) (CREC) (CREC), the Christian Nationalist Sekte Die Hegseth, MEME, FESTIVORY, FOR CHECK, FORTRISTER, FISTER OF THE POSTER OF THE FREEVER OF THE FREEVER OF THE OF THE FINT -DESISTRIST Or Christ, «Toda la iglesia», todo de Cristo «, todo de Cristo» todo de Cristo, «todo de Cristo,» todo de Cristo, «todo de Cristo,» toda la Iglesia, «toda la Iglesia,» toda la Iglesia, «toda la Iglesia para toda la vida». En el video en sí, Wilson y otros pastores de CREC confirman una visión teocrática y patriarcal del mundo. Wilson le dice a CNN: «Me gustaría que la nación fuera una nación cristiana, y me gustaría que el mundo sea un mundo cristiano». Otro pastor de CREC pide la retirada de la 19a Enmienda, que implica el derecho de las mujeres a votar, y una parroquia femenina, apoya la doctrina de la iglesia que las mujeres tienen que someter a sus cónyuges.

Mientras que el puesto de controversia de Hegseth, Wilson estaba encantado de que un CREC oficial tan poderoso del gobierno diera una imprimación. El pastor le dijo a la AP:

[Hegseth] Publíquelo de nuevo y él mismo dijo «todo Cristo para toda la vida», que es un eslogan que usamos. Esta es la primera vez que hemos tenido conexiones con tanta gente en el gobierno nacional como lo hacemos ahora … Tratamos de dar a estas personas la oportunidad de conocer a Dios. … Creo que la enmienda 19 fue una mala idea.

La fe religiosa de Hegseeth es más que un tema personal, porque la iglesia tiene un programa de mayor alcance para hacer que Estados Unidos y el mundo vuelvan a ser. Aunque Hegseeth no puede destruir la 19ª Enmienda, puede reformar el Pentágono a lo largo de las líneas patriarcales. Donald Trump, quien nominó a Hegseeth, intenta convertir al ejército en una herramienta de su agenda partidista y envía tropas a Washington, DC, aparentemente para combatir el crimen.

Problema actual



Hegseeth se unió a Crec en uno de sus frecuentes momentos de crisis personal. En 2017 pagó $ 50,000 en un acuerdo con una mujer que lo acusó de violencia sexual. Al año siguiente, la madre de Hegseeth le escribió una carta que lee parcialmente: «Usted es un abusador de las mujeres, esa es la verdad fea y no tengo respeto por un hombre que menosprecia, miente, trampa, duerme y usa a las mujeres para su propia fuerza y ego». (Ella dejó esta carta más tarde). En ese momento, Hegseth era un alcohólico dos veces divorciado que había sido acusado repetidamente de malinterpretar a las organizaciones sin fines de lucro que supervisó (según los informes, creando un entorno donde floreció el acoso sexual). Hegseeth quería reconstruir su vida y se unió a CREC en 2018 y se volvió a casar al año siguiente.

Como notó Amanda Marcotte SalónLa teología de Wilson se basa en la idea de la sumisión sexual femenina:

En un pasaje famoso de su libro sobre el matrimonio, Wilson sugiere que la violencia sexual es culpa de las mujeres porque no es lo suficientemente sumiso. ‘[T]El acto sexual no se puede convertir en una fiesta igualitaria y agradable «, escribe». Un hombre penetra, conquista, coloniza, plantas. Una mujer recibe, se rinde, acepta. «El presunto fracaso de las mujeres para someterse, continúa, lleva a los hombres» soñando como violadores «, privados de la» necesidad erótica «que se encuentra en la sumisión de mujeres.

Al ejecutar el Pentágono, Hegseth es un guerrero cultural que se centró más en vencer al liberalismo que en la lucha contra las guerras extranjeras. Se centra principalmente en purificar el ejército de tropas transgénero. Hegseeth también cree que las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) han debilitado la capacidad de la formación del ejército del ejército. Bloqueó diligentemente la promoción de los oficiales que ve en contraste con su visión. A veces, estos oficiales son hombres blancos Hegseth View como hostiles, pero un número sorprendentemente grande son las mujeres y/o las personas de color.

The New York Times Hizo una lista parcial:

Hegseeth y el presidente Trump despidieron al general Charles Q. Brown Jr. … Hegseeth acusó al general Brown, quien es negro, de priorizar la diversidad por encima de la efectividad de combate de la fuerza. También se eliminaron durante los primeros meses de la nueva administración la primera mujer en ser la Armada, ordenó la Adm. Lisa Franchetti; La primera mujer en ordenar a la Guardia Costera, la Adm. Linda Fagan; El Asistente Militar Senior del Sr. Hegseeth, Teniente Gene. Jennifer corto; y el representante militar estadounidense del Comité Militar de la OTAN, Vice -Adm. Shoshana Chatfield. Todos fueron rechazados como parte de una campaña para erradicar y restaurar la diversidad, la equidad y la inclusión del ejército lo que el Sr. Hegseeth describió como un «espíritu guerrero». El Sr. Hegseeth recientemente también dibujó la nominación de Adm. Michael «Buzz» Donnelly de regreso para liderar la Séptima Flota de la Marina en Japón, el mayor poder en el extranjero, informes promedio en los medios conservadores de que el Admiraal había permitido una actuación de arrastre siete años antes en el portaaviones de Ronald Ragan.

El mensaje de estos despedidos y fallas para nominar es claro: bajo Hegseeth, el ejército es una institución para los conservadores cis blancos. Se sospecha automáticamente que es una mujer, trans o una persona en color. Incluso si eres un hombre blanco, cada signo de tolerancia a la diversidad sospecha que te sospechan.

Hegseth agarró al patriarcado nacionalista cristiano como una solución a sus fracasos personales. Ahora trata de imponer el patriarcado nacionalista cristiano al ejército. El resultado lógico de este programa es un ejército que no se centra en las amenazas militares, sino en librar una guerra interna interna contra los enemigos del nacionalismo cristiano. Junto con Trump, quien usa el ejército como un ejército personal, Hegseth allana el camino para un autoritario Estados Unidos.