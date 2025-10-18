Otra semana excepcional para los supremacistas blancos



Política





/

en esta semana Elie contra Estados Unidos, el de la nacion El corresponsal de Justicia conecta los puntos entre el caso de derecho al voto de la Corte Suprema y la política de Trump de refugiados solo para blancos.

Política publicitaria



Donald Trump sonríe durante un anuncio en la Oficina Oval el 16 de octubre de 2025. (Andrew Caballero-Reynolds/AFP vía Getty Images)

Esta es una muestra de ello. Nación El nuevo boletín semanal del corresponsal de justicia Elie Mystal. haga clic aquí para recibir este boletín en su bandeja de entrada todos los viernes.



Los New York Times informa que la administración Trump está considerando propuestas para reformar radicalmente el sistema de refugiados de Estados Unidos prohibiendo la entrada a refugiados negros y morenos en todo el mundo y al mismo tiempo abriendo las fronteras a personas blancas de Sudáfrica y Europa que afirman que enfrentan persecución política. Trump planea reducir el número de refugiados admitidos en el país anualmente a 7.500, una caída drástica de los 125.000 admitidos el año pasado bajo las políticas de la administración Biden. Aparentemente, esos pocos lugares ahora están reservados para los blancos que tienen creencias nazis, ya que tanto Trump como Vance se han esforzado en defender a los neonazis en Alemania y aparentemente han hecho planes para traerlos aquí.

Nada de esto sorprende a cualquiera que haya escuchado realmente lo que Trump y sus partidarios del MAGA han estado hablando durante años. La administración Trump es un régimen abiertamente supremacista blanco, y desde que regresó al poder se ha comportado como tal, tanto de palabra como de hecho. Estas personas están aterrorizadas por el volverse marrón de Estados Unidos, aterrorizados de que los blancos pierdan su mayoría numérica en este país en las próximas décadas, y aterrorizados por la disminución de la tasa de natalidad de los blancos.

Dar la bienvenida a los refugiados blancos es una cosa. Se relaciona muy bien con ICE bombardeando barcos llenos de gente morena inocente, autorizando tácticas al estilo de la Gestapo, quitando los derechos de nacimiento de las personas nacidas aquí, enviando personal militar a vigilar ciudades marrones, privando de sus derechos a personas no blancas y tratando de convertir a las mujeres blancas en madres de cría mediante la revocación de sus derechos reproductivos. Si crees que Estados Unidos existe para el beneficio y la gloria de los blancos, y si crees que las personas que no son blancas no «merecen» estar aquí a menos que trabajen para aumentar las ganancias de los blancos, entonces todo lo que hace la administración Trump tiene sentido. Así es como se revive el gobierno supremacista blanco sobre esta nación cuando la supremacía blanca es su única vocación verdadera.

Casi he perdido la capacidad de sorprenderme por ello. No es que sea insensible a eso. En cambio, como dijo Django, «simplemente estoy más acostumbrado a los estadounidenses». Esto es exactamente lo que hace la mayoría de los blancos. Esto es lo que tiene la mayoría de los blancos. siempre hecho cuando su poder sigue sin control. Y la única razón por la que tienen miedo de perder su mayoría es porque suponen que otras personas les harán lo que ellos le han hecho a todos los demás, si se les da la oportunidad.

Por supuesto que no. Porque somos mejores que eso.

Lo malo y lo feo

El gobierno sigue cerrado. Trump ofrece rescatar al país con 40 mil millones de dólares en gasto federal. Espera, no, eso es Argentina.

El representante de Florida Cory Mills recibió una orden de restricción en su contra por parte de su exnovia. Mills ha sido un problema durante mucho tiempo. Pero también lo hacen los votantes de Florida.

«El Washington Post se está quedando sin lectores dispuestos a pagar», informa Forbes. No menciono esto como un complemento para el periódico. Solo estoy publicando esto aquí para recordarle a la gente que se dé de baja. El Correo de Washington (y tal vez suscribirse a la nación en lugar de).

El respaldo del presunto intento de violador Brett Kavanaugh a la elaboración de perfiles raciales, en una decisión de rol en la sombra de septiembre que afirma la capacidad del gobierno para detener a cualquiera que sea moreno y hable español bajo sospecha de ser inmigrante: el sheriff Joe Arpaio se siente reivindicado. Él debería. Su racismo estaba atrasado y adelantado a su tiempo.

Hablando de la decisión de Kavanaugh sobre el perfilamiento racial: ProPública informó que más de 170 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por ICE. En su decisión, Kavanaugh sugirió que tales secuestros ilegales serían un inconveniente menor, pero los hechos reales muestran que Kavanaugh, como siempre, estaba mintiendo.

Grabaciones inspiradas

Como todos los demás, leí esto de principio a fin. Nación artículo sobre la evolución del Cybertruck.

En la naciónKate Wagner explica por qué la Universidad de Chicago dejó de admitir estudiantes de doctorado en humanidades.

Liz Dye, una de mis escritoras jurídicas favoritas, profundiza en todos los defectos de la acusación de Comey.

Este podcast explica muy bien por qué la protesta No Kings (hay otra el sábado) molesta tanto a MAGA. En resumen, pensaban que los negros estarían en la primera línea de las protestas: gente negra a la que podrían brutalizar mientras los blancos observaban con satisfacción. Es un poco diferente cuando la administración Trump tiene que golpear a la abuela blanca de alguien.

El peor argumento de la semana.

Política Accedí a una cadena de mensajes de texto de líderes republicanos “jóvenes” (algunos de ellos de 40 años) donde hablaban como… Los republicanos hablan cuando creen que solo otros republicanos están escuchando. Usaron comentarios racistas sobre personas no blancas y judíos. Mujeres denigradas y la comunidad LGBTQ. Y, como es habitual entre ellos hoy en día, se elogió a Hitler.

El vicepresidente JD Vance, que alguna vez comparó a Trump con Hitler pero ahora decidió que eso es algo bueno, defendió a sus jóvenes hermanos republicanos. Vance descartó todo sexismo e intolerancia como «bromas atrevidas» y dijo: «Me niego a participar en la búsqueda de perlas».

Política publicitaria



Popular “desliza hacia la izquierda abajo para ver más autores”Desliza →

Yo… no tengo ninguna perla. Como dije, ya no me sorprende que los blancos actúen como blancos. Pero darle permiso a estas personas para su odio y vitriolo es más que grosero. No es una posición defendible; es simplemente racista.

Quería bailar una tarantela entera sobre la cabeza de Vance, pero… la naciónJoan Walsh se me adelantó. Firmo todo lo que dijo aquí. Joan señaló que la esposa de Vance, Usha, es india, y que Vance defiende a las personas que dicen las peores cosas sobre las mujeres indias, como su esposa.

Pero el punto es que Vance sabe lo que Trump sabe, y también es lo que Mitt Romney y John McCain sabían, y todos los demás republicanos desde Richard Nixon saben: no pueden ganar sin esta gente. No pueden hacer que los números funcionen de otra manera. Y por eso todos los republicanos, todos y cada uno de ellos, tienen que ser amables con estos odiosos neonazis si quieren ganar contiendas políticas.

Problema actual



Vance está dispuesto a arrojar a su esposa debajo del autobús para asegurarse de que no haya distancia entre él y su base de apoyo. La cuestión es… que su esposa también. Usha no es capturada. Ella es socia en esto. Ambos han decidido que preferirían unirse a los racistas y ganar que oponerse a ellos y perder.

No podría ser yo. Tengo algo que se llama «autorrespeto». Al parecer es una carga para la política estadounidense.

lo que escribí

Bueno, la Corte Suprema parece estar a punto de derogar la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto y permitir que las legislaturas estatales blancas quiten el poder político a los negros. Escuché sus argumentos orales durante dos horas y media y luego escribí sobre ellos para que otras buenas personas no tuvieran que hacerlo.

También escribí sobre el cronograma acelerado de Trump para eliminar los cupones de alimentos. Creo que la idea de que la gente tuviera suficiente para comer este Día de Acción de Gracias enfureció al hombre del ketchup.

En noticias ajenas al caos actual.

Si alguna vez te has preguntado por qué no hago streaming o no tengo un canal de YouTube y, en cambio, simplemente intento hacer mi trabajo e irme a casa, mira lo que está pasando con Hasan Piker en este momento.

La popular personalidad de YouTube se vio envuelta en una controversia cuando su perro aulló durante un video. Sin más información, parecía que al perro le habían puesto un collar de choque (creo que los collares de choque son muy malos y no deberían usarse).

Piker luego aclaró que no usa un collar de choque con su perro. Él usa un collar vibratorio (que es diferente) para caminatas largas, pero no usó ninguno ese día. No he investigado los collares vibratorios (mi perro se queda principalmente en casa, se sienta sobre mis pies, critica la estructura de mis oraciones y se pregunta cómo podría conseguir un empleo como escritor profesional). Entiendo que están bien y tomo la explicación de Piker al pie de la letra.

Por supuesto que soy una persona normal y racional. Muchos no lo son. Piker informa que desde el incidente ha recibido amenazas de muerte, así como amenazas de secuestrar a su perro.

Entiendo que se puede ganar mucho dinero y tener mucha influencia en el circuito de streaming. Pero hasta ahora simplemente no puedo. Escribir en Internet ya es bastante malo. Pero al menos tengo un editor. Al menos tengo tiempo y paz para pensar en las palabras que pronuncio al mundo y cómo las encuadro a ellas y a mí mismo. La transmisión es simplemente… cruda. Expuesto. Y te expones ante un grupo de personas dispuestas a sacar de contexto todo lo que dices, mientras tus enemigos merodean de mala fe.

Ahora, si me disculpan, tengo que conseguir que mi perro deje de ladrarles a las ardillas fuera de nuestra ventana con mi técnica de entrenamiento favorita: decirle que «se calle». Luego les doy a mis hijos una comida nutritiva de pizza y palitos de mozzarella. Lo haré todo mientras bebo licor marrón y juego un videojuego en el que disparo a los enemigos con una pistola. Pero millones de personas no me mirarán ni me juzgarán por hacer estas cosas.

*

Si disfrutaste este episodio de Elie contra Estados Unidoshaga clic aquí para recibir el boletín en su bandeja de entrada todos los viernes.