Nuevo México ofrece cuidado infantil gratuito para todos. Es hora de que otros hagan lo mismo

El estado está dando un buen ejemplo con su primer plan en el país. Pero la política cuenta con apoyo en todo Estados Unidos.
Nuevo México ha estado en una preocupante racha de derrotas durante cuatro años. El estado ocupa constantemente el último lugar en la nación en lo que respecta al bienestar infantil, según lo determinado por factores como los ingresos del hogar, los resultados educativos y la mortalidad infantil. Y durante la última década, cuando Nuevo México no terminó en el puesto 50, ocupó el puesto 49.
Pero en sus continuos esfuerzos por librarse de esa distinción nada envidiable, el Estado está preparado para lograr una primicia importante. En septiembre, la gobernadora Michelle Lujan Grisham, quien hizo del cuidado infantil asequible una pieza central de su campaña de 2018, anunció que Nuevo México brindará cuidado infantil universal gratuito. Ningún otro estado de EE. UU. ofrece actualmente este servicio esencial.
Se espera que el programa ahorre a las familias un promedio de $13,000 al año. Se trata de una ganancia inesperada en casi cualquier lugar, pero es una suma que cambia especialmente la vida en un estado que, según una medida, tiene la tasa de pobreza infantil más alta del país. Y Nuevo México podría proporcionar un modelo para otras jurisdicciones que buscan fortalecer la red de seguridad social, especialmente ahora que la administración Trump hace todo lo posible para fragmentarla.
El cuidado infantil para un niño es ahora más caro que la matrícula de las universidades públicas en 38 estados, y cada año el precio del cuidado infantil empuja a 134.000 familias por debajo del umbral de pobreza. En Nuevo México, el cuidado infantil puede costar más de un tercio del ingreso promedio de un padre soltero. El costo financiero resultante tiene consecuencias a nivel nacional: según un estudio, el inadecuado sistema de cuidado infantil le cuesta a la economía 122 mil millones de dólares al año.
Mientras tanto, el costo personal recae desproporcionadamente sobre los hombros de las madres. En medio de los crecientes precios del cuidado infantil y las políticas de regreso al trabajo, la participación de las mujeres con hijos pequeños en la fuerza laboral está disminuyendo, lo que amenaza su avance profesional y sus ingresos futuros.
El mercado por sí solo puede hacer poco para bajar los precios. Proporcionar a los niños cuidadores bien capacitados y comprensivos en un ambiente seguro y atractivo requiere mucha mano de obra, y se recomienda una proporción de maestro por niño de solo uno a tres para los niños más pequeños. Además, hay un margen limitado para ahorrar costos en un sector que, estrictamente hablando, está altamente regulado. Todo esto significa que los costos de atención médica cuestan más de lo que la mayoría de las familias pueden permitirse, lo que lo convierte, en palabras de la exsecretaria del Tesoro, Janet Yellen, en “un ejemplo de libro de texto de un mercado roto”.
Problema actual
A pesar de esto, Estados Unidos gasta una proporción menor de dólares públicos en educación infantil que casi todos los demás países ricos. El Plan de Rescate Estadounidense de la administración Biden proporcionó a la industria fondos que ayudaron a mantener los centros abiertos, los trabajadores empleados y los niños fuera de las listas de espera y bajo cuidado. Sin embargo, este subsidio expiró en 2023, y desde entonces el regreso de Donald Trump al cargo ha puesto en peligro la ya escasa oferta federal de cuidado infantil.
El programa Head Start, que constantemente carece de fondos suficientes, que celebró su 60 aniversario el año pasado y brinda educación y atención médica a niños de familias de muy bajos ingresos, parece estar firmemente en la mira de la administración Trump: la administración cerró la mitad de sus oficinas regionales esta primavera. Hoy, Trump ya no niega que el Proyecto 2025 sea su manual para destripar al gobierno federal, y ese plan exige eliminar Head Start por completo. La Casa Blanca consideró brevemente implementar la recomendación en su presupuesto de 2026.
Esto hace que el compromiso de Nuevo México sea aún más necesario. Bajo la administración de Luján Grisham, el estado ha logrado avances sorprendentes al abordar la crisis del cuidado infantil. Desde 2022, se ha ofrecido atención gratuita a familias que ganan hasta el 400 por ciento del nivel federal de pobreza y ahora, al ampliar el programa a familias de todos los ingresos, se espera que 12.000 niños adicionales obtengan acceso. Además de apoyar a los niños y a los padres, Nuevo México fomenta salarios más altos proporcionando más dinero a las guarderías que ofrecen un salario inicial de al menos $18 por hora. Eso es menos que el salario digno de un adulto sin hijos, pero es significativamente más que el mínimo estatal de $12 por hora. La Legislatura estatal debe votar el próximo año para mantener la financiación y, dado que está controlada por los demócratas, se espera que lo haga.
Nuevo México paga su programa principalmente a través del Fondo Fiduciario para la Primera Infancia, que es financiado por el estado a través de los ingresos del petróleo y el gas. Sin embargo, es totalmente posible mantener a las familias sin depender de las industrias extractivas. Connecticut utilizará el superávit presupuestario para crear un fondo de cuidado infantil que se espera financie el cuidado infantil gratuito para familias que ganan menos de 100.000 dólares al año. Y Washington, D.C., aumentó los impuestos a las personas de altos ingresos para aumentar los salarios de los maestros de la primera infancia, facilitando la contratación y ampliando al mismo tiempo el número de plazas disponibles en el cuidado infantil.
En el extranjero se pueden encontrar modelos aún más ambiciosos. En Dinamarca, todos los niños mayores de seis meses tienen garantizado el derecho a recibir atención, ya sea en centros que forman parte del sistema educativo público más amplio o con proveedores a domicilio. Los padres pagan un máximo de una cuarta parte del importe de la matrícula. Y el gobierno del Partido Liberal de Canadá está implementando un plan que espera reducir los costos del cuidado infantil a aproximadamente $7 por día. Si bien no todas las provincias están en camino de cumplir el plazo fijado para 2026, los precios han caído en todo el país.
La idea de crear recursos similares para las familias trabajadoras en EE.UU. no es sólo una fantasía; Las políticas que abordan la asequibilidad del cuidado infantil son generalmente populares, especialmente entre quienes tienen hijos. Más del 92 por ciento de los padres estadounidenses de niños menores de cinco años apoyan el cuidado infantil universal, al igual que el 79 por ciento de los republicanos con niños menores de 18 años.
Con toda esperanza, Nuevo México no conservará por mucho tiempo la distinción de ser la única jurisdicción del país que ofrece educación infantil temprana para todos. En la ciudad de Nueva York, donde un año de cuidado infantil cuesta 26.000 dólares, el favorito para la alcaldía, Zohran Mamdani, ha hecho del cuidado infantil público gratuito un pilar de su campaña. La implementación de un programa de este tipo en la ciudad más grande de Estados Unidos probablemente enfrentaría una batalla cuesta arriba, a pesar de que permitiría a miles de madres unirse a la fuerza laboral y generar $670 millones en ingresos anuales. Pero tres cuartas partes de los neoyorquinos apoyan el cuidado infantil universal, lo que sugiere que los votantes pueden estar preparados para luchar.
