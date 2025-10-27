¿No ves ningún mal? Los medios del gobierno canadiense difuminan la esvástica de un soldado ucraniano.



La vergonzosa negativa de Canadá a reconocer su apoyo a la extrema derecha ayer y hoy.

Manifestantes antiinmigrantes entablan intercambios enojados con contramanifestantes durante una manifestación de Canada First en Toronto, Ontario, el 13 de septiembre de 2025. (Michelle Mengsu/Getty Images)

El problema de Graham Platner es que vive demasiado al sur. Si el candidato demócrata al Senado por Maine quiere acabar con todo el revuelo por su tatuaje nazi, todo lo que tiene que hacer es mudarse a Canadá.

El furor por el tatuaje Totenkopf de Platner contrasta marcadamente con Canadá, donde tanto los símbolos nazis como una vergonzosa historia de ayuda a los nazis se silencian o simplemente se desvanecen.

Las imágenes muestran a un corpulento entrenador militar ucraniano hablando de la “guerra en la sombra” de su país contra Moscú. El entrevistador es un periodista occidental experimentado. La calidad del vídeo es excelente. El único problema son los gigantescos tatuajes de la esvástica roja en el brazo del entrenador.

Después de que los usuarios de las redes sociales comenzaran a circular fotografías con las esvásticas, la Canadian Broadcast Corporation, el medio de comunicación administrado por el gobierno del país, respondió difuminando los tatuajes, evitando a los lectores la incómoda verdad de que el hombre retratado como un héroe que lucha para un ejército respaldado por Canadá es un neonazi. (Además de las esvásticas, también tiene una runa odal alada popular entre los supremacistas blancos).

Cuando se le contactó para hacer comentarios, un portavoz de CBC dijo: «El entrenador militar fue proporcionado al periodista para hablar en general sobre las tácticas rusas en Ucrania; no lo pusimos en escena ni lo retratamos como un héroe», y señaló que la cadena había añadido un descargo de responsabilidad de que «un tatuaje de un símbolo ofensivo se había desvanecido».

A la CBC no parecía preocuparle que entrevistar a un hombre con iconografía neonazi fuera legitimado, sólo que el material «ofensivo» se ocultaría al público.

Esta acción literalmente orwelliana por parte de los medios del gobierno canadiense es indicativa de la relación del país tanto con los neonazis como con sus predecesores de la Segunda Guerra Mundial. La oscura realidad que subyace a la conducta tranquila del vecino del norte de Estados Unidos es que las instituciones canadienses han protegido a los fascistas y ocultado las pruebas bajo la alfombra durante décadas. Las elites de Canadá guardan este legado manchado de sangre hasta el día de hoy.

El encubrimiento de un neonazi por parte de la CBC no es un accidente. El soldado entrevistado forma parte de lo que el programa describe como la Tercera Brigada Separada de Asalto de «élite». Lo que el narrador omite es que la formación está dirigida por Andriy Biletsky, el neonazi más destacado de Ucrania, que ahora tiene decenas de miles de hombres bajo su mando. Estos hombres están entrenados, armados y financiados por Occidente. El perfil adulador de la CBC no dice nada sobre los vínculos neonazis de la unidad.

Estas omisiones serían una vergüenza en cualquier país. Pero la situación es mucho más grave que esto. El antisemitismo canadiense está tan arraigado que la nación es incapaz de hacer algo tan simple como condenar a los nazis.

Examinar el historial de Canadá con el Tercer Reich es entrar en un mundo retorcido donde seguir órdenes es una defensa legal legítima para participar en el Holocausto y los combatientes de las SS son retratados como víctimas de la guerra. Es un país donde las autoridades no consideran problemática una calle que lleva el nombre de un traficante de esclavos alemán y donde el historial de publicación de documentos sobre el refugio de nazis es peor que el de Argentina.