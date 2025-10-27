Política
27 de octubre de 2025
La vergonzosa negativa de Canadá a reconocer su apoyo a la extrema derecha ayer y hoy.
El problema de Graham Platner es que vive demasiado al sur. Si el candidato demócrata al Senado por Maine quiere acabar con todo el revuelo por su tatuaje nazi, todo lo que tiene que hacer es mudarse a Canadá.
El furor por el tatuaje Totenkopf de Platner contrasta marcadamente con Canadá, donde tanto los símbolos nazis como una vergonzosa historia de ayuda a los nazis se silencian o simplemente se desvanecen.
Las imágenes muestran a un corpulento entrenador militar ucraniano hablando de la “guerra en la sombra” de su país contra Moscú. El entrevistador es un periodista occidental experimentado. La calidad del vídeo es excelente. El único problema son los gigantescos tatuajes de la esvástica roja en el brazo del entrenador.
Después de que los usuarios de las redes sociales comenzaran a circular fotografías con las esvásticas, la Canadian Broadcast Corporation, el medio de comunicación administrado por el gobierno del país, respondió difuminando los tatuajes, evitando a los lectores la incómoda verdad de que el hombre retratado como un héroe que lucha para un ejército respaldado por Canadá es un neonazi. (Además de las esvásticas, también tiene una runa odal alada popular entre los supremacistas blancos).
Cuando se le contactó para hacer comentarios, un portavoz de CBC dijo: «El entrenador militar fue proporcionado al periodista para hablar en general sobre las tácticas rusas en Ucrania; no lo pusimos en escena ni lo retratamos como un héroe», y señaló que la cadena había añadido un descargo de responsabilidad de que «un tatuaje de un símbolo ofensivo se había desvanecido».
A la CBC no parecía preocuparle que entrevistar a un hombre con iconografía neonazi fuera legitimado, sólo que el material «ofensivo» se ocultaría al público.
Problema actual
Esta acción literalmente orwelliana por parte de los medios del gobierno canadiense es indicativa de la relación del país tanto con los neonazis como con sus predecesores de la Segunda Guerra Mundial. La oscura realidad que subyace a la conducta tranquila del vecino del norte de Estados Unidos es que las instituciones canadienses han protegido a los fascistas y ocultado las pruebas bajo la alfombra durante décadas. Las elites de Canadá guardan este legado manchado de sangre hasta el día de hoy.
El encubrimiento de un neonazi por parte de la CBC no es un accidente. El soldado entrevistado forma parte de lo que el programa describe como la Tercera Brigada Separada de Asalto de «élite». Lo que el narrador omite es que la formación está dirigida por Andriy Biletsky, el neonazi más destacado de Ucrania, que ahora tiene decenas de miles de hombres bajo su mando. Estos hombres están entrenados, armados y financiados por Occidente. El perfil adulador de la CBC no dice nada sobre los vínculos neonazis de la unidad.
Estas omisiones serían una vergüenza en cualquier país. Pero la situación es mucho más grave que esto. El antisemitismo canadiense está tan arraigado que la nación es incapaz de hacer algo tan simple como condenar a los nazis.
Examinar el historial de Canadá con el Tercer Reich es entrar en un mundo retorcido donde seguir órdenes es una defensa legal legítima para participar en el Holocausto y los combatientes de las SS son retratados como víctimas de la guerra. Es un país donde las autoridades no consideran problemática una calle que lleva el nombre de un traficante de esclavos alemán y donde el historial de publicación de documentos sobre el refugio de nazis es peor que el de Argentina.
La historia de Canadá de luchar contra los perpetradores del Holocausto se remonta a medio siglo atrás. En 1967, Pierre Trudeau –futuro primer ministro y padre del reciente primer ministro Justin Trudeau– se opuso con éxito a la despojación de la ciudadanía de un líder de un escuadrón de la muerte responsable del asesinato de más de 5.000 judíos. Tres décadas después, un tribunal canadiense absolvió al colaborador húngaro Imre Finta, que había deportado a más de 8.000 judíos a la muerte. El tribunal consideró que la petición de Finta de obedecer las órdenes era una defensa aceptable; es el único caso conocido en un país occidental.
Hace dos años, la Cámara de los Comunes de Canadá conmocionó al mundo al brindar una ovación de pie a Yaroslav Hunka, de 98 años, un veterano de las Waffen-SS, el ala militar del Partido Nazi y uno de los principales perpetradores del Holocausto.
Hunka luchó en la 14.ª División de Granaderos Waffen de las SS (SS Galizien), una formación ucraniana cuyo historial de crímenes de guerra incluyó una masacre en 1943 en la que las subunidades quemaron vivos a entre 500 y 1.000 aldeanos polacos.
Hunka fue uno de los 2.000 soldados de las SS Galizien recibidos en Canadá después de la guerra. A diferencia de otros colaboradores que mantuvieron un perfil bajo en el Nuevo Mundo, los veteranos de las SS Galizien se sintieron lo suficientemente cómodos como para celebrarse erigiendo monumentos con insignias del Tercer Reich y estableciendo becas en su honor. La Universidad de Alberta, una de las instituciones más grandes de Canadá, tenía casi una docena de donaciones en conmemoración de Hunka y sus compañeros de las SS.
Las imágenes del Parlamento aplaudiendo con entusiasmo a un soldado nazi ocuparon los titulares internacionales e indignaron al público canadiense. Exigió que la Universidad de Alberta eliminara sus donaciones nazis. El entonces primer ministro Justin Trudeau ordenó una investigación sobre la divulgación de los nombres de los veteranos de las SS Galizien admitidos en Canadá. Por un momento pareció que el país afrontaría su oscuro pasado.
Pero al cabo de unas semanas, una feroz reacción al asunto Hunka reveló el sorprendente alcance de los vínculos entre las instituciones canadienses y los colaboradores nazis que habían protegido durante tanto tiempo.
Los periódicos e incluso los testimonios parlamentarios vieron llamados a defender a Hunka. Los combatientes de las SS estaban «en el lugar equivocado en el momento equivocado», según una cita de un periódico importante. Todas menos una de las donaciones nazis de la UAlberta permanecen. Y después de la revisión, Ottawa se negó a revelar los nombres de los veteranos de las SS bienvenidos en Canadá, citando perversamente preocupaciones sobre la privacidad: el mismo razonamiento utilizado para proteger a los niños y a las víctimas de violencia sexual se utilizó para ocultar los nombres de los colaboradores nazis. (Incluso Argentina ha hecho públicos sus archivos sobre la recepción de criminales del Tercer Reich.)
Las élites canadienses protegieron a los nazis originales por la misma razón por la que los medios canadienses blanquearon su equivalente moderno en Ucrania: la geopolítica. Durante la Guerra Fría, los colaboradores nazis fueron vistos como un baluarte contra el comunismo; Como beneficio adicional, los colaboradores, deseosos de trabajar y dispuestos a odiar cualquier cosa que oliera a socialismo, fueron utilizados para quebrar el poder de los sindicatos de izquierda.
Popular
El último ejemplo de la cruel indiferencia de Canadá hacia las víctimas del Holocausto ocurrió este verano, cuando di la noticia sobre una calle en London, Ontario, que lleva el nombre del industrial alemán Max Brose, a quien se le otorgó el título. Líder económico militaro líder del mercado, por el Tercer Reich. La empresa de Brose, parte del aparato militar de Hitler, utilizaba esclavos, incluidos prisioneros de guerra.
Max Brose Drive de Londres es el único homónimo conocido de un miembro del Partido Nazi en toda la Commonwealth británica, que incluye Canadá, Australia y Gran Bretaña. A pesar de esto, y a pesar de las llamadas de la sección canadiense del Centro Simon Wiesenthal, un representante de la ciudad confirmó que Brose Street no es elegible para un nuevo nombre.
Ya sean los fascistas manchados de sangre del siglo pasado o su equivalente moderno, la respuesta de Canadá ha sido la pasividad, la negación y alguna que otra mancha borrosa bien colocada. Es un insulto a los más de 45.000 canadienses que dieron sus vidas para evitar que se erigieran tributos nazis en suelo canadiense, y es el último indicio de erosión de las normas básicas en los medios occidentales.
