En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha ampliado sus ataques a las comunidades más vulnerables de Estados Unidos. De la horrible Ley Republicana de Impuesto y Presupuesto, la clase trabajadora en deudas y sobrealimentaciones enmascaradas enmascaradas que demonizan la orden ejecutiva a las personas sin hogar y prohibir la justicia algorítmica en la IA en IA, se han trasladado, la democracia múltiple republicial, se ha trasladado para demostrar: un miedo multititita multititita.

Los republicanos implementan un plan para reubicar la democracia con un gobierno impulsado por el nacionalismo cristiano y el techno-fascismo. Las estimaciones conservadoras cuentan al menos 10 millones de personas que han omitido su atención médica. Los inmigrantes son despojados del proceso correcto, con los impresionantes $ 75 mil millones asignados a ICE en los próximos cuatro años. Si bien los no viviendo y muy poco se han superado, el beneficio más rico de la transferencia rica en generación más grande en la historia de Estados Unidos se beneficiará.

Y no sucede por separado.

Desde la Corte Suprema hasta las leyes estatales, noticias por cable hasta campus universitarios, somos testigos de una campaña coordinada para socavar los importantes pilares de la democracia estadounidense. El objetivo es claro: rechazar la dignidad, el silencio desviando la opinión y el desmantelamiento del progreso, especialmente cuando está dirigido por mujeres, personas de color, inmigrantes, personas discapacitadas, comunidades LGBTQ+ y los trabajadores pobres.

Las condiciones cargadas como «desechos, fraude y abuso» se aplican a los veteranos discapacitados que navegan a través de un sistema roto, pero no A multimillonarios que transfieren nuestros datos para alimentar la IA. Los políticos y los expertos se quedan con presupuestos ajustados, prioridades fuera de lugar o ‘control local’. Pero eche un vistazo: su política favorita afirma la neutralidad, pero cambia la carga a los más vulnerables.

El instinto es verlo como ataques separados y simultáneos. Sin embargo, la historia moderna muestra que cuando los autócratas rompen la parte posterior de la democracia, lo hacen debido a la complicidad, los cortes a los funcionarios y las extensiones de poder no controladas. Y mientras la democracia se sumerge, los perpetradores deben dar a la audiencia un objetivo para su desesperación.

El chivo expiatorio del momento es Dei.

Las iniciativas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI) han sido atacadas a la velocidad del rayo, desde universidades públicas hasta salas de gestión de empresas. Las órdenes ejecutivas prohíben los objetivos de discapacidad, los estados de los libros de censura sobre la esclavitud y la resistencia indígena, y los candidatos demonizan a los niños transgénero en anuncios y discursos. Lo que los autócratas asustan en la formación no es la combinación de la comunidad: es el poder que tenemos cuando construimos, luchamos y nos unimos.