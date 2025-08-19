Política
Destruir Dei tiene un motivo claro: evitar que los estadounidenses busquen una causa común.
En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha ampliado sus ataques a las comunidades más vulnerables de Estados Unidos. De la horrible Ley Republicana de Impuesto y Presupuesto, la clase trabajadora en deudas y sobrealimentaciones enmascaradas enmascaradas que demonizan la orden ejecutiva a las personas sin hogar y prohibir la justicia algorítmica en la IA en IA, se han trasladado, la democracia múltiple republicial, se ha trasladado para demostrar: un miedo multititita multititita.
Los republicanos implementan un plan para reubicar la democracia con un gobierno impulsado por el nacionalismo cristiano y el techno-fascismo. Las estimaciones conservadoras cuentan al menos 10 millones de personas que han omitido su atención médica. Los inmigrantes son despojados del proceso correcto, con los impresionantes $ 75 mil millones asignados a ICE en los próximos cuatro años. Si bien los no viviendo y muy poco se han superado, el beneficio más rico de la transferencia rica en generación más grande en la historia de Estados Unidos se beneficiará.
Y no sucede por separado.
Desde la Corte Suprema hasta las leyes estatales, noticias por cable hasta campus universitarios, somos testigos de una campaña coordinada para socavar los importantes pilares de la democracia estadounidense. El objetivo es claro: rechazar la dignidad, el silencio desviando la opinión y el desmantelamiento del progreso, especialmente cuando está dirigido por mujeres, personas de color, inmigrantes, personas discapacitadas, comunidades LGBTQ+ y los trabajadores pobres.
Las condiciones cargadas como «desechos, fraude y abuso» se aplican a los veteranos discapacitados que navegan a través de un sistema roto, pero no A multimillonarios que transfieren nuestros datos para alimentar la IA. Los políticos y los expertos se quedan con presupuestos ajustados, prioridades fuera de lugar o ‘control local’. Pero eche un vistazo: su política favorita afirma la neutralidad, pero cambia la carga a los más vulnerables.
El instinto es verlo como ataques separados y simultáneos. Sin embargo, la historia moderna muestra que cuando los autócratas rompen la parte posterior de la democracia, lo hacen debido a la complicidad, los cortes a los funcionarios y las extensiones de poder no controladas. Y mientras la democracia se sumerge, los perpetradores deben dar a la audiencia un objetivo para su desesperación.
El chivo expiatorio del momento es Dei.
Las iniciativas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI) han sido atacadas a la velocidad del rayo, desde universidades públicas hasta salas de gestión de empresas. Las órdenes ejecutivas prohíben los objetivos de discapacidad, los estados de los libros de censura sobre la esclavitud y la resistencia indígena, y los candidatos demonizan a los niños transgénero en anuncios y discursos. Lo que los autócratas asustan en la formación no es la combinación de la comunidad: es el poder que tenemos cuando construimos, luchamos y nos unimos.
Destruir Dei tiene un motivo claro: evitar que los estadounidenses busquen una causa común. Es más fácil apuntar a un acrónimo que admitir que nuestros supuestos líderes no creen que los niños negros y marrones merezcan verse en las historias que aprenden. Que reducir la atención de salud mental para los adolescentes LGBTQ+ es más sabroso que aceptar su existencia. Que es mejor perder dinero que admitir que diferentes equipos producen mayores ganancias.
Cuando borramos la verdad de las aulas, neguemos la atención o despojamos de la identidad legal, no solo dañamos los objetivos previstos. Hemos erosionado la democracia para todos nosotros.
Los estados de todo el país bloquean el conocimiento, censurando la historia y criminalizan la educación honesta sobre raza y género. La misión de aquellos que se resisten a Dei no es seguridad, es silencio. Las democracias caídas de Alemania en la década de 1930 a Hungría repiten hoy el patrón: las autocracias deben destruir a las comunidades cuyas historias desafían el mito de un pasado perfecto.
La atención médica también se ha convertido en un daño adicional a este ataque. La reciente decisión de la Corte Suprema con la que los hospitales pueden rechazar la atención del aborto de los alimentos, incluso cuando la vida de una mujer embarazada está en peligro, es un golpe calculado a la autonomía física. Las mismas fuerzas que atacan a los programas DEI eliminan los derechos reproductivos, desalientan las clínicas de salud de la comunidad y socavan la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.
Enmarcan esto como responsabilidad fiscal o libertad religiosa. Es una negativa a apreciar vidas fuera de una definición aterradora de ‘ganar’.
Y luego está el desentraño de los derechos civiles.
La recuperación de la Corte sobre los derechos de voto, su abrazo del razonamiento legal «ciego de color» y sus ataques a las protecciones LGBTQ+ no se tratan de honestidad: se tratan de Wissing. Sobre la eliminación de las pocas herramientas que todavía tenemos que nivelar el campo de juego y fingir que la historia ya no forma nuestro presente.
Estas decisiones indican millones de estadounidenses: su identidad es negociable, sus derechos condicionales, su presencia indeseable.
Mientras tanto, los republicanos consolidan rápidamente poderes que difícilmente volverán por adelantado. El Congreso pide deportaciones masivas y la criminalización radical de la opinión desviada se convierte en características de Estados Unidos. Estas ideas pueden parecer volantes una vez. Ahora son el núcleo de la política gubernamental.
El autoritarismo no siempre parece un golpe de estado. Puede llegar debido a una caída más lenta de cruel intenciones vestidas como sentido común. No hay tanques en la calle (aunque también lo hemos visto), pero los libros de texto reescritos, los derechos retirados y el cambiado más vulnerable a los chivos expiatorios.
Es fácil desesperarse. Es comprensible. Pero no somos impotentes, y los principios de Dei son demasiado importantes para perder sin una pelea.
Comunidades, estudiantes, empleados, legisladores y organizaciones como American Pride Rises, que he fundado, se unen para desafiar y desarrollar estos ataques de lo siguiente. Anglomo afirmamos que Dei no es una amenaza, es una promesa. Decimos que el patriotismo real requiere que luchemos por todos, les guste o no.
Esta es nuestra acusación: a pesar de la uniformidad, la injusticia y la exclusión, debemos promover a Dei como una defensa esencial de la democracia. Además, construimos oportunidades reales en nuestros sistemas, nuestras escuelas, nuestros tribunales y nuestro país. Nuestro más alto patriotismo se niega a aceptar menos.
La democracia requiere diversidad y el sueño americano prospera con la equidad y la inclusión. Dei es democracia en acción, con libertad y justicia para todos.
En el momento de la crisis necesitamos una oposición uniforme y progresista contra Donald Trump.
Comenzamos a ver una forma en la calle y en las urnas en todo el país: desde el candidato del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, la campaña estaba dirigida a la asequibilidad, a las comunidades que protegen a sus vecinos contra el hielo, a los senadores que se oponen a las armas a Israel.
El Partido Demócrata tiene una opción urgente: ¿adoptará una política que sea básicamente y popular, o continuará insistiendo en perder elecciones con las élites y consultores externos que nos han traído aquí?
