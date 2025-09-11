No olvidemos quién era realmente Charlie Kirk



El influencer correcto de aliento no merecía morir, y no debemos olvidar las muchas cosas despreciables que dijo y hizo.

Las carpetas hicieron una corona para Charlie Kirk en la Embajada Americana en Pretoria el 11 de septiembre de 2025. (Phill

El asesinato del provocador de aliento derecho Charlie Kirk es una tragedia. Pero la respuesta son tragedias aún mayores para la política estadounidense. Incluso cuando los demócratas y los progresistas se apresuraron a lamentar el asesinato, el lado derecho se apresuró aún más rápido a culpar a su oposición contra Donald Trump y su movimiento autoritario, un movimiento apoyado por el punto de inflexión de Kirk.

Kirk tenía derecho a sus puntos de vista y la forma en que los expresó, incluso si no molestaba ese derecho para otras personas. Fundó a la línea de vigilancia del profesor, dedicado a elegir académicos a quienes creía que discriminaba las opiniones conservadoras, la bolsa de valores y los estudiantes, lo que condujo a amenazas contra algunos de los instructores antes mencionados. Atacaba regularmente a la comunidad LGBTQ y dijo: «La ley perfecta de Dios …[says gay people] Será apedreado a muerte. «Afirmó que la Ley de Derechos Civiles» fue un gran error «y llamó al reverendo Martin Luther King Jr.» una persona terrible «. Se burló del ataque político de 2023 sobre el esposo de Nancy Pelosi, Paul, e incluso sugirió que alguien tenía que salvar a su atacante de la prisión.

Irónicamente, e incluso esa palabra es posible usar en 2023-Zei: «Creo que vale la pena, desafortunadamente, tener algunas armas esterlinas cada año, para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios».

Kirk dijo e hizo muchas cosas despreciables, pero no merecía morir. Ahora su muerte es utilizada por el derecho de llamar a la persecución de prácticamente a todos a la izquierda de Kirk. «La izquierda es el juego de asesinato», fue el propietario de X Elon Musk en su sitio adyacente nazi. El representante de Wisconsin, Derrick Van Orden, dijo que los reporteros que los medios de comunicación, «cada uno de ustedes», son responsables. «Eres responsable de esto, porque repites la retórica violenta política horriblemente terrible del Partido Democrático». Kate Miller, la esposa de Stephen Miller, quien recientemente llamó al Partido Demócrata «una organización extremista doméstica», publicó en el sitio de Musk: «Es un verdadero placer condenar a todos estos liberales ahora violencia política. Nos llamaste Hitler. Nos llamaste nazis.

El presidente Donald Trump culpó a la «violencia política de la izquierda radical» y prometió encontrar a todos y todos los que contribuyeron a esta atrocidad y otra violencia política, incluidas las organizaciones que financian y apoyan, así como a aquellos que llevan a nuestros jueces detrás de nuestros jueces, funcionarios de la ley y todos los que llevan nuestro país a nuestro país. ‘Todo esto mientras el chef del FBI de Trump, Kash Patel, se avergonzó por primera vez afirmando que un’ sujeto ‘estaba bajo custodia y luego tuvo que anunciar que el hombre estaba siendo interrogado y liberado. Todavía no hay sospechoso bajo custodia y ningún informe confiable de un motivo para el asesinato de Kirk.

Los liberales no fueron los únicos que desprecian a Kirk. El nacionalista blanco Nick Fuentes tuvo una pelea con él durante mucho tiempo y recientemente lo atacó para apoyar la guerra en Gaza y voltear los archivos de Epstein. (Al igual que Fuentes, Kirk una vez estuvo indignado sobre el fracaso de la administración para liberarlos según lo prometido; cuando Trump se apoyó en él y en otros, se retiró y dijo que Epstein era un problema muerto).

Muchos a la derecha están frustrados por el codificador de Trump del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y la incapacidad de Trump para poner fin al asedio de Gaza. Kirk era un halcón Israel acérrimo. Hace unos días, Laura Loomer lo atacó por criticar el bombardeo de Trump de las instalaciones nucleares de Irán. Hay muchos cables de la derecha, alwing, se pensó que un conservador podría haber podido recoger un arma; Por cierto, tienen la mayoría de las armas.

Pero en lugar de defenderse, muchos liberales parecen tratar de fertilizar los chiflados de ala correcta. Quizás lo peor que he visto hoy es el smarmy de Ezra Klein «Charlie Kirk ha practicado la política exactamente de la manera correcta» en el jueves New York Times. «Se presentó a los campus y habló con todos los que hablarían con él», escribió Klein. «Fue uno de los practicantes más efectivos de la era de la convicción. Un gusto por el desacuerdo es una virtud en la democracia. El liberalismo podría usar más de su moxy e valentía».

El autor Mark Harris lo dijo mejor de lo que podría en Bluesky: «Solo puedes escribir esto si, según tus ingresos, identidad o ambos, te eliminan por completo de las consecuencias de la política. Fingir que la globilidad racista, misógina y anti-gay de que Kirk está difundiendo su vida es la forma correcta en que él es la forma correcta».

Klein no es el único que fingió que Kirk era un caballero y un erudito que estaba abierto a todas las opiniones, tomó a todos los recién llegados y, debido a sus habilidades, golpeó la plaza pública. De hecho, Kirk generalmente debatía sobre las personas que estableció y que sabían menos que él, y a menudo jugaba su opinión para reír. Solo porque él y Gavin Newsom tuvieron una buena conversación sobre el podcast del gobernador, no lo convierte en un modelo a seguir para nuestros hijos a la izquierda o derecha. Quizás era un buen amigo y un hombre de familia, pero también era un troll malo.

Sin embargo, las personas son castigadas porque dicen algo así. Los cobardes de MSNBC desestimaron al antiguo analista político (y el presidente del Partido Republicano George W. Bush) Matthew Dowd por pronunciar la muerte de Kirk, pero luego agregó: «Siempre vuelvo a las palabras de odio conducen a palabras odiosas, que luego conducen a acciones odiosas». Después de su despido Dowd: «Déjame ser claro, no tengo la intención de que mis comentarios culpen a Kirk por este terrible ataque». Un periodista de Florida fue suspendido después de haberle preguntado al representante Randy Fine si el asesinato de Kirk cambió su posición en el campus-Carry Wapenwetten.

Mientras escribo The Wall Street Journal Informa que la «ideología transgénero y antifascista» se encontró en lo que se considera el arma homicida. Quiero ver mucha más evidencia antes de creer eso. Y la «ideología transgénero» no es algo: solo deje algo que pueda comunicarse en una bala. Lo más nuevo: el FBI de Salt Lake City ha publicado fotos de una persona interesante. Parece estar usando una camisa con una bandera y un águila calva, y no se parece en nada a un activista transgénero Antifa en mis ojos. Hasta ahora no sabemos nada sobre quién hizo esto.

Si resulta que el asesino de Kirk ha expresado una serie de puntos de vista progresivos nominales, sigue siendo el hecho de que el 75 por ciento de los asesinatos políticos han llegado en la última década del extremista, según el Centro de ADL sobre el extremismo.

Los medios siguen siendo el problema «ambas partes». Los demócratas definitivamente no deberían.