No a la violencia en el Día Sin Reyes



Activismo





/

Millones más se presentarán en esta y en futuras manifestaciones mientras prevalecen la alegría colectiva, el humor, la sátira y la acción no violenta.

Política publicitaria



Manifestantes en una protesta de Trump “Sin Reyes” en la Casa del Estado de Vermont en Montpelier, Vermont, como parte del Día de protesta nacional Sin Reyes el 14 de junio de 2025. (John Lazenby/Getty Images)

¡El sábado no hay reyes! son manifestaciones mañana y estaré en la marcha en San Francisco gritando como loco. Como dijo Barbara Ehrenreich, ¡se siente bien reunirse con otras personas y gritar! Así que vamos todos, preséntense y hagan lo mismo, si el espíritu les pide que lo hagan. Salta arriba y abajo mientras saltas como loco. Entrelaza los brazos y patea. Si no quieres gritar, tal vez quieras bailar un poco. O tal vez simplemente quieras pasear y disfrutar de todos los personajes divertidos y sarcásticos y, te lo garantizo, de observar a la gente fascinante. Usted y su equipo pueden decidir con su aprobación personal el mejor gesto, canción, pintura facial o disfraz. ¡Divertirse! O, como decimos en California: «¡Que tengas un buen día!»

Pero tan importante como lo que haces es lo que no harás. Por favor, mantén las manos quietas, como dicen las maestras de jardín de infantes. ¡Sin violencia! ¡Sin empujones de los agentes ni ataques de los contramanifestantes! No empujar, no tirar de la bicicleta ni del bordillo. No escupas, no patees, no tires tu plato ni tu sándwich. El más mínimo contacto por parte de una persona o un objeto arrojado puede constituir una agresión según la ley. ¡Contrólate! Por mucho que anheléis golpear a un fascista, ahora no es el momento.

¿Por qué? Bueno, amigos, en primer lugar porque los trabajadores organizadores les han pedido que actúen a su manera: Indivisible, por ejemplo, afirma que su compromiso con la no violencia es “no sólo una postura moral, sino estratégica” y fundamental para su organización. Entonces, ¿qué parte de «no» no entiendes?

Y su propósito tiene sentido. Millones de personas más acudirán a esta y a futuras manifestaciones si no tienen miedo de resultar heridas o verse involucradas en algún tipo de enfrentamiento. La mayoría de nosotros no queremos que se nos asocie con bulliciosos infractores de reglas que estropean la atmósfera y llaman la atención. Por ejemplo, estas marchas deben ser seguras para personas con ruedas… como en sillas de ruedas o en cochecitos. Así que no, queridos camaradas, no está bien esperar hasta que oscurezca y luego empezar a rociar y romper ventanas. Estás arruinando nuestra reputación a nuestras espaldas mientras vamos a buscar bebidas o vamos a casa a acostar a los niños. Gracias, pero no gracias por tu pasión descontrolada.

Trump ha tratado de caracterizar las protestas como evidencia de una conspiración generalizada de izquierda para cometer violencia política, incluso pintando a los manifestantes como «terroristas nacionales» y mintiendo sobre cosas como las protestas de ICE y si Portland se está quemando hasta los cimientos. El portavoz Mike Johnson dice: «Tienen planeada una manifestación ‘Odio a Estados Unidos’ para el 18 de octubre… Es todo el ala pro-Hamas y la gente antifa, todos están saliendo». y «Ya estoy harto de esta gente». Sueñan y planean una excusa para permitir que la Ley de Insurrección nos reprima brutalmente.

Pero mañana todo el mundo estará observando y demostraremos que somos una mafia legal y pacífica, que atraeremos la atención nacional y mundial como estadounidenses comunes y corrientes. Crearemos imágenes para los medios globales que muestren que la mayoría de nosotros vemos claramente lo que está pasando con el aspirante a Rey Trump y sus facilitadores, y vamos a expulsar a los villanos en la primera oportunidad que tengamos, si tenemos una elección justa. (Si no, es una situación nueva, pero crucemos ese puente cuando lleguemos allí).

Problema actual



Esperemos que nunca lleguemos a ese puente. Todo el mundo ha oído hablar de la regla del 3,5 por ciento, ¿verdad? Las investigaciones muestran que si sólo el 3,5 por ciento de la población nacional protesta activamente, los autoritarios caerán. Los números son críticos. Algunos analistas dicen que estamos cerca del 2 por ciento en las últimas manifestaciones de No Kings. ¿Cuáles serán nuestros números mañana?

Pero cualquier agresión física por nuestra parte (a diferencia de la legítima defensa propia) puede arruinar los resultados. Incluso los incidentes menores invitan a represalias de la derecha y a la supresión de las fuerzas estatales, con extrema violencia. Recuerde, ellos tienen la mayor cantidad de armas, al igual que la Guardia Nacional y las prisiones. No es inteligente lanzar el puño cerrado en un tiroteo.

Así que dejemos en paz a los contramanifestantes y provocadores irritantes. Quítatelos de encima; Son tan poco geniales y desafortunadamente les han lavado el cerebro. Siento pena por ellos, si eso ayuda. Déjalo enfriar. Cállate. Piense en el Dr. Martin Luther King y Gandhi, en todo lo que ellos y sus seguidores soportaron. Sé fuerte.

Reduce la intensidad del conflicto cuando veas que un aliado se está calentando. Acuda al personal de seguridad designado y capacitado con sus chalecos de colores brillantes para que le ayuden con esto, o si se enfrenta a un alborotador de cualquier tipo. Defiende tus derechos. Tenemos derecho a marchar unidos y sin obstáculos. Y como dice Robert Reich, «la solidaridad genera coraje».

¡Así que ve y disfruta del desfile, la música, la unidad, la desafiante exhibición! La alegría colectiva, como la llamó Ehrenreich, es el mejor antídoto contra la depresión y el cinismo. El humor y la sátira son las mejores armas contra cualquier oponente, especialmente contra los enemigos de la libertad de expresión. Es por eso parque del sur y los comediantes nocturnos son geniales. Espero ver algunas protestas en Portland contra ranas inflables y otros animales danzantes. Utilice sus carteles, camisetas y voces para ridiculizar, insultar y reírse de nuestros oponentes a su gusto. Sea inteligente. Sea ruidoso. ¿Puedo decirlo de nuevo? No los toques. ¿Por qué lo harías?