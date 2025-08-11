Narendra Modi enseña que incluso Trump no respeta a un bootlicker

El primer ministro indio descubre que el mayor matón del mundo ve a los adultos como debilidad.

El presidente Donald Trump da las manos del primer ministro indio Narendra Modi durante una conferencia de prensa conjunta en Nueva Delhi el 25 de febrero de 2020. (Prakash Singh / AFP a través de Getty Images)

Donald Trump ha creado una nueva era de oro de Sycofancy. La Casa Blanca ahora parece Versalles entre los príncipes absolutistas o la ciudad prohibida de Beijing entre los emperadores. Los CEO y los líderes extranjeros hacen cola para inclinar al presidente de los Estados Unidos. El jueves, Tim Cook, el CEO de Apple, presentó exactamente el tipo de objeto brillante que hace cosquillas en su imaginación: una placa de vidrio en un soporte de oro de 24 quilates, que Cook describió como «una unidad única de uno». Aunque la Plaquette era sin duda un regalo costoso, era un pequeño precio para pagar por mantener las exenciones de tarifas especiales que Trump le ha dado a Apple. Gracias al Congreso que ha liderado su deber constitucional, Trump esencialmente tiene un poder de un lado para determinar las tasas, y utiliza esta autoridad para amenazar a las empresas y los países. Para evitar la ira del presidente, ofrecen cumplidos simples y bolas de Navidad.

Pocos líderes mundiales han jugado el juego de Toadying en Trump con tanta diligencia como el primer ministro indio Narendra Modi. En 2019, Trump y el líder indio se conocieron en Houston para el enorme rally «Howdy Modi», que atrajo a más de 50,000 asistentes. La reunión fue tanto un evento de campaña (diseñado para ayudar a Trump a ganar el estado de ánimo indio estadounidense en rápido ascenso) y una oportunidad para fortalecer los lazos entre los dos países. Durante ese mitin, Modi mencionó a su «verdadero amigo en la Casa Blanca». Al año siguiente, Trump visitó a India para un evento aún más grande llamado «Namaste Trump», que atrajo al menos 100,000 personas. Estos eventos están diseñados para forjar neumáticos que eran personales e ideológicos. Modi a menudo se describe como la contraparte de la India para Trump. Ambos hombres son populistas autoritarios que han construido sus coaliciones atacando a los migrantes y grupos minoritarios. En el estilo gobernante, ambos hombres son traficantes de ruedas, con una fuerte confianza en su capacidad para hacer conexiones personales que pueden superar las disputas diplomáticas. En febrero, Modi fue uno de los primeros líderes extranjeros en visitar la Casa Blanca y habló apasionadamente sobre su «gran amistad» con Trump. Durante esa reunión, Trump y Modi prometieron en el doble comercio entre los dos países.

El miércoles, Modi y el gobierno indio aprendieron cuán poca amistad con Trump vale la pena cuando el presidente fue a las redes sociales para anunciar su intención de imponer tasas pronunciadas del 50 por ciento en la India. Tiempo señala que estos están «bajo los impuestos estadounidenses más empinados de una nación». Esta lesión se combinó con un insulto que probablemente en India Pring, una fuerza emergente con una élite que es consciente de cómo son observadas por el mundo más grande. El pretexto inmediato para las tarifas fue que India compró petróleo ruso. Con un resentimiento pasivo agresivo, Trump escribió sobre Truth Social: «No me importa lo que India haga con Rusia. Pueden reunir a sus economías muertas para todo lo que doy».

El gobierno indio respondió que esta crítica se aplica selectivamente y errática. Es cierto que el país compra petróleo ruso, pero eso es algo que los Estados Unidos lo alentaron el año pasado como el año pasado, porque ayudaría a estabilizar el mercado energético global. Además, la Unión Europea continúa comerciando más con Rusia que en India.

El gobierno indio está en terreno sólido y afirma que es seleccionado por el gobierno de Trump como un objetivo fácil. Trump está bajo presión de los compañeros de la OTAN para que haga más para ayudar a Ucrania e India, como un poder en el medio, es una práctica bolsa de boxeo.

Al perseguir a la India, Trump socava décadas de esfuerzos para construir lazos más estrechos entre las dos democracias más grandes del mundo. Durante la Guerra Fría, India y Estados Unidos tuvieron relaciones frías porque Estados Unidos apoyó a Pakistán como una fortaleza contra el comunismo, mientras que el subcontinente siguió una política de independencia y neutralidad. Pero a partir de los noventa, Estados Unidos asumió una política de dos veces para acercarse a la India, ahora vista como una posible contraparte asiática de una China emergente.

El giro de Trump contra India tiene menos que ver con Rusia que la piqué personal de un presidente que es fácil de experimentar si encuentra que su insaciable amour -propre se ofende. India y Pakistán tuvieron una breve colisión militar en mayo. Después de que los dos países tuvieron un cese de cese, Trump trató de reclamar el crédito como corredor de paz. Esto está de acuerdo con su hábito de querer ser visto como un líder mundial indispensable, pero India lo consideró un insulto a su soberanía nacional. Modi y Trump tuvieron una conversación telefónica a largo plazo el 17 de junio. Bloomberg Describe como «tenso».

Bloomberg también informa:

Aunque Estados Unidos nunca ha hecho una solicitud directa a Modi para reconocer el papel de Trump en cesos, el incendio, India vio un cambio de tono de la Casa Blanca después de esa conversación telefónica, según los funcionarios de Nueva Delhi. Tan pronto como Trump India comenzó a atacar públicamente, agregaron, estaba claro que el episodio marcó un punto de inflexión en la relación más amplia.

La diplomacia mercurial de Trump basada en la personalidad probablemente conducirá a una larga duración de la relación con la India. Algunos en la India están en contra de la inestabilidad de Trump con la relación mucho más tranquila que India ha disfrutado con Rusia durante muchos años. The New York Times Tenga en cuenta que los modos en su propio país se enfrentan a una tormenta de críticas al tratamiento de la India por parte del gobierno de Trump «. Navdeep Suri, que había servido al Alto Comisionado de la India en Australia, dijo Bloomberg«La relación entre Rusia es antigua, probada. Todos esos días en que Estados Unidos abandonó Nueva Delhi, también en las Naciones Unidas, Moscú se paró detrás de la India como una roca. El petróleo es una pequeña parte de la historia actual. A la India no le gustará ser vista como una presión capituladora».

Una consecuencia del golpe de Trump en la cara es que el gobierno indio está haciendo sus esfuerzos para mejorar los lazos con China, a pesar del hecho de que en 2020 luchó contra una colisión fronteriza con este país vecino en 2020. Seguramente Xu Feihong, el embajador de China en India usará la última tarifa de Trump para atraer una lección dando una lección de tweeting «, el balandino -pulgón, se tomará un mile». «

Los comentarios de Xu tocan el núcleo del asunto. Trump es un matón. Su política de tarifas, aunque vestida con retórica sobre la reiniciado y la seguridad nacional, tiene poca o ninguna base estratégica. Solo está diseñado para nunca alimentar el ego satisfecho de Trump. Aunque Trump halagador se ha convertido en una estrategia preferida de muchos países, hay poca evidencia de que funcione. Al igual que muchas cabezas de intimidación, Trump es aún más respeto por los que se defienden. China, que ha tomado una línea fija para defender sus intereses nacionales, está mejorando en negociaciones comerciales con Estados Unidos que en India.

Para una potencia media como la India, la mejor manera de lidiar con Trump no es la adulación o la bonhomía falsa. Trump no tiene amigos reales, solo abyectas. Un mejor camino es trabajar acuerdos comerciales con otras economías importantes como China, Brasil o Sudáfrica. Dicha política volvería a la estrategia de la Guerra Fría de la India para construir un bloqueo no contenido. En ese sentido, incluso los aliados estadounidenses nominales como Canadá, México y la Unión Europea deberían pensar en hacer tal bloqueo. La única forma de vencer al acosador es crear un contrapista que pueda retroceder. La adulación no te llevará a ninguna parte de la era de Trump.