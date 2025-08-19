Los hospitales rurales cerrarán en todo el país y las ciudades vacías reflejarán los pasillos tranquilos donde los médicos y las enfermeras una vez se apresuraron a sanar.

El Hospital North Valley en Whitefish, Montana, fue trasladado a una nueva ubicación en 2007 y el edificio fue abandonado. Fue demolido en 2015. (Elizabeth W. Kearley / Getty Images)

Hace una década, cuando el poder de Montana-Wegende, dirigido por los republicanos, aprobó la expansión de Medicaid por primera vez, viajé a casi todos los hospitales nacionales de nuestro estado antes de nuestra sesión. Todavía recuerdo una reunión del ayuntamiento en Choteau, con una población de solo 1.700 personas. El gerente del hospital compartió que el 43 por ciento de las personas que atravesaron las puertas del hospital no tenían seguro; El presidente del comité del distrito dijo a quienes asistieron que si perdieran su hospital, perderían la ciudad.

Avance rápido hasta 2025. Ahora hay más republicanos en nuestro legislador estatal, pero la reautorización de Medicaid se ha adoptado este año con márgenes más grandes. El cambio de costos de la atención no compensada, por lo que aquellos entre nosotros con seguros con los costos de las personas sin maestros de EM en los primeros auxilios, donde es más costoso se compra considerablemente. La atención preventiva, incluida la detección del cáncer de seno y colon y la diabetes y el tratamiento de hipertensión, continúa abordando los problemas de salud en el frente, en lugar de cuándo es demasiado tarde.

Y aunque más de 100 hospitales rurales han cerrado sus puertas en la última década, ninguno ha sido cerrado en Montana.

Aún así, justo antes del 4 de julio, cuando el Congreso sostuvo el descanso, los republicanos de DC votaron para deshacer todo ese trabajo duro. Ahora están en casa antes del verano y se enfrentan a las comunidades cuyos hospitales y atención médica acaban de votar para poner en peligro.

Los republicanos votaron para patear a los Montananos de Medicaid. Votaron para amenazar a los hospitales rurales en los que nuestras comunidades confían y hacer que la atención médica sea más costosa y menos accesible.

En resumen, los republicanos votaron para empeorar nuestra atención médica.

El senador Steve Daines defendió su voz sobre Fox News y afirmó: “Tenemos que contratar hombres válidos que impongan [sic] En los bancos en casa y llévelos de vuelta al trabajo y de Medicaid. ‘

El problema es que esas personas no existen en mi estado. Según la Montana Healthcare Foundation, el 94 por ciento de los adultos de Montana trabajan en Medicaid, discapacitados, proveedores de atención o estudiantes. El 6 por ciento restante de los adultos que trabajan llegan a poco menos de 9,000 personas. Incluso si las 9,000 de esas personas simplemente estuvieran «en bancos», y aún no se votan, para eliminar el seguro de salud de un estimado de 31,000 personas, más de tres veces el número de adultos desempleados en Medicaid.

Y no se equivoque lo que uno de nosotros lastime en Montana nos lastima a todos. Si nuestros vecinos pierden su seguro de salud, todos podemos perder nuestros hospitales

Según un análisis, los recortes de Medicaid le costarán a los hospitales de Montana más de $ 2.2 mil millones en los próximos 10 años, dinero que no pueden permitirse perder.