Los hospitales rurales cerrarán en todo el país y las ciudades vacías reflejarán los pasillos tranquilos donde los médicos y las enfermeras una vez se apresuraron a sanar.
Hace una década, cuando el poder de Montana-Wegende, dirigido por los republicanos, aprobó la expansión de Medicaid por primera vez, viajé a casi todos los hospitales nacionales de nuestro estado antes de nuestra sesión. Todavía recuerdo una reunión del ayuntamiento en Choteau, con una población de solo 1.700 personas. El gerente del hospital compartió que el 43 por ciento de las personas que atravesaron las puertas del hospital no tenían seguro; El presidente del comité del distrito dijo a quienes asistieron que si perdieran su hospital, perderían la ciudad.
Avance rápido hasta 2025. Ahora hay más republicanos en nuestro legislador estatal, pero la reautorización de Medicaid se ha adoptado este año con márgenes más grandes. El cambio de costos de la atención no compensada, por lo que aquellos entre nosotros con seguros con los costos de las personas sin maestros de EM en los primeros auxilios, donde es más costoso se compra considerablemente. La atención preventiva, incluida la detección del cáncer de seno y colon y la diabetes y el tratamiento de hipertensión, continúa abordando los problemas de salud en el frente, en lugar de cuándo es demasiado tarde.
Y aunque más de 100 hospitales rurales han cerrado sus puertas en la última década, ninguno ha sido cerrado en Montana.
Aún así, justo antes del 4 de julio, cuando el Congreso sostuvo el descanso, los republicanos de DC votaron para deshacer todo ese trabajo duro. Ahora están en casa antes del verano y se enfrentan a las comunidades cuyos hospitales y atención médica acaban de votar para poner en peligro.
Los republicanos votaron para patear a los Montananos de Medicaid. Votaron para amenazar a los hospitales rurales en los que nuestras comunidades confían y hacer que la atención médica sea más costosa y menos accesible.
En resumen, los republicanos votaron para empeorar nuestra atención médica.
El senador Steve Daines defendió su voz sobre Fox News y afirmó: “Tenemos que contratar hombres válidos que impongan [sic] En los bancos en casa y llévelos de vuelta al trabajo y de Medicaid. ‘
El problema es que esas personas no existen en mi estado. Según la Montana Healthcare Foundation, el 94 por ciento de los adultos de Montana trabajan en Medicaid, discapacitados, proveedores de atención o estudiantes. El 6 por ciento restante de los adultos que trabajan llegan a poco menos de 9,000 personas. Incluso si las 9,000 de esas personas simplemente estuvieran «en bancos», y aún no se votan, para eliminar el seguro de salud de un estimado de 31,000 personas, más de tres veces el número de adultos desempleados en Medicaid.
Y no se equivoque lo que uno de nosotros lastime en Montana nos lastima a todos. Si nuestros vecinos pierden su seguro de salud, todos podemos perder nuestros hospitales
Según un análisis, los recortes de Medicaid le costarán a los hospitales de Montana más de $ 2.2 mil millones en los próximos 10 años, dinero que no pueden permitirse perder.
Cuando los hospitales rurales están cerca, no hay alternativas para nuestros residentes. Tienen que continuar conduciendo o no tener cuidado. Además, el hospital es a menudo el empleador más grande de una comunidad, y esos hospitales ofrecen trabajos bien pagados, desde enfermeras hasta médicos hasta personal de mantenimiento. Cuando los hospitales se van, los Montananos pueden tener que seguir, lo que significa que tienen que elegir entre sus familias en el vecindario y las carreras que aman. Por supuesto, esto no se limitará a Montana: estas mismas escenas tendrán lugar en todos los estados de todo el país.
¿Pagarán los republicanos en las encuestas para empeorar la atención médica? Ciertamente podrían: KFF descubrió que la mayoría de los adultos nacionales se opusieron al proyecto de ley después de haber escuchado que reduciría el financiamiento para los hospitales locales. Quizás no sea sorprendente, los demócratas e independientes se oponen al proyecto de ley, incluso antes de que les dijeran que dañaría a los hospitales, con 85 por ciento y 71 por ciento, respectivamente, un punto de vista desfavorable. Sin embargo, los republicanos no MAGA también se oponen al proyecto de ley, con un 51 por ciento que tenía un punto de vista desfavorable, lo que aumenta al 64 por ciento desfavorablemente después de escuchar que los hospitales dolían como aquellos que luchamos para proteger aquí en Montana. Incluso los votantes MAGA autogeidificados no pudieron tolerar el daño a los hospitales locales, desde el 78 por ciento favorablemente hasta el 55 por ciento desfavorable, una acusación devastadora de los partidarios más dedicados de Trump.
Incluso los políticos republicanos que se cargan al comprender cuán enojados se volverán sus votantes. Escribieron la ley para garantizar que los peores efectos no aterrizarán hasta después de las elecciones interinas. Agregaron un fondo para apoyar a los hospitales rurales durante cinco años. Agregaron más papeleo y burocracia a Medicaid, pero lo permiten comenzar en diciembre de 2026, un mes después de que se establece el polvo en las elecciones provisionales. Como el viejo dicho es: «Puedes poner lápiz labial en un cerdo, pero sigue siendo un cerdo».
Estos ataques liderados por los republicanos pueden ayudar a estados como Montana a regresar al color púrpura o incluso al azul sólido, pero pero pero pero pero pero que debería comenzar sus mensajes, y tienen que mantenerlo. Los demócratas deben asegurarse de que cada votante sepa por qué su hospital puede cerrar. Todos los votantes deben saber por qué su hermana, hermano, tía o prima tuvieron que pasar por el estado para seguir trabajando como enfermera. Todos los votantes deben saber por qué su vecino pospuso su atención médica hasta que fue demasiado tarde.
En todo el país, los votantes tienen que saber por qué: esto no se trataba de administradores cuidadosos de sus dólares de impuestos ganados con tanto esfuerzo y ese fue el caso, no habrían agregado otros $ 3 billones a la deuda federal. Los republicanos votaron en contra de nuestra atención médica, y lo hicieron para poder dar un poco más de dinero a los más ricos entre nosotros.
Espero que la próxima vez que visite Choteau, el hospital todavía esté allí. Recuerdo cómo la gente respondió al presidente de la advertencia de la Comisión del Condado: si perdemos el hospital, perdemos la ciudad.
Montana ya no necesita ciudades fantasmas nacionales, pero los republicanos votaron por eso. Los hospitales rurales cerrarán en todo el país y las ciudades vacías reflejarán los pasillos tranquilos donde los médicos y las enfermeras una vez se apresuraron a sanar.
