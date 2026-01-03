Miembros del Congreso califican de «ilegal» el acto de guerra de Trump contra Venezuela



Los senadores y miembros de la Cámara de Representantes acusan a Trump y sus asistentes de ignorar la Constitución y mentirle al Congreso.

El presidente Donald Trump, junto con el subjefe de Gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, se dirigen a la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026. (Jim Watson/AFP vía Getty Images)

El presidente Donald Trump anunció esto el sábado a las 3:21 p.m. en Truth Social. soy«Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y expulsado del país junto con su esposa. Esta operación se llevó a cabo en coordinación con las fuerzas del orden de los Estados Unidos. Los detalles se darán a continuación.»

Horas más tarde, durante una conferencia de prensa de felicitación, Trump dijo que durante un período de transición en Venezuela, “vamos a gobernar bien el país”. Pero sólo proporcionó detalles limitados sobre cómo funcionaría el proceso, aparte de decir: «No tenemos miedo de las tropas en el terreno». En un tribunal de Nueva York, Trump se centró más en los rumores sobre el procesamiento de Maduro y su esposa.

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, ya había publicado en las redes sociales el sábado por la mañana: «Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados ​​en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en los tribunales estadounidenses».

Pero en una llamada rápida antes del amanecer con un New York Times Según el reportero, Trump se negó a discutir si “buscó la autoridad del Congreso para la operación o qué sigue para Venezuela”. El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció más tarde que no se habían realizado consultas antes del ataque.

Cuando quedó claro que los líderes de los comités de Servicios Armados del Senado y de la Cámara de Representantes no habían sido consultados sobre el impulso para un cambio de régimen y aumentó la confusión sobre lo que sucedería después en Venezuela, miembros clave del Congreso –que tienen la autoridad definida constitucionalmente para declarar guerras y supervisar acciones militares importantes– reaccionaron con enojo ante lo que había sucedido en nombre de Estados Unidos, pero sin aprobación legislativa.

“Una invasión estadounidense de Venezuela para deponer a su presidente y arrestarlo es ilegal”, dijo a NPR el sábado por la mañana Tim Kaine, senador demócrata de Virginia. Kaine prometió buscar una votación en el Senado la próxima semana para declarar que Trump no debería librar esta “guerra unilateral, declarada presidencialmente, contra Venezuela” sin la aprobación del Congreso.

Kaine, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, emitió una declaración argumentando: «El ataque militar no autorizado del presidente Trump contra Venezuela para arrestar a Maduro, por terrible que sea, es un retroceso a un día en que Estados Unidos afirmó el derecho a dominar los asuntos internos de todas las naciones del hemisferio occidental. La historia está llena de fracasos, y revisarlos hará que sea difícil enfrentar con franqueza los reclamos de soberanía de otros países que Estados Unidos debería respetar si nosotros no hacemos lo mismo».

El presidente Donald Trump publicó que se trataba de una imagen de Nicolás Maduro con los ojos vendados en el USS Iwo Jima. (Donald Trump)

«¿A dónde va esto?» -Preguntó Kaine. «¿Utilizará el presidente nuestras tropas para proteger a los manifestantes iraníes? ¿Para hacer cumplir el frágil alto el fuego en Gaza? ¿Para luchar contra los terroristas en Nigeria? ¿Para apoderarse de Groenlandia o el Canal de Panamá? ¿Para reprimir a los estadounidenses que se están reuniendo pacíficamente para protestar contra sus políticas? Trump ha amenazado con hacer todo esto y más y no ve la necesidad de buscar autorización legal de la legislatura elegida popularmente antes de poner en peligro al personal militar».

El representante Mark Pocan, un demócrata de Wisconsin que ha sido uno de los críticos más consistentes de las guerras no declaradas en la Cámara de Representantes, advirtió que Trump ha ignorado la Constitución. «Al presidente Trump se le ha dicho repetidamente que debe consultar al Congreso y obtener autorización para ir a la guerra, según la ley estadounidense. Si bien sólo vemos los primeros relatos públicos de lo sucedido, está claro que actuó sin hacerlo», dijo Pocan. “El hecho de que Trump no informe a los dirigentes demócratas, y mucho menos a los miembros de base, continúa la degradación del Estado de derecho”.

El representante James Walkinshaw, un demócrata de Virginia que forma parte del subcomité Militar y de Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión y Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Representantes, dijo: «La guerra de cambio de régimen de Trump en Venezuela es descaradamente ilegal y otra traición a las promesas que hizo al pueblo estadounidense. Dijo que bajaría los precios. Está elevando los precios. Dijo que no hay ‘nuevas guerras estúpidas’. Está iniciando nuevas guerras estúpidas».

El senador republicano Mike Lee (R-UT) escribió inicialmente en las redes sociales: «Espero saber qué podría justificar constitucionalmente esta acción sin una declaración de guerra o autorización para el uso de la fuerza militar».

Más tarde, después de recibir una llamada telefónica del Secretario de Estado Marco Rubio, Lee presentó débiles excusas para la administración, afirmando que el ataque estaba «probablemente» justificado por el temor de «un ataque real o amenazado». Pero Correo de Washington El analista de seguridad nacional Josh Rogan escribió: «Estados Unidos acaba de secuestrar a un jefe de estado extranjero y bombardear una capital extranjera con la justificación de proteger al personal estadounidense de un ‘ataque real o amenazado’, según el senador Lee. No se equivoquen, el presidente Trump acaba de cometer un acto de guerra contra Venezuela».

Los New York Times adoptó una postura similar en un editorial titulado “El ataque de Trump a Venezuela es ilegal y desacertado”.

Y la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) ha rechazado las afirmaciones del presidente y del fiscal general sobre las razones del cambio de régimen. «No se trata de drogas. Si lo fuera, Trump no habría perdonado a uno de los mayores narcotraficantes del mundo». [former Honduran President Juan Orlando Hernández] mes pasado. Se trata de petróleo y cambio de régimen. Y ahora necesitan un proceso para fingir que no es así. Principalmente para distraer la atención de los crecientes costos de atención médica de Epstein +”.

El representante Thomas Massie (R-KY) también expresó escepticismo. «Si esta acción estuviera constitucionalmente justificada», escribió Massie en

Es casi seguro que Maduro perdió las elecciones presidenciales de 2024 y posteriormente se negó a dimitir, según observadores electorales. Aun así, había indicado recientemente que estaba dispuesto a reunirse con Trump para discutir las acusaciones de Estados Unidos sobre el tráfico de drogas y otros temas. Trump ahora ha llevado a cabo un plan secreto para derrocar al líder venezolano, incluso después de que sus asesores negaran planes para un cambio de régimen.

El senador Andy Kim, un demócrata de Nueva Jersey que se desempeñó como asesor de seguridad nacional durante la presidencia de Barack Obama, acusó a los secretarios de Estado y de Defensa de Trump de mentir al Congreso sobre las intenciones de la administración. “Los secretarios Rubio y Hegseth miraron a todos los senadores a los ojos hace unas semanas y dijeron que no se trataba de un cambio de régimen”, dijo Kim en un comunicado en medio de informes iniciales sobre ataques aéreos estadounidenses en Caracas. «No confiaba en ellos entonces y ahora vemos que mintieron descaradamente al Congreso. Trump rechazó nuestro proceso de autorización constitucionalmente requerido para conflictos armados porque la administración sabe que el pueblo estadounidense rechaza abrumadoramente los riesgos de involucrar a nuestra nación en otra guerra».

Kim explicó: «Este ataque no representa fuerza. No es una política exterior sensata. Pone en riesgo a los estadounidenses en Venezuela y la región, y envía un mensaje terrible e inquietante a otros líderes poderosos en todo el mundo de que atacar a un jefe de Estado es una política aceptable para el gobierno de Estados Unidos. Esto dañará aún más nuestra reputación –ya dañada por las políticas de Trump en todo el mundo- y sólo nos aislará en un momento en el que necesitamos a nuestros amigos y aliados más que nunca».

El senador Brian Schatz, demócrata de Hawaii y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo: «No tenemos intereses nacionales vitales en Venezuela que puedan justificar la guerra. Deberíamos haber aprendido a no quedar atrapados en otra estúpida aventura ahora».

El senador Rubén Gallego, un demócrata de Arizona que sirvió en la Infantería de Marina de Estados Unidos de 2002 a 2006 y estuvo desplegado durante la guerra de Irak, afirmó sin rodeos: “Esta guerra es ilegal”. «No hay justificación para que Estados Unidos esté en guerra con Venezuela. He vivido las consecuencias de una guerra ilegal vendida al pueblo estadounidense a través de mentiras», explicó Gallego. «Juramos que nunca repetiríamos estos errores. Pero aquí estamos otra vez. El pueblo estadounidense no pidió esto, el Congreso no lo autorizó y nuestro ejército no puede correr el riesgo de otro conflicto innecesario».