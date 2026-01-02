Mar-a-Lago fue clave para la empresa criminal de Jeffrey Epstein



Nuevos informes muestran que la ruptura entre Trump y su amigo pedófilo fue oportunista.

Jeffrey Epstein y Donald Trump posan juntos en la finca Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 22 de febrero de 1997. (Estudios Davidoff/Getty Images)

El día de Navidad, Donald Trump pronunció el mensaje navideño más extraño jamás entregado por un presidente estadounidense. Quejándose de haber sido vinculado injustamente con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein, Trump publicó una larga perorata en Truth Social que comenzaba: “Feliz Navidad a todos, incluidos los muchos sórdidos que amaban a Jeffrey Epstein”. Trump se quejó además de que lo culpan por sus vínculos con Epstein, protestando que él fue “básicamente el único que abandonó a Epstein, y mucho antes de que se pusiera de moda hacerlo”.

La afirmación de Trump de que abandonó a Epstein es en parte cierta, pero oscurece un hecho crucial: que él y Epstein fueron amigos cercanos desde la década de 1980 hasta su ruptura en algún momento de 2003. Epstein había sido excluido del spa en el resort Mar-a-Lago de Trump en 2003, y los dos hombres parecían tener una separación más definitiva en 2004. Las circunstancias exactas de la ruptura siguen siendo un misterio, ya que Trump ha hecho declaraciones contradictorias. en ocasiones afirmó que estaba enojado porque Epstein «robó» a un empleado de Mar-a-Lago y en ocasiones se refirió a la competencia que los dos hombres tenían por bienes raíces en 2004.

La naturaleza de la relación de Epstein con Donald Trump ha sido aclarada por un informe condenatorio publicado por El diario de Wall Street el martes. El informe deja claro que Mar-a-Lago fue crucial para la depredación sexual de Epstein, un hecho conocido por el círculo íntimo de Trump mucho antes de que Epstein fuera acusado de algún delito. Una inferencia razonable del informe es que Epstein estaba protegido por un sistema de negación plausible en Mar-a-Lago, que le permitió utilizar el recurso para cosechar víctimas. Trump sólo comenzó una ruptura con Epstein cuando una queja formal de un empleado de Mar-a-Lago hizo imposible mantener una negación plausible.

Según el Revista:

Jeffrey Epstein no era sólo un visitante frecuente del club Mar-a-Lago de Donald Trump a finales de los 90 y principios de los 2000. Según ex empleados de Mar-a-Lago y Epstein, el club también envió empleados del spa, en su mayoría mujeres jóvenes, a la mansión cercana de Epstein para recibir masajes, manicuras y otros servicios de spa. Las visitas domiciliarias continuaron durante años incluso cuando los empleados del spa se advirtieron entre sí sobre Epstein, quien era conocido entre el personal por ser sexualmente sugerente y exponerse durante las citas, dijeron los ex empleados de Mar-a-Lago. El spa ocasionalmente ofrecía visitas domiciliarias a los miembros. Epstein no era un miembro del club que pagaba cuotas, pero Trump le dijo al personal que lo tratara como tal, dijeron los empleados. Epstein tenía una cuenta en el spa donde su compañera, Ghislaine Maxwell, reservaba citas en su nombre.

Con base en este informe, la pregunta es: ¿qué sabía Donald Trump sobre las depredaciones de Jeffrey Epstein y cuándo lo supo? Trump estuvo casado con Marla Maples de 1993 a 1999. Maples, según el Revista«Advirtió a su marido y a otras personas a mediados de la década de 1990 que algo estaba ‘mal’ con Epstein».

En 2000, la principal cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, reclutó a Virginia Giuffre, empleada de Mar-a-Lago, para trabajar con Epstein. Giuffre fue violada por Epstein, quien también la vendió sexualmente a sus amigos.

En 2002, Trump dijo Nueva York revista: «Conozco a Jeff desde hace 15 años. Gran tipo. Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes». En enero del año siguiente, Trump le envió a Epstein una tarjeta de cumpleaños llena de insinuaciones sexuales.

Poco después comenzó una crisis en la relación entre Epstein y Trump. como el Revista Detalles, el plan de Mar-a-Lago terminó “después de que una esteticista de 18 años regresó al club después de una visita a la casa de Epstein e informó a los gerentes que la había presionado para tener relaciones sexuales, dijeron ex empleados”. El Revista informó que ex empleados dijeron que un gerente luego le envió por fax a Trump las acusaciones y lo instó a prohibir a Epstein, lo que Trump hizo.

Aunque Trump y sus partidarios argumentarán que la negación de Trump en 2003 del acceso de Epstein al spa Mar-a-Lago exonera al presidente, los hechos del caso hacen que la culpabilidad de Trump sea mucho más clara.

Antes de 2003, Trump tenía todos los motivos para saber que Epstein estaba agrediendo sexualmente a los empleados de Mar-a-Lago, algunos de los cuales eran menores de edad. La carta de la esteticista de 2003 creó un problema para Trump: ya no podía negar de manera plausible la mala conducta de Epstein. Ahora había un rastro documental que podría usarse contra Trump. Su ruptura con Epstein fue completamente oportunista. Es posible que Trump no sea penalmente culpable en esta situación. Sin duda, sería difícil demostrar que es culpable de un delito más allá de toda duda razonable. Pero a la hora de juzgar a los políticos, la culpabilidad penal no es el único criterio a utilizar. Desde cualquier punto moral razonable, el comportamiento de Trump fue atroz. Mar-a-Lago fue clave para la empresa criminal de Epstein. Los críticos de Trump no deberían dudar en dejar claro este hecho.