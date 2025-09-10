Mamdani es el líder adecuado de Nueva York. Debería saberlo, tenía el trabajo.



Observación





/

Tenemos una oportunidad sin precedentes para elegir un alcalde que pueda dar prioridad a las necesidades de las personas trabajadoras.

Política publicitaria



El candidato a la alcaldía Zohran Mamdani en la ciudad de Nueva York. (Michael M. Santiago / Getty)

Este artículo aparece en el número de octubre de 2025, con la cabeza «el líder adecuado».



Cada veneno tiene su antídoto. La sorprendente precedente de la ciudad de Nueva York puede enfrentarse a una política que prioriza las necesidades de las personas trabajadoras. La confusa lentitud del Partido Demócrata puede revertirse atreviendo a nuevos líderes progresistas. El ataque de Trump a nuestras libertades puede ser resistido por movimientos populares relacionados con personas donde viven. En mi opinión, la campaña del alcalde de los neoyorquinos Zohran Mamdani ofrece una oportunidad notable, si no sin precedentes, para actuar sobre los tres al mismo tiempo.

Hace casi 100 años, el motor progresivo más grande del siglo pasado llegó en Nueva York desde el eje del miedo rojo, los veinte años y la Gran Depresión. Los organizadores laborales, los reformadores urbanos y los visionarios progresivos experimentaron contratiempos repetidos a principios del siglo XX, pero continuaron organizando. Cuando encontraron el momento adecuado y los líderes adecuados, la magia sucedió.

Las extraordinarias cualidades humanas y las habilidades políticas de Franklin Roosevelt y Fiorello La Guardia crearon mucho de lo que ha sido bueno, progresivo y permanentemente sobre Nueva York, nuestro partido y nuestra nación. Y podemos estar al borde de un momento dorado nuevamente.

Sí, las elecciones del alcalde de este otoño tratan en primer lugar los desafíos inmediatos que se enfrenta a nuestra ciudad, y específicamente el tema que es más importante para los votantes: la asequibilidad.

Y aquí el contraste entre Mamdani y su rival más importante, Andrew Cuomo, es el más claro. Cuomo fue uno de los arquitectos de la Nueva York altamente estratificada de hoy. Su capacidad sin fondo para «hablar con la izquierda mientras actuaba hacia la derecha» mientras el gobernador nos daba una ciudad donde gobernaba la riqueza. En lugar de utilizar el amplio poder del estado de Nueva York para abordar la crisis de la asequibilidad con valentía, Cuomo permaneció constantemente dentro de los límites de los grandes donantes y los negocios como los políticos habituales.

Mamdani es sorprendente por su independencia de las fuerzas que Cuomo ha alimentado y limitado. Ese hecho solo ofrece esperanza, pero está casado con la capacidad de Mamdani para presentar una visión clara y sustantiva, comunicarse con la emoción y ponerse en contacto con las personas en los vecindarios de la ciudad.

Problema actual



El enfoque despiadado de Mamdani en autobuses gratis, cuidado infantil asequible y una casa de alquiler fue inmediatamente lógica para muchos neoyorquinos que trabajan. Desde su victoria principal, ha profundizado el apoyo en partes de la ciudad que inicialmente no lo apoyaban construyendo una coalición cada vez mayor.

Esta combinación de fortalezas personales y visión política es rara y me hace pensar en mi propio viaje. Cuando fui elegido como alcalde en 2013, sabía que había un alcalde progresivo para perseguir completamente, y pensé que conocía las lecciones de La Guardia. Los miembros mayores de mi familia habían hablado con tal respeto por él que seguir su ejemplo sintió un mandato ancestral.

Pero me di cuenta demasiado tarde de que tratar de ser a la Guardia en los últimos días, requería un mensaje no apologético y una presencia omnipresente. Se requirió una mano fuerte en la rueda del gobierno, mientras que todavía hacía contacto constante con la vida de los neoyorquinos cotidianos.

Mi administración alcanzó muchos objetivos progresivos importantes (pre-K para todos, días de enfermedad pagada, el salario mínimo de $ 15 y el final de la política de detener y reducir a Bloomberg). Pero a menudo he fermentado una buena política para la buena política, un error progresivo tradicional.