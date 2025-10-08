Los tribunales contra Trump – Además, «Gotham en guerra»

Política publicitaria



Los peatones caminan bajo la carpa de un teatro translux en Times Square alrededor de 1943. (FPG/fotos de archivo/imágenes Getty)

Mientras la Corte Suprema comienza su nuevo mandato, Trump perdió seis casos diferentes en tribunales de distrito la semana pasada, que van desde prohibir el despliegue de la Guardia Nacional hasta defender la libertad de expresión de los no ciudadanos y otra desestimación judicial de su orden ejecutiva que abolía la ciudadanía por nacimiento. Al mismo tiempo, Trump afirma que existe una base legal ilegal para ordenar los asesinatos de civiles que, según él, trafican con drogas. David Cole estará comentando – él es un ex director legal nacional de la ACLU y la naciónCorresponsal de Asuntos Jurídicos.

Además, ahora existe una nueva y maravillosa historia de la ciudad de Nueva York, desde la Depresión hasta la Segunda Guerra Mundial. se llama Gotham en guerra. El autor Mike Wallace ganó el Premio Pulitzer de Historia por el primer volumen de su ciudad gótica serie. para hablar de Gotham en guerrarecurrimos a Brenda WinEaple, que escribe para La revisión de libros de Nueva York Y Los New York Times. Su libro más reciente se llama On the Scopes Trial. manteniendo la fe.

