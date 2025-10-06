Los seguidores de Trump intentan aterrorizar a los jueces en sumisión

Política
6 de octubre de 2025
Stephen Miller y Elon Musk amenaza la independencia del poder judicial.
El segundo mandato de Donald Trump se caracteriza por ataques a la constitución que es tan extremadamente tan extremo que incluso los jueces Trump están sorprendidos en su primer mandato. El sábado, el juez de distrito estadounidense Karin ImminGut, nominado por Trump en 2019, bloqueó los esfuerzos del presidente de 200 tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregon. Trump había afirmado que Portland estaba «desgarrado por la guerra» y «impregnado» por «Antifa y otros terroristas domésticos». El juez ImmerGut limpió la justificación de Trump como «ilimitada por los hechos» y confirmó: «Esta es una nación de derecho constitucional, no en la inversión».
En respuesta al fallo del domingo, Trump justificó la acusación de que el juez Immergut «sin duda fue» sin duda a los hechos «. «No fui bien atendido por las personas que eligen jueces», se quejó Trump a los periodistas el domingo. «Si ha tomado esa decisión, Portland quemará en el terreno … ese juez debería avergonzarse de sí mismo».
Los ataques más alarmantes fueron realizados en el poder judicial por dos de los empleados políticos más importantes de Trump, el chef subdirector Stephen Miller y el multimillonario tecnológico Elon Musk.
El sábado Miller publicó en X (un sitio de redes sociales de Musk):
Rebelión legal. El presidente es el comandante, en el principal de las Fuerzas Armadas, no un juez en Oregon. La policía de Portland y Oregon, sobre las instrucciones de los líderes locales, se han negado a ayudar a los oficiales de ICE que tienen que ver con un ataque terrorista despiadado y amenazas para la vida … Este es un ataque terrorista organizado contra el gobierno federal y sus oficiales, y el uso de tropas es una necesidad absoluta de defender a nuestro personal, nuestras leyes, nuestro gobierno, el orden público y la república.
Un funcionario de la Casa Blanca que describe una decisión judicial como una «rebelión» no es pequeño. Pero Musk llevó las cosas más lejos al llamar a Trump para perseguir a Nayib Bukele, el presidente autoritario de El Salvador, quien ha destruido el poder judicial independiente de su país. El experto correcto Eric Daught luego citó el ataque de Bukele contra el poder judicial e insistió: «Tenemos que hornear nuestro sistema correcto. Vea qué tan rápido se ha establecido este país». Musk estimuló el tweet de su hija y escribió: «Esencial». Respondió a otro tweet que es crítico con el juez ImmerGut simplemente diciendo ‘traición’.
El ex asesor de Obama, Tommy Vietor, dio un contexto esencial para el tweet de Musk y señaló que «los jueces independientes de Berkele forzaron, los tribunales con leales llenos y luego declararon un estado de emergencia que le permitió arrestar y mantener por un tiempo indefinido sin ser literal».
Problema actual
Estos ataques ardientes contra el poder judicial no solo reflejan la ira por el juez ImminGut, o los muchos otros jueces federales que gobiernan contra la política de Trump sobre inmigración y otros asuntos. También forman la escena de la serie de peleas amenazantes que Trump se enfrenta a la Corte Suprema.
Aunque los jueces federales en un nivel más bajo han sido un control importante en la política de Trump, la Corte Suprema es un juego de pelota diferente. Ha otorgado a Trump un poder extraordinario (aunque supuestamente temporal) en una serie de declaraciones de emergencia que el presidente casi siempre ha favorecido. The Washington PostCon referencia a la investigación del erudito legal de Georgetown Irving L. Gornstein, señala: «El gobierno de Trump ha tenido un éxito abrumador en estos casos provisionales, en 18, perdiendo dos y recibiendo declaraciones mixtas en otras dos». Pero el periódico también señala que en el nuevo término, la corte y Trump se enfrentan a un «acuerdo» del lunes porque estas decisiones preliminares deben tener lugar para «juicios finales completos».
La inclinación pro-Trump de la Corte parece hacer que las tácticas de intimidación normales del presidente superfluas. Pero, ¿por qué tomarías riesgos? Miller y Musk podrían tratar de mantener la corte completamente en línea al dejar claro la ira completa de Maga si se hacen juicios contra los deseos de Trump.
Esta amenaza puede incluso ser literal. New York Times El columnista David French, un nunca conservador Trump, afirma que la retórica de Miller es «increíblemente peligrosa» y podría alentar la violencia contra el juez Immergut u otro juez que triunfa sobre la ira de Trump. Esta afirmación es plausible en vista de la historia de la violencia MAGA, incluido el ataque el 7 de enero de 2021, en el Capitolio. (El sábado, la Cámara de Diane Goodstein, un juez constitucional en Carolina del Sur, fue quemada en el terreno. Aunque es demasiado pronto para decir si Goodstein fue dirigida deliberadamente o cuál podría haber sido la motivación de un posible sospechoso, Goodstein recibió amenazas de muerte después de publicar una declaración contra la regulación de la regulación de Trump))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
La lectura más optimista de las palabras de Miller es que provienen de un lugar de miedo. Miller sabe que su ventana para establecer autoritarismo permanente en Estados Unidos es pequeño y ahora debe actuar frenéticamente. Esta interpretación de los eventos recibe credibilidad por una fuente poco probable, el pensador extremo de derecha Curtis Yarvin, un escritor que es muy admirado por Peter Thiel y el vicepresidente JD Vance. En un puesto de sustituto cargado de sustituto, Yarvin estaba preocupado de que la revolución de Trump «falló» y está a punto de producir un retroceso político feroz:
Porque la venganza que se ha pronunciado después de su fracaso reforzará la venganza después de 2020, porque los éxitos de la segunda revolución son mucho más grandes que la primera, siento que tengo que comenzar a pensar en cómo huir del país. Todos los demás en una posición similar también deben tener un plan 2029. Y ni siquiera está claro que esperará hasta 2029: perder al Congreso inmediatamente pondrá a la administración en la defensa.
Yarvin debe ser leído con cuidado. Se ha separado de la realidad y, por lo general, no es una guía útil para los eventos. Pero tiene un partidario en el extremo derecho porque es una medida precisa para su estado de ánimo. También hay razones suficientes para el pesimismo de Yarvin. Las encuestas muestran que la inmigración, una vez un problema fuerte para Trump, es ahora uno en el que la mayoría de la población rechaza su política. The New York Times Informa que el 51 por ciento de los estadounidenses siente que Trump ha «ido demasiado lejos» con la aplicación de la inmigración. En ciudades como Los Ángeles y Chicago, la aparición de inmigración ha sido detenida por feroces protestas locales. En combinación con el retroceso de los jueces federales y los exámenes intermedios actuales, hay muchas razones para pensar que la guerra de Miller contra los inmigrantes ya no tiene tiempo.
El cambio de la opinión pública sobre la inmigración ha llegado a pesar de la cobardía del Partido Demócrata. En la convicción de que el partido es más fuerte sobre cuestiones económicas como la atención médica, losdemócratas de los Conges han evitado desafiar a Trump en la inmigración. Además, refiriéndose al tweet inflamatorio de Miller, el senador Brian Schatz de Hawai señaló que a menudo hay una tendencia a trivializar la retórica peligrosa de la Casa Blanca. Schatz dijo que reconoció: «La necesidad de no responder exagerada y entiendo que nadie en los medios de comunicación no quiere pollo esto mucho», mientras que también reconoce que las palabras de Miller «parecen intensificadas y también bastante emocionales».
Pero con los comentarios de Miller y Musk, esta estrategia de avestruz ya no es lógica. Miller y Musk han dado a los demócratas un regalo: una forma de unir la defensa de los derechos de los inmigrantes con una defensa más amplia de los estándares constitucionales. Con el Trump Witte Huis en la defensa, sería una tontería para los demócratas evitar que atacen.
