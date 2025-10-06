Los seguidores de Trump intentan aterrorizar a los jueces en sumisión



Stephen Miller y Elon Musk amenaza la independencia del poder judicial.

El chef adjunto del personal de la Casa Blanca, Stephen Miller, asiste a un evento de la Comisión Make America Healthy Again (MAHA) en la sala este de la Casa Blanca, jueves 22 de mayo de 2025. (Jacquelyn Martin / AP)

El segundo mandato de Donald Trump se caracteriza por ataques a la constitución que es tan extremadamente tan extremo que incluso los jueces Trump están sorprendidos en su primer mandato. El sábado, el juez de distrito estadounidense Karin ImminGut, nominado por Trump en 2019, bloqueó los esfuerzos del presidente de 200 tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregon. Trump había afirmado que Portland estaba «desgarrado por la guerra» y «impregnado» por «Antifa y otros terroristas domésticos». El juez ImmerGut limpió la justificación de Trump como «ilimitada por los hechos» y confirmó: «Esta es una nación de derecho constitucional, no en la inversión».

En respuesta al fallo del domingo, Trump justificó la acusación de que el juez Immergut «sin duda fue» sin duda a los hechos «. «No fui bien atendido por las personas que eligen jueces», se quejó Trump a los periodistas el domingo. «Si ha tomado esa decisión, Portland quemará en el terreno … ese juez debería avergonzarse de sí mismo».

Los ataques más alarmantes fueron realizados en el poder judicial por dos de los empleados políticos más importantes de Trump, el chef subdirector Stephen Miller y el multimillonario tecnológico Elon Musk.

El sábado Miller publicó en X (un sitio de redes sociales de Musk):

Rebelión legal. El presidente es el comandante, en el principal de las Fuerzas Armadas, no un juez en Oregon. La policía de Portland y Oregon, sobre las instrucciones de los líderes locales, se han negado a ayudar a los oficiales de ICE que tienen que ver con un ataque terrorista despiadado y amenazas para la vida … Este es un ataque terrorista organizado contra el gobierno federal y sus oficiales, y el uso de tropas es una necesidad absoluta de defender a nuestro personal, nuestras leyes, nuestro gobierno, el orden público y la república.

Un funcionario de la Casa Blanca que describe una decisión judicial como una «rebelión» no es pequeño. Pero Musk llevó las cosas más lejos al llamar a Trump para perseguir a Nayib Bukele, el presidente autoritario de El Salvador, quien ha destruido el poder judicial independiente de su país. El experto correcto Eric Daught luego citó el ataque de Bukele contra el poder judicial e insistió: «Tenemos que hornear nuestro sistema correcto. Vea qué tan rápido se ha establecido este país». Musk estimuló el tweet de su hija y escribió: «Esencial». Respondió a otro tweet que es crítico con el juez ImmerGut simplemente diciendo ‘traición’.

El ex asesor de Obama, Tommy Vietor, dio un contexto esencial para el tweet de Musk y señaló que «los jueces independientes de Berkele forzaron, los tribunales con leales llenos y luego declararon un estado de emergencia que le permitió arrestar y mantener por un tiempo indefinido sin ser literal».

Estos ataques ardientes contra el poder judicial no solo reflejan la ira por el juez ImminGut, o los muchos otros jueces federales que gobiernan contra la política de Trump sobre inmigración y otros asuntos. También forman la escena de la serie de peleas amenazantes que Trump se enfrenta a la Corte Suprema.

Aunque los jueces federales en un nivel más bajo han sido un control importante en la política de Trump, la Corte Suprema es un juego de pelota diferente. Ha otorgado a Trump un poder extraordinario (aunque supuestamente temporal) en una serie de declaraciones de emergencia que el presidente casi siempre ha favorecido. The Washington PostCon referencia a la investigación del erudito legal de Georgetown Irving L. Gornstein, señala: «El gobierno de Trump ha tenido un éxito abrumador en estos casos provisionales, en 18, perdiendo dos y recibiendo declaraciones mixtas en otras dos». Pero el periódico también señala que en el nuevo término, la corte y Trump se enfrentan a un «acuerdo» del lunes porque estas decisiones preliminares deben tener lugar para «juicios finales completos».

La inclinación pro-Trump de la Corte parece hacer que las tácticas de intimidación normales del presidente superfluas. Pero, ¿por qué tomarías riesgos? Miller y Musk podrían tratar de mantener la corte completamente en línea al dejar claro la ira completa de Maga si se hacen juicios contra los deseos de Trump.

Esta amenaza puede incluso ser literal. New York Times El columnista David French, un nunca conservador Trump, afirma que la retórica de Miller es «increíblemente peligrosa» y podría alentar la violencia contra el juez Immergut u otro juez que triunfa sobre la ira de Trump. Esta afirmación es plausible en vista de la historia de la violencia MAGA, incluido el ataque el 7 de enero de 2021, en el Capitolio. (El sábado, la Cámara de Diane Goodstein, un juez constitucional en Carolina del Sur, fue quemada en el terreno. Aunque es demasiado pronto para decir si Goodstein fue dirigida deliberadamente o cuál podría haber sido la motivación de un posible sospechoso, Goodstein recibió amenazas de muerte después de publicar una declaración contra la regulación de la regulación de Trump))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))