Trump obliga a sus seguidores a respaldar mentiras obvias. Acelera el descenso del país al autoritarismo.

El personal militar conversa en el National Mall en Washington, DC, el 14 de agosto de 2025. (Alex Wroblewski / AFP a través de Getty Images)

Eran 8 p.mHúmedo, y yo estaba solo, al otro lado de la calle desde donde mis hijos iban a la escuela primaria, golpearon una gran cuchara de metal contra una olla. Estaba solo porque había recibido la dirección incorrecta para una demostración de ollas y enorme contra la ocupación militar de Donald Trump de Washington, DC. Lo que me perdí fue una protesta de la comunidad cacofónica, una de las muchas partes del DMV (DC, Maryland y Virginia). Después de que viví en DC, ahora estoy a cinco minutos a través de la frontera en Maryland. Pero mi familia trabaja en DC, mis vecinos (aquellos que aún no han sido despedidos) trabajan en DC, y nuestras vidas están llenas en una ciudad que sufre de otra gran mentira.

Tan absurdo como sentí que hice una versión en solitario de marihuana mientras las familias me miraban cuestionalmente, esto ahora se siente apropiado. No era más absurdo que proclamar una epidemia del delito en una ciudad donde el crimen ha caído considerablemente desde 2023. No era más absurdo que conferencias sobre la ley y el orden por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia que esconden un anillo de género infantil que parece involucrar a su jefe. No era más absurdo que un ministerio de mediana edad del Ministerio de Justicia que se convirtió en Sean Dunn, un héroe popular (no significaba tocar punción) porque llamó a una de las tropas de Trump como un «fascista» que arrojó un sándwich desordenado en su pecho y luego superó los zapatos de barco. No era más absurdo que escuchar a la Fiscal General Pam Bondi, con su cadena cruzada lo suficientemente grande como para una crucifixión espontánea, digamos que el hombre de sándwich con zapatos enías es parte del «estado profundo» que está luchando incansablemente.

No era más absurdo que el hecho de que el reichstag -incendio de la ciudad fue alimentado por el supuesto ataque de un Elon Musk -acolite que se conoce como ‘grandes bolas’ de niños, tan pequeños como 12 años. No fue más absurdo que ver al Secretario de la Ministro de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue preguntado por el supremacista blanco Gadfly, el títere ruso y el plagio Benny Johnson en una conferencia oficial de prensa de la Casa Blanca si las pelotas grandes obtendría la medalla presidencial de la libertad. No era más absurdo que escuchar a estos republicanos oh-zo-mine haciendo cola para decir lo temerosos de trabajar por la mañana. El senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, un descarado Dagle que desafía a los testigos del Congreso Liberal por las batallas de puño, dijo que no tiene su cinturón de seguridad en DC por temor a ser robado por automóviles. El representante Tim Burchett dijo que está durmiendo en su oficina, aterrorizado frente a la ciudad afuera.

Ya sea que se ríen para demostrar su lealtad a Trump o porque en realidad viven con este miedo, no puedo imaginar que permita públicamente tales cosas. Están bien con sus hijos que piensan que papá, en la parte más controlada de los Estados Unidos, tiene miedo de abandonar su oficina. Una piedra angular del conservadurismo blanco en 2025 está llorando por la muerte de la ‘masculinidad’ estadounidense y tomar la virtud del arma, todo mientras confunde que son un cobarde.

Trump dice por la seguridad del jardín de rosas recién pavimentado, donde su anillo UFC probablemente irá, que «las caravanas de los jóvenes que están furiosos en cualquier momento del día». (Tenga en cuenta el uso de ‘caravana’, un descriptor que generalmente se guarda para los inmigrantes que intentan cruzar la frontera. Es Klan Mad Libs).

Por favor, escúchame: estoy aquí todos los días, y no hay «caravanas juveniles» que buscan senadores de autos de autos de automóvil con problemas de masculinidad. En cambio, Trump trata de nacionalizar lo que ha hecho con Central Park 5 y, al igual que en Central Park 5, es una división. Esta sigue siendo una gran mentira, facilitada por Fox News, que tiene que creer a los partidarios de Trump. Anhelan a Trump ser su caballero blanco, por lo que está desesperado de que no se tomen su tiempo en la isla de Epstein. Trump tiene que distraerlos y tiene que suprimir el levantamiento democrático contra una agenda de falla, siempre impopular, y este paso hace ambas cosas.

No se trata de crimen callejero. Se trata del deseo público del Presidente de ocupar ciudades en los estados de los estados con gobernadores democráticos, para imponer un interés final en el corazón de las normas democráticas y, lo más crítico, hacer todo en términos ficticios. La clave es dejar que las personas acepten las mentiras para que se vuelvan cómplices. Las caídas de la velocidad del crimen no son relevantes. Las cifras de asesinato en los estados rojos no son relevantes. Cuando eliges creer la mentira, note que la defiendes. Cuando lo defiendes, te conviertes en parte del daño que hace. Trump que hace que la gente crea que lo que no es cierto es la versión política de obtener más impresiones en el mango de un arma.

DC es el sitio de prueba perfecto para este golpe, porque no tiene estado y solo tiene una regla de origen limitada. Since the DC leader of the DC-Burger Rights told the Reverend Graylan Hagler: “We were already occupied by law enforcement, making DC one of the most of the most of the police in the country, with Capitol Police, Park Police, Transportation Police, the FBI, the Dea, and the list of the agencies, and the list of the agents, and the list of the agents, and the list of the agents, and the list of the agents, and the Lista de agentes, MPD. [The Metropolitan Police Department] Estaba bajo control local y eso ya no existe. Con la Guardia Nacional en la calle y todo el empoderamiento local desapareció, somos una ciudad y personas que viven bajo el estado de asedio. ‘

Esta es la razón por la cual los líderes de los derechos civiles como el pastor Hagler han abogado durante mucho tiempo por la estadidad de DC: porque sin este DC los residentes son GOP -Propert. Desde las escuelas charter hasta las leyes de drogas obligatorias, un Congreso controlado por el Partido Republicano siempre trata a DC como su propio laboratorio político. Este es el resultado final: un tirano federal que dirige la ciudad sin ninguna responsabilidad. Las pancartas ahora cuelgan de los viaductos con un ajuste en el antiguo eslogan de 1776 y el movimiento de la Estado de DC: «Sin ocupación sin representación».

Esa ocupación incluye puntos de control, correas de hielo, aterrorizando a las personas solteras y Washington Post Tarjetas de vecindario interactivas para que pueda ver la incautación de la capital de la nación desde la comodidad de su banco. Los demócratas y centristas nacionales nunca han tomado en serio el movimiento de estado de DC. El precio por esto se pagará mucho más allá de los límites del distrito.