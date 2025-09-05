Los legisladores en California están luchando contra la policía secreta de Trump



Dos cuentas que se abren paso a través del legislador californiano intentan poner fin a enmascarar agentes federales y otras tácticas que aterrorizan a las comunidades.

Señales de protesta en el suelo fuera del edificio federal de Phillip Burton en San Francisco en julio con el texto: «Proteja a nuestros vecinos / protegie Nuestros Vecinos» y «Mantenga a las familias juntas / Mantengeno Familias unidas». (Tayfun Coskun / Anadolu a través de Getty Images)

El senador Scott Wiener de California (Distrito D-11e) tiene la misión de controlar a la nueva Policía Secreta de América. Su proyecto de ley, la Ley de Policía No Secreta (SB 627), haría ilegal que los agentes de la ley usen máscaras, mientras que en la mayoría de los casos realizan arrestos, y permitirían que la policía y los sheriffs locales intervengan si lo hacen. «Tenemos que cortar esto de un brote y dejar en claro que no es bueno hacer un trabajo policial secreto», me dijo Wiener. Su colega Renée Pérez ha hecho una cuenta acompañante, la Ley No Vigilantes (SB 805), en la que los agentes de la ley se identifican correctamente.

«El hecho de los agentes de la ley enmascarados que corren, esencialmente con máscaras de esquí, agarrar a la gente y arrojarlos a autos sin marcar es aterrador», dijo Wiener. «Es lo contrario de lo que debería ser una sociedad libre. No hacemos una policía secreta en este país, y eso es lo que está en aumento». Agregue las historias de la mezcla de vigilantes y delincuentes que se presentan como agentes federales enmascarados para hacer su trabajo sucio, y Wiener dice que somos despreciativos de un desastre. También le preocupa que, a medida que los métodos policiales secretos se normalicen a nivel federal, eventualmente equivaldrán a la policía nacional y local.

«Trabajo muy de cerca con nuestra aplicación de la ley estatal y local. Simplemente hacen un gran trabajo y quiero asegurarme de que permanezca así», dijo. «Pero lo que el gobierno federal está haciendo ahora es muy perjudicial, y me preocupa que pueda tener una influencia más amplia en la cultura policial. Lo que hace el helado es profundamente dañino para los hombres y mujeres en la aplicación de la ley local».

Tanto su proyecto de ley como su Pérez han recolectado un apoyo considerable en las últimas semanas, incluso de la acción de la Alianza de oficiales orientados a la reforma, dirigida por Christine Soto DeBerry, ex jefe de gabinete de ex fiscales de distrito de San Francisco, George Gascon y Chesa Boudin. DeBerry me dijo que cuando los agentes enmascarados entran en comunidades y violan sistemáticamente los derechos de cuarto cambio de los residentes, «hace que sea increíblemente difícil para los fiscales perseguir casos penales» contra las personas arrestadas durante estos procedimientos, porque los arrestos en sí están tan infectados.

Wiener es consciente de que incluso si el poder legislativo californiano asume su proyecto de ley, la reunión se discutirá esta semana y probablemente será absorbida por el Senado la próxima semana, y el proyecto de ley de Pérez, será una lucha difícil forzarlos en vista de la sensación de impunidad con la que actualmente operan las agencias federales. Pero él dice que es una pelea que vale la pena tener. «La aplicación aquí no es fácil ni clara», dice. «Pero tenemos que intentarlo y tenemos que hacer lo que podemos hacer».

El proyecto de ley ha sido cuidadosamente formulado para aplicar todo Los agentes legales de cumplimiento, no solo los agentes federales, que, según Wiener y DeBerry, creen que debería ser beol de desafíos judiciales, ya que a los estados se les da históricamente una gran área de juego sobre cómo pueden controlar sus propias funciones policiales.

Los legisladores en Nueva York están debatiendo un proyecto de ley similar, al igual que sus colegas en Illinois. Mientras tanto, los concejales de la ciudad de Evanston, Illinois, han presentado una resolución anti-masaje. Estas cuentas y resoluciones pueden ofrecer plantillas para legisladores democráticos y consejos municipales en todo el país. También pueden acelerar el punto muerto legal entre las autoridades municipales, estatales y federales.

Si el proyecto de ley californiano aprueba una mayoría de dos tercios, un escenario probable que el cumpleaños de los demócratas de Superma ha dado en ambas habitaciones comienza las disposiciones de inmediato; Si solo pasa a través de una mayoría simple, la legislación solo entrará en vigencia en enero. De todos modos, ofrecerá municiones muy necesarias al Golden State en su lucha contra una administración federal cada vez más legal.

Tan pronto como la ley, la responsabilidad se llevará a cabo en los departamentos locales de DAS y de policía para comenzar investigaciones criminales, completa con una citación, no se permitió a los agentes enmascarados incidentados continuar terrorando a sus comunidades. Podrán solicitar documentos de personal de ICE y otras agencias federales, registros que muestran quién fue empleado y otra información con la que pueden averiguar quiénes son los hombres y las mujeres detrás de las máscaras. Y podrán pedir cargos de jurado grandes contra los oficiales que hayan cometido acciones ilegales.

Un incidente reciente en San Bernadino arroja luz sobre por qué se necesita tal ley. Los agentes de inmigración enmascarados dispararon a un automóvil con una familia mientras intentaban retirar al conductor del vehículo y llevarlo bajo custodia. La familia logró escapar y llegar a casa, donde llamaron a la policía local. En el punto muerto posterior, docenas de miembros de la comunidad se presentaron para proteger a la familia, mientras que los equipos de televisión filmaron la confrontación. Si SB 627 hubiera estado presente, la policía de San Bernardino habría podido arrestar a los agentes federales, y el DA local también habría podido abrir una investigación sobre el uso de violencia excesiva y ocultar las identidades de los agentes federales. Según la ley, los residentes también podrían haber presentado un caso civil contra sus atacantes enmascarados.

Problema actual



Para DeBerry, lo que sucedió en San Bernardino, algo que el propio FBI investigó: agentes montados que usan violencia excesiva y potencialmente mortal, contra los residentes desarmados. Pero, por supuesto, tales investigaciones federales no ocurrirán en la era de Trump. El propio Trump le ha dicho a la policía que sea «extraordinariamente rudo» en sus colegios anti-crímenes y antiinmigrantes.

«No hay respuesta federal al comportamiento serio», dice DeBerry, «y [lawmakers] Debe averiguar cómo pueden entrar en esa brecha. ‘

SB 627 y SB 805 no son, debido a una pieza de la imaginación, panaceas. Pero en una era en la que las prácticas policiales secretas de las dictaduras son importadas a los Estados Unidos por una aspirante a Caudillo, le dan a los californianos al menos algunas protección adicional contra las predecaciones de la búsqueda de inmigrantes sin leyes, violenta e inmigrantes de Trump.