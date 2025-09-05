Los demócratas viejos y ricos sabotan su propio partido



Política





/

El problema de la gerontocracia incluye la clase de donantes.

Política publicitaria



La senadora Susan Collins (R-ME) posa con el presidente Joe Biden en la sala este de la Casa Blanca el 5 de enero de 2025 en Washington, DC. (Kent Nishimura / Getty Images)

La senadora republicana Susan Collins se enfrentará a una fuerte reelección en Maine el próximo año, pero tiene un cebo en la manga: los demócratas de Hollywood que la aman y están lista para llenar su fondo electoral.

El 19 de agosto The New York Times Informó que Collins asistirá a una recaudación de fondos en su nombre el 26 de septiembre en la casa de Bel Air por Sherry Lansing, el ex presidente de Paramount Pictures y una destacada recaudación de fondos del Partido Demócrata. La industria de los medios Bigwig Casey Wasserman, quien comparte el mismo perfil político que Lansing, es el evento cohost. Harry E. Sloan, presidente único de Metro-Goldwyn-Mayer, quien en el pasado apoyó a los republicanos moderados como John McCain, pero más recientemente donó mucho a Joe Biden y Kamala Harris, estará presente. La recepción está dirigida al pozo de bien, con precios de entradas que van desde $ 3,500 a $ 10,000.

Como el Tiempo Notas:

El hecho de que la Sra. Collins sea el brindis de algunos donantes liberales es un momento extraño. Pero el senador está orgulloso de sí mismo como independiente, con fanáticos entre los votantes y donantes demócratas moderados.

La cena de Collins ofrece una instantánea del mundo especial de donantes demócratas ricos, a quienes les gusta ser un más exagerado, aunque a menudo toman decisiones que son terribles tanto para su partido como para su país.

Retroceder a Collins es un ejemplo perfecto. Se creía que los donantes que se identifican como demócratas o incluso se consideran amigables con el partido reconocerían que vencer a Collins es esencial, especialmente desde Maine, donde Kamala Donald Trump derrotó al 7 por ciento en 2024, los demócratas brindan una rara oportunidad de dirigir una silla del Senado republicano en 2026.

Los fanáticos demócratas de Collins probablemente dirían que piensan que es importante apoyar a los «moderados» como apoyan, independientemente de qué partido vengan. Pero la reputación cuidadosamente alimentada de Collins como senador que está dispuesta a combatir el extremismo de Trump está en los techos. Incluso como centro una fuente como Tiempo Reconoce que sus «voces de protesta son tan estratégicas como simbólicas» (en otras palabras, casi nunca se lanzan cuando realmente pueden detener una política que Trump quiere). Collins votó por todos los nominados de Trump, excepto uno después de todo, el gabinete. En los primeros tres años del primer mandato de Trump, ella apoyó a más del 96 por ciento de sus nominados judiciales, incluidos los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Ahora afirma que estos nominados han sido engañados sobre el aborto, pero eso no cambia el hecho de que el fin de Roe v. WadeJunto con otros horrores legales, descansa sobre sus hombros.

Problema actual



Además del hecho de que su afirmación es un ser moderado ficticio, vale la pena derrotar a Collins porque es miembro del Partido Republicano, un partido que amenaza la democracia estadounidense. Deshacer el impacto del trumpismo requiere ganar tantos escaños democráticos como sea posible. El hecho de que Collins tenga un perfil político que mantenga a los demócratas ricos (conservadores de impuestos y liberales sociales) no debería importar. Ella tiene una R al lado de su nombre. Ese debería ser el final de la discusión.

Los ricos demócratas que recaudan dinero para Collins claramente no entienden ni aceptan el coro común de los líderes de su partido que este es un peligro máximo para la democracia. Una explicación obvia para su comportamiento es que estos donantes, como miembros del 1 por ciento, saben que Collins tenderá a sus intereses financieros mejor que las alternativas democráticas como Graham Platner, un agricultor de ostras que lo empujará a la victoria con la esperanza de un mensaje robusto de populismo económico.

Política publicitaria



La edad es otro factor. En un artículo que se publicó a principios de este año en el Journal of Public EconomicsLos politólogos Adam Bonica y Jacob M. Grumbach documentan que la gerontocracia es un problema que tanto la élite política como la clase de donantes en los Estados Unidos se entrelazan. El estadounidense promedio tiene alrededor de 39 años, el votante promedio 47 y el miembro promedio del 57.5 Congreso. Pero la edad del donante promedio incluso lo supera. Como notan Bonica y Grumbach

Si somos donantes por dólar, vemos que el dólar promedio proviene de un joven de 64 años (es decir, la edad promedio de donantes ponderadas en dólares es de 63.9). La mediana del dólar provino de un jugador de 66 años. También creemos que solo el 9% de la contribución provino de donantes que tienen 40 años o menos.

En otras palabras, el donante típico es casi 20 años mayor que el votante típico.

Popular «Slipe enlaces a continuación para ver más autores»Deslizamiento →

Padre, más rico, más blanco y más conservador que el público en general, los donantes prefieren los candidatos que piensan que son y también están más cerca de su edad. El hecho de que Collins tenga 72 años y haya estado en el Senado desde 1997 la hace más atractiva para la clase de donantes, independientemente de su relación de partido.

La tendencia a la gerontocracia entre los donantes también tiene un elenco ideológico claro. Este es un grupo que respondió al Trumpismo asumiendo un credo de la recuperación de Ancien Régime que el mejor futuro posible presenta como un retorno a los días de gloria de la doble comunidad. No observe que esta visión nostálgica del pasado tiene poca influencia en la realidad (porque el conflicto siempre ha sido endémico de la política). Ya sabemos que es un callejón sin salida político. Es el tipo de mito al que Biden apeló cuando era elocuente sobre su amistad con reaccionarios racistas como Strom Thurmond, y que Kamala intentó explotar a Harris al apoyo del apoyo que recibió de Liz Cheney y su familia. Como sabemos muy bien, los votantes estaban menos que impresionados.

La gerontocracia es un problema porque las cohortes de diferentes edades pueden tener intereses sorprendentemente diferentes. Como notan Bonica y Grumbach:

También hay fuertes razones para apoyar una mayor representación de los jóvenes basados ​​en efectos de cohorte. Las crisis sociales, el cambio tecnológico y los choques económicos no se extienden de manera uniforme con el tiempo. En otras palabras, la edad en la política, más que los efectos del ciclo de vida son diferencias de importancia crítica en el área de generación que nos permiten incorporarse si las generaciones más jóvenes y futuras lograrán el mismo dominio político que la generación actual de baby boomers. La generación del baby boom, por ejemplo, construyó una riqueza considerable debido a la vivienda, pero luego ayudó a crear leyes de destino restrictivas y otras políticas que hicieron que la riqueza fuera más difícil para las generaciones más jóvenes. En comparación con las personas más jóvenes, las generaciones mayores también evitarán muchos de los costos de civilización del cambio climático.

Una razón importante por la cual los demócratas perdieron las elecciones presidenciales en 2024 fue la enorme erosión de la voz juvenil. Demasiados votantes jóvenes que habían apoyado a Biden en 2020 fueron las elecciones de 2024 o votaron por Trump. La alienación de los jóvenes del partido tiene muchos factores, pero ciertamente una razón es que los demócratas están bajo el hechizo a una clase de donantes plutocráticos y geriátricos que impide que el partido adopte el populismo económico o escuche la profunda aversión a los votantes al genocidio en Gaza.

El partido de recaudación de fondos para Collins es emblemáticamente para una clase de donantes que está en desacuerdo con los votantes del Partido Demócrata. Esta es una clase de donantes que sabotea a su propio partido en lugar de ayudar a ganar elecciones.