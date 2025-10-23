Los demócratas están recibiendo una lección brutal sobre cuánto ha cambiado la política hacia Israel.



Desde Pete Buttigieg hasta Gavin Newsom, los líderes de los partidos están descubriendo por las malas que los viejos tópicos ya no funcionan.

La actuación de Pete Buttigieg Pod salvar a América no fue tan bien. (Puntos de interrupción)

Cuando el Partido Demócrata de Carolina del Norte aprobó una resolución, la primera de su tipo, en su convención de junio llamando a Israel un estado de apartheid y exigiendo un embargo total de armas por parte de Estados Unidos, no recibió mucha atención. Y, sin embargo, en los meses posteriores, quedó claro que los demócratas en Carolina del Norte se adelantaron a una tendencia creciente.

Varios miembros demócratas del Congreso, anteriormente apoyados por AIPAC, decidieron que ya no era sostenible unirse al grupo proisraelí. Deborah Ross y Valerie Foushee, dos miembros de la delegación del Congreso de Carolina del Norte, han desautorizado a la organización, y esta última ha pedido el fin de la ayuda militar ofensiva a Israel. En otras partes del país, personas como Morgan McGarvey en Kentucky y Seth Moulton de Massachusetts también están tratando de distanciarse.

Se trata de demócratas relativamente centristas y, sin embargo, el AIPAC parece incapaz de mantener su influencia, hasta ahora indiscutida, sobre ellos. ¿Qué pasa exactamente?

Para responder a esa pregunta, sólo tenemos que mirar las encuestas entre los estadounidenses, y más específicamente entre los demócratas, sobre la cuestión de Palestina. Dos años de genocidio en Gaza y la intensificación del apartheid en el resto de la Palestina ocupada han deteriorado gravemente la percepción pública del apoyo estadounidense a Israel.

Una encuesta de Pew Research realizada a principios de este mes encontró que el 59 por ciento de todos los estadounidenses ven al Estado de Israel de manera negativa. Entre los demócratas, esa cifra aumenta hasta el 77 por ciento. A New York Times/Siena Encuesta de septiembre encontró que el 40 por ciento de todos los estadounidenses, y el 60 por ciento de los demócratas, creen que Israel ha matado deliberadamente a niños. Y según una encuesta de Pew de principios de este año, las percepciones demócratas negativas de Israel han aumentado en todos los grupos de edad: el 71 por ciento de los demócratas de entre 18 y 49 años tienen una visión negativa de Israel en 2025, y el 66 por ciento de los demócratas mayores de 50 años.

Está claro que el consenso proisraelí entre la base demócrata y liberal se ha evaporado. No sólo eso, ser acrítico con Israel y su régimen de control sobre los palestinos de hoy se está convirtiendo en un obstáculo para los políticos democráticos. Si bien no ganará decisivamente las elecciones por sí solo, especialmente en un contexto local donde la política exterior es un componente secundario o incluso terciario de la campaña, un demócrata dispuesto a desafiar el consenso previo se beneficiaría de poder distinguirse mientras el partido intenta encontrar una salida al diluvio del autoritarismo trumpiano. (Zohran Mamdani es actualmente el favorito para convertirse en el próximo alcalde de Nueva York, en parte porque lo entendió). Y, como están descubriendo varios demócratas de alto perfil, un candidato que intente cantar la misma vieja canción sobre Israel podría encontrarse en problemas.

Tomemos como ejemplo a Pete Buttigieg. En una entrevista reciente con Pod salvar a AméricaAl habitualmente elocuente Buttigieg se le hicieron una serie de preguntas claras. ¿Apoyaría limitar la ayuda a Israel? ¿Reconocería el Estado de Palestina, como lo han hecho recientemente otros países del G7? ¿Podría el comportamiento de Israel ser finalmente un factor en cómo tratamos al país? En lugar de tener una respuesta lista, Buttigieg ofreció vagos tópicos sobre la conciencia moral y la necesidad de apoyar la seguridad de Israel. Buttigieg le dijo específicamente a Favreau: «Creo que, como el aliado y amigo más fuerte de Israel, rodeamos a nuestro amigo con el brazo cuando sucede algo como esto y hablamos sobre lo que estamos dispuestos a hacer juntos». Fue una elección extraña, por decir lo menos, llamar amigo a un estado de apartheid y hablar de genocidio como algo parecido a la autolesión.

PETE BUTTIGIEG: “Creo que, como el aliado y amigo más fuerte de Israel, rodeamos a nuestro amigo con el brazo cuando sucede algo como esto y hablamos sobre lo que estamos dispuestos a hacer juntos”. pic.twitter.com/TUlFClFuh4 — Ken Klippenstein (compatible con NSPM-7) (@kenklippenstein) 11 de agosto de 2025

En los días siguientes, Buttigieg fue criticado en línea por otros funcionarios demócratas y liberales. Como hombre que aspiraba a un cargo más alto, Buttigieg parecía entender de dónde soplaba el viento. En una entrevista posterior intentó aclarar y actualizar sus posiciones públicas. Política. Sí, de hecho habría apoyado las resoluciones de Bernie Sanders de limitar la ayuda. Sí, de hecho reconocería el Estado de Palestina. No, Estados Unidos no debería aprobar otro paquete de ayuda militar de 10 años para un país que no cambia su comportamiento.

Ninguna de estas posiciones es particularmente radical, y es bastante extraño que le haya tomado tanto tiempo a un potencial favorito para 2028 tomar estas posiciones, pero es notable que Buttigieg, que no está en el flanco izquierdo, lo haya hecho. Señala algo serio en la dinámica subyacente de la política demócrata, y hay que reconocer que él lo percibió. El centro ha cambiado.

Buttigieg no es el único que ha sentido esto.

Otro potencial candidato a la presidencia, el senador Cory Booker, avanzó lo he tenido podcast de la semana pasada. Probablemente pensó que recibiría preguntas suaves sobre la leche de almendras, como lo hizo Barack Obama cuando apareció allí en 2024. En cambio, los anfitriones criticaron a Israel sin piedad. Cuando la copresentadora Jennifer Welch le preguntó si cree que Netanyahu es un criminal de guerra, Booker lo calificó como una pregunta «cargada y directa» que pretendía ser una prueba de fuego. Incluso llegó a decir que la demanda socava su capacidad para ayudar a negociar la paz.

Decir que Welch no estaba impresionado puede ser un eufemismo, ya que las redes sociales oficiales del grupo lo criticaron por no ser directo al responder la pregunta.

Por su parte, al gobernador de California, Gavin Newsom, le fue aún peor cuando el podcaster Van Latham le preguntó sobre AIPAC en una entrevista reciente, cortocircuitándola y diciendo que la pregunta era «interesante» siete veces.

Tanto los candidatos actuales a cargos públicos como los actuales se sienten presionados a distinguirse de posiciones anteriores y del viejo consenso. Mallory McMorrow, una demócrata que se postula para el Senado en Michigan, dijo recientemente en un evento de campaña en Allegan que cree que Israel ha cometido genocidio en Gaza, un comentario que muchos expertos habrían considerado fatal para su campaña incluso hace un año. Esto significa que dos de los tres candidatos en las primarias de Michigan ahora están de acuerdo en que el genocidio en Gaza es real, y Abdul el-Sayed fue claro al respecto desde el principio. (Elissa Slotkin, la actual senadora de Michigan, ha dicho que habría apoyado la propuesta de Sanders de limitar la ayuda militar).

McMorrow también dijo que no recibiría con agrado el respaldo de AIPAC ni aceptaría ninguna donación de ellos, una aparente respuesta a los informes de que había intentado solicitar el apoyo de AIPAC. El anuncio de Moulton –un demócrata de línea dura sin antecedentes de audacia en este tema– de que devolvería todas las donaciones del AIPAC y retendría el apoyo del AIPAC en su intento de derrocar al senador Ed Markey en Massachusetts fue aún más sorprendente.

Pero la realidad es que es poco probable que la línea de tendencia contra la imagen pública de Israel se revierta drásticamente. A EconomistaUna encuesta de agosto realizada por /YouGov encontró que el 45 por ciento del público cree que Israel está cometiendo genocidio, y el 65 por ciento de todos los demócratas cree que está ocurriendo un genocidio. Siete de cada diez votantes de Harris en 2024 creen que Israel cometió genocidio. Hasta el 54 por ciento de todos los estadounidenses entre 18 y 29 años creen que Israel cometió genocidio.

El encuestador palestino-estadounidense Shibley Telhami ha señalado que se trata de un cambio paradigmático en la percepción pública que es poco probable que se revierta. Todo un grupo de personas cree que Israel ha cometido el crimen más grave del derecho internacional, y esto influirá en la política democrática (y estadounidense) en las próximas décadas.

En el momento de escribir esto, se dice que está en vigor en Gaza un llamado alto el fuego. A pesar de esto, los palestinos siguen siendo asesinados y desplazados de manera rutinaria en Gaza y la Cisjordania ocupada. Continúa el robo de tierras palestinas mediante asentamientos y colonización. Los palestinos de la Jerusalén Oriental ocupada siguen enfrentándose a amenazas. Los ciudadanos palestinos de Israel se enfrentan a algunos de los días más opresivos desde que se levantó la ley marcial contra ellos en 1966. Por lo tanto, está muy claro que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto. Y en ausencia de una solución integral a la cuestión de Palestina, que debe garantizar claramente nuestros derechos y nuestra capacidad de regresar y vivir como personas iguales y libres en esa tierra, este cambio en la percepción pública estadounidense contra el apoyo a Israel no se detendrá simplemente por arte de magia. Dado que Trump no puede de ninguna manera facilitar esta resolución, es seguro asumir que estos cambios en la opinión pública continuarán. Sería prudente, entonces, que los demócratas, a lo largo y ancho de las urnas, determinaran rápidamente cómo se opondrían al genocidio, el apartheid y el colonialismo y luego expresaran esa oposición a las bases, que están cada vez más hambrientas de la claridad moral necesaria en esta cuestión.