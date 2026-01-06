Los demócratas están haciendo lo que mejor saben hacer en Venezuela: nada



Donald Trump cometió un golpe ilegal. ¿La respuesta de Chuck Schumer? Palabras vacías y maniobras parlamentarias inútiles.

En una muestra colosal de arrogancia imperial y descuido al nivel de los reality shows, el régimen gobernante de Estados Unidos secuestró a un líder mundial y a su esposa y les ordenó ser juzgados por cargos exagerados de «narcoterrorismo» (junto con delitos que suenan amenazadores pero en última instancia sin sentido, como posesión de ametralladoras, que gran parte del movimiento MAGA considera un deber sagrado). Los intentos de justificar esta acción van desde la extracción de recursos al estilo mafioso hasta la afirmación de un nuevo tipo de hegemonía hemisférica, mientras que los supuestos planes para «gobernar el país» sobre una base colonial títere son claramente inexistentes. (Muy apropiadamente, el nuevo designado por el gobierno en el plan es, según se informa, el matón racista que supervisa un asedio terrorista federal tremendamente impopular y contraproducente en ciudades estadounidenses que al gobierno no le gustan). En una floritura simbólica que lo dice todo, la verdadera causa próxima del golpe ilegal parece ser el hábito del líder depuesto de publicar videos de sí mismo bailando con el abismal y desafiado líder estadounidense.

Todo esto proporcionaría una serie de objetivos principales para un partido de oposición robusto y comprometido, especialmente porque una parte efectiva (aunque también falsa) del atractivo masivo del movimiento MAGA fue su supuesta alergia a las «guerras eternas» de Estados Unidos y las acciones militares miopes que provocaron. Si tan solo tuviéramos una fiesta como esta. En cambio, tenemos el Partido Demócrata. ¿Y qué están haciendo los demócratas para exponer la rapacidad y la hipocresía egoísta de la casta gobernante republicana? Lo menos posible hasta el momento.

La queja central de los líderes demócratas fue que la Casa Blanca de Trump no consultó adecuadamente al Congreso antes de su ola de crímenes. E incluso esa queja suena hueca. Hasta ahora, los demócratas no han mostrado ninguna inclinación a buscar una resolución de juicio político contra el presidente (el claro remedio constitucional para tales abusos), incluso cuando un coro cada vez mayor de legisladores lo piden, junto con líderes de la base activista del partido.

Es seguro asumir que los líderes del partido seguirán haciendo a un lado los llamados a un juicio político y otras medidas de rendición de cuentas para los bandidos del régimen de Trump; después de todo, eso es exactamente lo que sucedió cuando Trump llevó a cabo su bombardeo ilegal de Irán el verano pasado. Y el grupo demócrata no logró reunir apoyo para un par de resoluciones anteriores para frenar el aventurerismo militar anárquico de la administración contra Venezuela, incluso cuando un puñado de republicanos disidentes las respaldaron.

El sombrío historial de los líderes del partido en cuanto al descarado desafío de Trump a las disposiciones sobre poderes de guerra de la Constitución refuerza la grave responsabilidad que enfrentan los demócratas antes de un ciclo crítico de mitad de período: que simplemente no toman en serio sus muchas acusaciones retóricas sobre el deslizamiento del Partido Republicano hacia un gobierno autoritario parecido a una secta.

Desafortunadamente, el enfoque inerte del partido ante los actos de guerra ilegales es mucho anterior al alboroto de Trump en Venezuela; Los principales demócratas se quedaron de brazos cruzados mientras su propio presidente apoyaba una guerra genocida en Gaza, una actitud de complicidad tan arraigada que el Comité Nacional Demócrata se negó a permitir que un orador palestino subiera al escenario en la convención del partido de 2024. Los demócratas también aplaudieron con entusiasmo la incursión de Barack Obama en Pakistán para secuestrar y ejecutar a Osama bin Laden, sin considerar que podría servir de precedente para medidas imperiales posteriores, como el derrocamiento de Maduro.

Parte de esta miopía autoinducida puede atribuirse a alguna variante del “síndrome de Vietnam”: el miedo a perder el ritmo de la opinión pública beligerante durante una de las innumerables depredaciones imperiales del país disfrazadas de crisis de seguridad nacional. Ese fue el débil lamento de un trío de demócratas centristas en la Cámara de Representantes en un informe reciente. axiosuna de las cámaras de compensación favoritas del establishment del partido para los ataques anónimos a la izquierda. Uno de ellos dijo que la crítica democrática al golpe del MAGA en Venezuela “parece débil… Si no reconoces cuando hay una victoria de nuestro país, pierdes toda credibilidad”. Otro legislador, reconociendo las tensiones de tales canciones de cuna centristas que no hacen nada, dijo: «Como demócratas, no podemos simplemente condenar lo que pasó… Ojalá el Partido Demócrata fuera un poco más moderado en este tema». Otra alma incomprendida se lamentó de que “todo lo que toque Trump debe ser fundamentalmente malo”. Vale la pena señalar que ninguno de estos heroicos disidentes habló públicamente: una maniobra débil que es mucho más débil que la oposición de principios a una violación ilegal y no provocada de la soberanía de otro país.

En un momento en que la credibilidad del MAGA está a punto de proyectarse sin sentido en todo el hemisferio occidental, estas declaraciones divagaciones no son sólo bromas egoístas: son una súplica para que se les ahorre el trabajo de hacer política. Mientras los demócratas se preparan para argumentar que deben tomar el control del Congreso para evitar la toma de poder, las campañas racistas de internamiento y los crímenes de la segunda Casa Blanca de Trump, lo último que deberían hacer es eludir la tarea esencial de trazar una distinción firme y de principios entre su propia agenda y la de la oposición matona que ven como una amenaza existencial a la democracia estadounidense. Sin embargo, ese es exactamente el reflejo de la dirección del partido. Es por eso que prácticamente todas las declaraciones sobre la invasión de Venezuela, emitidas desde los santuarios del poder democrático, comienzan con la condena de Maduro como un dictador ilegítimo, como si eso de alguna manera hiciera más aceptable una campaña de secuestro y golpe de Estado liderada por Estados Unidos. Argumentar que incluso los líderes extranjeros antidemocráticos deberían ser protegidos de golpes organizados externamente es presentar un argumento político: una justificación de pautas de comportamiento básicas para cualquier república autoproclamada. Y argumentar eso significa apoyar la resistencia, asumir riesgos electorales y remodelar las creencias organizativas de su partido según líneas más coherentes y legibles.

Los líderes demócratas han demostrado una y otra vez que no les importa. En cambio, están dispuestos a tratar la farsa venezolana, como lo han hecho con la mayoría de las otras tomas de poder, crímenes y acuerdos corruptos de la era Trump, como algo que puede dejarse desatendido con seguridad hasta que evolucione pasivamente hacia una oportunidad para asegurar una estrecha ventana de victoria en el próximo ciclo electoral. Con ese espíritu, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, subió al púlpito de los matones. Buenos días joe del lunes para promocionar el apoyo bipartidista a una nueva resolución sobre poderes de guerra para evitar nuevas incursiones en Venezuela sin previo aviso al Congreso. No importa que los demócratas no hayan logrado avanzar en sus dos últimas resoluciones de este tipo. Y no importa que la llamada de Schumer a sus colegas republicanos fuera absolutamente alucinante: “Si alguna vez hubo un momento, [Republicans] debe dar un paso al frente. Éste es el momento. Y si no lo hacen, sentirán la presión de sus electores”.

En otras palabras, el partido de oposición que consistentemente ha descartado el juicio político como una estrategia viable está confiando en que los legisladores se alineen con un partido gobernante que está purgando y dando prioridad sistemáticamente a los disidentes anti-MAGA de sus filas para salvar los vacilantes esfuerzos demócratas de conseguir adecuadamente planes de guerra ilegales por escrito para los ejecutivos pertinentes en el Capitolio. Eso es lo opuesto a la política y es decididamente débil.