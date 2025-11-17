Los demócratas del establishment intentaron descarrilar la campaña de Katie Wilson y fracasaron



Activismo





/

El precariado se levantó, con pasión, ganas de cambio y votos.

Política publicitaria



La alcaldesa electa de Seattle, Katie Wilson, habla con los empleados y simpatizantes de Starbucks mientras se reúnen para hacer huelga frente al antiguo Starbucks Reserve Roastery que anteriormente cerró el 13 de noviembre en Seattle, Washington. (Lindsey Wasson/Foto AP)

Después de una contienda apasionante que se prolongó una semana después del día de las elecciones, Katie Wilson se convertirá en la próxima alcaldesa de Seattle. Wilson, una socialista con S pequeña, construyó su campaña sobre el populismo progresista y obtuvo el apoyo de la Generación Z y de los votantes milenials: votantes que se graduaron con una enorme deuda estudiantil, que navegaron por un mercado laboral difícil y una lucha aún peor por la vivienda, que no saben cómo pagar el cuidado de los niños además de sus préstamos estudiantiles, que saben lo que es comprar ropa de negocios en Goodwill y que tenían poco interés en retener al titular respaldado por las empresas de Seattle. Alcalde, Bruce Harrell.

Hace nueve meses, Katie Wilson ni siquiera estaba considerando postularse para un cargo electo. Harrell había recibido el apoyo del movimiento sindical, la comunidad empresarial, los principales demócratas, incluido el gobernador Bob Ferguson, y los demócratas progresistas, incluida Pramila Jayapal. No había alternativa a Harrell, que era, en el mejor de los casos, un político transaccional que se inclinaba ante las iniciativas progresistas cuando le convenía.

Pero fue una iniciativa progresista a la que Harrell se opuso, ante la insistencia de la Cámara de Comercio de Seattle, Amazon y Microsoft, y que allanó el camino para la entrada de Katie y la derrota de Harrell. Esta iniciativa creó un impuesto de compensación corporativo excesivo para financiar viviendas sociales, económicamente integradas y asequibles en todo Seattle. El rostro de Harrell apareció en cada pieza de literatura de campaña que se oponía a la iniciativa. Una vez contados todos los votos, la iniciativa fue aprobada por un margen del 26 por ciento.

La puerta se abrió y entró Katie. Acababa de terminar una de sus exitosas campañas por el salario mínimo en los suburbios de Seattle, que ganó con un 58 por ciento de votos a favor. Durante los últimos quince años, Katie lideró esfuerzos para lograr pases de autobús gratuitos patrocinados por los empleadores, transporte gratuito en autobús para niños y transporte en autobús subsidiado para discapacitados. Luego, Wilson creó y dirigió la campaña Seattle a prueba de Trump inmediatamente después de la primera elección de Trump, que resultó en el apoyo unánime del Ayuntamiento a un impuesto sobre la renta de Seattle (incluido el voto afirmativo de Bruce Harrell). Convenció al ayuntamiento para que introdujera un impuesto sobre la nómina progresivo para las empresas más grandes de la ciudad.

Esto puede parecer una historia sobre políticas progresistas. Es. Pero eso no es suficiente para ganar. Katie también tocó las vidas y los corazones de los votantes de Seattle, especialmente los del precariado, con su trabajo de base. Los votantes se sintieron atraídos por Wilson no por su brillantez o carisma, sino por todo lo contrario: su autenticidad, su cariño, su aguda mentalidad política e incluso su torpeza. Esto es lo que la convirtió en una candidata tan atractiva, y también es la razón por la que, cuando los demócratas del establishment lanzaron ataques contra su candidatura, fracasaron.

Pero ciertamente lo intentaron: después de que Wilson ganó cómodamente las primarias de agosto, la campaña de Harrell se volvió negativa, reforzando la narrativa de que Wilson era un outsider sin experiencia y no apto para un cargo público. En unas elecciones en las que los votantes querían ver un cambio progresista, esto fue lo único que pareció mantenerse, pero no lo suficiente. De hecho, muchos votantes estaban hartos de políticos con experiencia.

Problema actual



Harrell también giró hacia la izquierda después de las primarias, proponiendo eximir a las pequeñas y medianas empresas del impuesto a los ingresos brutos de Seattle y aumentar el impuesto para las empresas con ingresos superiores a 10 millones de dólares. Éste era el candidato transaccional definitivo, que seguía a los votantes por su voto, no por su corazón.

La campaña de Harrell creía que los padres de Wilson la habían ayudado a pagar el cuidado infantil de su hijo. Para los millennials, esto sólo hizo que el atractivo de Wilson fuera aún más claro. No era necesario que la campaña de Harrell les dijera que Wilson claramente necesita ayuda para pagar el cuidado de los niños, que es demasiado caro para todos, y que ella podría tener un caso para hacer algo al respecto en el Ayuntamiento.

Fiel a la política lenta y basada en procesos del noroeste del Pacífico, los retrasos en la votación de los milenarios y nuestro sólido sistema de voto por correo, la victoria de Wilson el martes pasado no fue una conclusión inevitable. Inicialmente, Harrell tomó la iniciativa, sugiriendo que sus anuncios de ataque habían atraído cierto apoyo de los votantes más centristas que normalmente votaban temprano en las elecciones de Seattle.

Pero a medida que las boletas tardías disminuyeron en los días siguientes, el número de votos contados superó el 55 por ciento de los votantes registrados (compárese con el 42 por ciento en las elecciones a la alcaldía de Nueva York). La proporción de votos de Wilson creció. El martes quedó claro que los jóvenes de Seattle que marcharon a las urnas se habían levantado y votado.