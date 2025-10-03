Los demócratas deben resistir la guerra de Trump a Venezuela

Política
3 de octubre de 2025
Los ataques de Trump contra presuntos barcos de drogas son hechos de asesinato ilegal. Pero demasiados demócratas dañan por llamar al presidente.
Lástima que la nación donde John Yoo es la voz de la razón.
Yoo es, por supuesto, una de las muchas casas de seguridad nacional más notoria que sirvió en la administración George W. Bush, donde utilizó su experiencia legal para escribir los llamados ‘Memos de tortura’ en 2002 que quería justificar el uso de tablas de agua y otras violaciones de la Convención de Ginebra. Este no es alguien que generalmente trata de seguir la ley.
Pero en 2025 Yoo surgió como crítico de una de las leyes de política exterior ilegales más brutales de Donald Trump: su decisión de explotar los botes en las aguas sudamericanas sobre la base del hecho de que están dirigidos por carteles de drogas venezuelas.
No se han proporcionado evidencia para respaldar estas afirmaciones, pero incluso si hubo tal evidencia, Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, o con carteles de drogas, o con una de las 14 personas asesinadas en estos ataques. Y no hay evidencia de que los barcos fueran una amenaza inminente para un estadounidense. Bombardear los barcos y matar a todos a bordo es un acto de asesinato, simple y simple.
Incluso alguien con la brújula moral radiante de Yoo puede ver eso. Escribiendo The Washington Post El 23 de septiembre, Yoo advirtió que «estos ataques corren el riesgo de cruzar la frontera entre las peleas del crimen y la guerra». Agregó que «una campaña militar amplia y amorfa contra el tráfico ilegal de drogas» «violaría la ley estadounidense y la constitución». Especuló que «el uso de la fuerza militar contra los carteles puede depositar a los Estados Unidos en una guerra contra Venezuela» que también causaría «problemas difíciles».
Estas suaves palabras de advertencia apenas se reducen a una expresión sonora de sentimiento anti-guerra y antiimperialista. Sin embargo, están mucho más centrados que lo que dice los republicanos del Congreso (que sean previsiblemente detrás de Trump, con solo la expresión más leve de incluso un deseo de supervisión). Son aún más anotables que los comentarios de la mayoría de los demócratas del Congreso.
Oponerse a las hechos de asesinato ilegal puede parecer un paso obvio para un partido de oposición. Pero los demócratas, como a menudo lo hacen, han admitido la derrota preventivamente.
El 18 de septiembre Política Informó: «Los demócratas tienen un dilema mientras se opusieron a los ataques del presidente Donald Trump en presuntos barcos de tráfico de drogas de Venezuela: mantenga el ejército responsable de las huelgas sin mirar como si estuvieran defendiendo los carteles». Y el 29 de septiembre, la periodista Aída Chávez: «Un empleado senior de DEM desalienta a los demócratas a descubrir contra el cambio de régimen en Venezuela, las fuentes del Congreso me dicen. El empleado usa la línea Irak de Bush-Iraqen, con el argumento que significa contra el cambio de Trump/Rubio».
Este empleado demócrata claramente no piensa en el simple hecho de que la oposición de la «línea» de la «línea» contra la guerra está relacionada con el apoyo a un dictador tuvo el efecto nocivo de ajustar a los líderes del partido altos (incluidos Hillary Clinton, John Kerry y Joe Biden) que comenzó con un opuesto opuesto a restaurar el poder del poder del partido para restaurar el poder de los activos del partido contra el Faasco de Iraq.
El estrangulamiento que tiene el militarismo sobre los demócratas se puede ver en los comentarios de la senadora de Michigan, Elissa Slotkin, una «ex» analista de la CIA que sigue siendo un aliado del estado de seguridad nacional. Slotkin dijo Política«Le hemos pedido al Ejército uniforme su estructura de comando para las cartas que aseguran que no tengan responsabilidad personal por la acción ilegal en estas operaciones. No tengo problemas para ir detrás de los comerciantes de drogas». En otras palabras, el objetivo de Slotkin no es detener la campaña de bombas de Trump y una posible prisa por la guerra con Venezuela, sino simplemente asegurarse de que siga un buen protocolo legal.
En el Pod Save the World El podcast, Ben Rhodes, ex asesor de Barack Obama, señaló que esto es una locura para que los demócratas tengan cuidado. A los estadounidenses no les gusta la guerra, no les gusta cambiar las guerras de régimen: a la gente de Maga no les gusta eso. … Está mal ir a la guerra en Venezuela. Está mal tener una política para tener una política. [extrajudicially] En barcos. Punto.»
A pesar de la cobardía de la mayoría del Congreso, las acciones de Trump son tan groseras que aún pueden forzar una crisis constitucional. El jueves The New York Times Informó: «El presidente Trump ha decidido que Estados Unidos está involucrado en un» conflicto armado «formalmente con los carteles de las drogas que ha etiquetado a su equipo de organizaciones terroristas y que los sospechosos de contrabandistas son» combatientes ilegales para tales grupos «, dijo la administración en un aviso confidencial del Congreso esta semana».
Esta notificación al Congreso recibió una respuesta inusualmente fuerte del senador Jack Reed de Rhode Island, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados. Reed afirmó que Trump afirmó tener el poder de sí mismo para «librar guerras secretas contra alguien a quien llama un enemigo» mientras no ofrece «justificación legal, evidencia o inteligencia creíble para sus acciones.
Reed dijo además: «Los carteles de las drogas son despreciables y deben ser tratados por la policía. Pero ahora, por las propias palabras del presidente, el ejército de los EE. UU. Está ocupado con conflictos armados con enemigos no definidos que ha designado unilateralmente como» combatientes ilegales «y tiene miles de tropas, barcos y aviones.
Como señaló el escritor Jake Romm La nación Ayer, los ataques de Venezuela son parte de un giro más amplio del Imperio Americano, lejos de un apoyo retórico al derecho internacional desde 1945 a un mundo más sin ley donde las personas poderosas tienen la rienda libre de poner su voluntad en el mundo. Este giro tiene una larga historia que data de las citas. De hecho, la guerra contra el terror y los memorandos de tortura de Yoo fueron importantes puntos de género en este turno. El actual genocidio despiadado de Israel en Gaza es otro.
Este imperialismo desenfrenado de gran poder tomará mucho tiempo para vencer, pero debe librarse en cada ocasión. Un lugar para dibujar una línea está casi en la guerra de Trump con Venezuela. Los demócratas deben resistirlo con todo lo que tienen.
